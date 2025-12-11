Россияне на бронетехнике пытались прорваться в Покровск под прикрытием тумана, их уничтожили, - НГУ

Российские войска применили бронетехнику для штурма Покровска, но Силы обороны ее уничтожили.

Об этом заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в последние дни больше всего россияне пытались штурмовать Покровское, Константиновское, Александровское, Лиманское и Гуляйпольское направления.

Читайте также: Падение Покровска может ослабить позиции Украины на фоне переговоров США и России, - Reuters

Погода

Музычук добавил, что в настоящее время погодные условия характеризуются туманностью, особенно утром.

"Сейчас это и с осадками связано также. Соответственно видим, что противник пытался применять бронетехнику, в частности, для штурмов Покровска, и то, что она была обнаружена и уничтожена в такую погоду, большая заслуга всех Сил обороны.

Несмотря на интенсивность пехотных групп, которые продолжают свои наступательные действия, это более 15 населенных пунктов вокруг Покровска", - добавил он.

Читайте: Россияне в Купянске теряют больше, чем могут пополнить, - Трегубов

Что предшествовало?

Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.

Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.

По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.

Читайте: Падение Покровска может ослабить позиции Украины на фоне переговоров США и России, - Reuters