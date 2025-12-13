Россияне пытаются давить на оборонительные позиции ВСУ на Покровско-Мирноградской агломерации, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил с рабочей поездкой органы военного управления, которые продолжают операцию на Покровском направлении. ВСУ держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Какова ситуация

По его словам, обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на оборонительные позиции украинских защитников, перебрасывая сюда дополнительные резервы.

Сырский уточнил задачи командирам армейских корпусов и подразделений, удерживающих рубежи на Покровском направлении.

"Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, для повышения результативности огневого воздействия, улучшения координации между частями, обеспечения подразделений всем необходимым", - отметил он.

ВСУ остаются в тактике активной обороны

Сырский указал, что речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил.

Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи, добавил глава.

Он также отметил военнослужащих высокими государственными и ведомственными наградами, среди которых Орден Богдана Хмельницкого I степени, почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Крест заслуги", "Стальной крест", "Серебряный крест", "Крест "Воинская честь". Это признание их преданности делу защиты Украины и высокого профессионализма.

