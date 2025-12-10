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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 022 43

Пожилой мужчина ругает оккупанта, стоящего у подъезда многоэтажки: "Сволочи! Уходите и нех#й сюда приходить! За своей Россией смотрите". ВИДЕО

На Купянском направлении местный житель откровенно высказал российским оккупантам свое отношение к их присутствию и к разрушениям, которые они принесли на украинскую землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина указал захватчикам дорогу и призвал их немедленно убираться с территории города.

В ответ на появление российских военных мужчина эмоционально заявил:

"Украинские солдаты из Житомирской области меня кормили шоколадом, паштетами и колбасой. А вы, сволочи, уходите! И нех#й сюда приходить, за своей Россией смотрите, чтобы она цвела!"

Его слова стали символом отношения местных жителей к оккупационным войскам, которые принесли на Харьковщину войну, разрушения и смерть.

Смотрите: Женщину, которая пыталась помочь воинам ВСУ, "приговорили" к 16 годам колонии на оккупированной Луганщине. ВИДЕО

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Автор: 

армия РФ (24308) оккупация (10751) Харьковская область (3221) Купянский район (813) Купянск (1026)
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Топ комментарии
+40
Дід Герой, але діда шкода бо ці тварюки могли і вбити.
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10.12.2025 10:12 Ответить
+39
Молодчина чоловік. Не боїться, висловивив свою думку. Виходить, що цей чоловік в тисячу раз розумніший за Боневтіка Позорно-Брехливого, Чотирижди ухилянта, Баригу, який все своє життя дурив українців і кликав їх подивитися в очі пуйлу, де воно гундосне побачило мир. А потім покликав на шашлики, обдуривши, що нападу не буде, а свою всю родину вивіз і навіть довбаний "квартал" і телеканал медведчука-коломойського "1+1" намагався вивезти до Англдії, як і всі казначейські рахунки держави.
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10.12.2025 10:09 Ответить
+22
Устами Деда глаголет истина.
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10.12.2025 10:12 Ответить

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