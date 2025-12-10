Пожилой мужчина ругает оккупанта, стоящего у подъезда многоэтажки: "Сволочи! Уходите и нех#й сюда приходить! За своей Россией смотрите". ВИДЕО
На Купянском направлении местный житель откровенно высказал российским оккупантам свое отношение к их присутствию и к разрушениям, которые они принесли на украинскую землю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина указал захватчикам дорогу и призвал их немедленно убираться с территории города.
В ответ на появление российских военных мужчина эмоционально заявил:
"Украинские солдаты из Житомирской области меня кормили шоколадом, паштетами и колбасой. А вы, сволочи, уходите! И нех#й сюда приходить, за своей Россией смотрите, чтобы она цвела!"
Его слова стали символом отношения местных жителей к оккупационным войскам, которые принесли на Харьковщину войну, разрушения и смерть.
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+40 Старый зольдат
показать весь комментарий10.12.2025 10:12 Ответить Ссылка
+39 Поділля16
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+22 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий10.12.2025 10:12 Ответить Ссылка
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