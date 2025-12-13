Росіяни намагаються тиснути на оборонні позиції ЗСУ на Покровсько-Мирноградській агломерації, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, що продовжують операцію на Покровському напрямку. ЗСУ тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Яка ситуація
За його словами, обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на оборонні позиції українських захисників, перекидаючи сюди додаткові резерви.
Сирський уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку.
"Визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним", - зазначив він.
ЗСУ залишаються в тактиці активної оборони
Сирський вказав, що йдеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил.
Українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання, додав головком.
- Він також відзначив військовослужбовців високими державними та відомчими нагородами, серед яких Орден Богдана Хмельницького I ступеня, почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест заслуги", "Сталевий хрест", "Срібний хрест", "Хрест "Військова честь". Це визнання їхньої відданості справі захисту України та високого професіоналізму.
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