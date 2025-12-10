Літній чоловік сварить окупанта, який стоїть біля під’їзду багатоповерхівки: "Сволочи! Уходите и нех#й сюда приходить! За своей Россией смотрите". ВIДЕО

На Куп'янському напрямку місцевий житель відверто висловив російським окупантам своє ставлення до їхньої присутності та до руйнувань, які вони принесли на українську землю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік вказав загарбникам дорогу та закликав їх негайно забиратися з території міста.

У відповідь на появу російських військових чоловік емоційно заявив:

"Украинские солдаты из Житомирской области меня кормили шоколадом, паштетами и колбасой. А вы, сволочи, уходите! И нех#й сюда приходить, за своей Россией смотрите, чтобы она цвела!"

Його слова стали символом ставлення місцевих мешканців до окупаційних військ, які принесли на Харківщину війну, руйнування та смерть.

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