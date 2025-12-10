На Купянском направлении местный житель откровенно высказал российским оккупантам свое отношение к их присутствию и к разрушениям, которые они принесли на украинскую землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина указал захватчикам дорогу и призвал их немедленно убираться с территории города.

В ответ на появление российских военных мужчина эмоционально заявил:

"Украинские солдаты из Житомирской области меня кормили шоколадом, паштетами и колбасой. А вы, сволочи, уходите! И нех#й сюда приходить, за своей Россией смотрите, чтобы она цвела!"

Его слова стали символом отношения местных жителей к оккупационным войскам, которые принесли на Харьковщину войну, разрушения и смерть.

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