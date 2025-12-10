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Новини Відео Окуповані території
13 022 43

Літній чоловік сварить окупанта, який стоїть біля під’їзду багатоповерхівки: "Сволочи! Уходите и нех#й сюда приходить! За своей Россией смотрите". ВIДЕО

На Куп'янському напрямку місцевий житель відверто висловив російським окупантам своє ставлення до їхньої присутності та до руйнувань, які вони принесли на українську землю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік вказав загарбникам дорогу та закликав їх негайно забиратися з території міста.

У відповідь на появу російських військових чоловік емоційно заявив:

"Украинские солдаты из Житомирской области меня кормили шоколадом, паштетами и колбасой. А вы, сволочи, уходите! И нех#й сюда приходить, за своей Россией смотрите, чтобы она цвела!"

Його слова стали символом ставлення місцевих мешканців до окупаційних військ, які принесли на Харківщину війну, руйнування та смерть.

Дивіться: Жінку, яка намагалася допомогти воїнам ЗСУ, "засудили" до 16 років колонії на окупованій Луганщині. ВIДЕО

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Автор: 

армія рф (22455) окупація (7134) Харківська область (3249) Куп’янський район (811) Куп’янськ (1152)
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Топ коментарі
+40
Дід Герой, але діда шкода бо ці тварюки могли і вбити.
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10.12.2025 10:12 Відповісти
+39
Молодчина чоловік. Не боїться, висловивив свою думку. Виходить, що цей чоловік в тисячу раз розумніший за Боневтіка Позорно-Брехливого, Чотирижди ухилянта, Баригу, який все своє життя дурив українців і кликав їх подивитися в очі пуйлу, де воно гундосне побачило мир. А потім покликав на шашлики, обдуривши, що нападу не буде, а свою всю родину вивіз і навіть довбаний "квартал" і телеканал медведчука-коломойського "1+1" намагався вивезти до Англдії, як і всі казначейські рахунки держави.
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10.12.2025 10:09 Відповісти
+22
Устами Деда глаголет истина.
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10.12.2025 10:12 Відповісти

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