Россияне в Купянске теряют больше, чем могут пополнить, - Трегубов
В Купянске ситуация остается относительно стабильной, на севере города фиксируется разрозненное присутствие российских войск. Враг не имеет возможности осуществлять пополнение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "МИ-Украина" сообщил начальникуправления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
"В городе сохраняется присутствие россиян в северных районах города, где они постепенно несут потери. Они сейчас пытаются хоть как-то пополнить те силы, которые засели там, но без особых успехов для себя, продвинуть пополнение сейчас не удается", - отметил он.
И добавил, что в Купянске хорошо выстроена кольцевая зона, поэтому оккупанты несут значительные потери и пополнять их эффективно не удается.
"И в самом городе они несут потери быстрее, чем пытаются как-то там пополнять. То, что они параллельно рисуют себе победы и контроль над городом - это результат того, что один раз солгав, нельзя давать задний ход. Это особенность россиян в их информационной политике. Вокруг города также есть частичная активность, но и попытки перейти на Купянск-Узловой, и попытки действовать на другом берегу Оскола, и попытки перебрасывать войска через реку - без особых успехов", - подытожил Трегубов.
Бои за Купянск
Купянск расположен на северо-востоке Харьковской области, на реке Оскол. Это важный логистический узел для снабжения и маневров.
После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году район Купянска был горячим участком фронта.
В сентябре 2022 года украинские войска провели успешное контрнаступление в Харьковской области и освободили многие населенные пункты, включая Купянск.
Летом 2023 года российские войска значительно активизировали наступательные действия на этом направлении, пытаясь вернуть Купянск.
По данным открытых источников, с 28 ноября 2024 года вблизи Купянска продолжаются плотные боевые действия: так называемое наступление на Купянск, в котором российские войска пытаются продвинуться к городу и установить над ним контроль.
