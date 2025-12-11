Россияне на бронетехнике пытались прорваться в Покровск под прикрытием тумана, их уничтожили, - НГУ
Российские войска применили бронетехнику для штурма Покровска, но Силы обороны ее уничтожили.
Об этом заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в последние дни больше всего россияне пытались штурмовать Покровское, Константиновское, Александровское, Лиманское и Гуляйпольское направления.
Погода
Музычук добавил, что в настоящее время погодные условия характеризуются туманностью, особенно утром.
"Сейчас это и с осадками связано также. Соответственно видим, что противник пытался применять бронетехнику, в частности, для штурмов Покровска, и то, что она была обнаружена и уничтожена в такую погоду, большая заслуга всех Сил обороны.
Несмотря на интенсивность пехотных групп, которые продолжают свои наступательные действия, это более 15 населенных пунктов вокруг Покровска", - добавил он.
Что предшествовало?
Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.
Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.
Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.
По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.
💨 Вплив туману
Туман складається з мікроскопічних крапель води. Ці краплі води чинять значний вплив на інфрачервоне випромінювання (ІЧ) об'єктів:
Розсіювання (Scattering): Краплі води у тумані викликають розсіювання інфрачервоних променів, особливо у короткохвильовому ІЧ-діапазоні. Це призводить до зменшення інтенсивності сигналу, що надходить до об'єктива тепловізора, роблячи зображення більш тьмяним та менш чітким.
Поглинання (Absorption): Вода має високу здатність поглинати ІЧ-випромінювання. Чим густіший туман і чим більша відстань до об'єкта, тим більше енергії поглинається шаром туману між об'єктом і приладом.
Наслідок:
Дальність виявлення зменшується: У густому тумані дальність, на якій тепловізор може чітко розрізнити об'єкт, суттєво скорочується.
Чіткість зображення погіршується: Зображення стає "зашумленим" або розмитим, оскільки тепловий контраст між об'єктом і фоном знижується.
💡 Перевага над видимим світлом
Незважаючи на ці обмеження, тепловізор все одно має значну перевагу над приладами, що працюють у видимому спектрі (наприклад, людське око або звичайна камера).
Видиме світло розсіюється і поглинається краплями туману набагато сильніше, тому в тумані видимість для ока може бути нульовою.
Інфрачервоне випромінювання (особливо у довгохвильовому діапазоні - $7-14\,\mu\text{м}$, де працює більшість ******** тепловізорів) проходить крізь туман краще, ніж видиме світло, але гірше, ніж крізь сухе повітря.
Висновок: Тепловізор "бачить" крізь туман, але чим густіший туман, тим менше він бачить. Для виявлення великих, контрастних цілей на невеликій відстані він залишається ефективним інструментом навіть у складних погодних умовах. (С) ШІ