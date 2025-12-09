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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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У Куп’янську окупанти утримують лише окремі будинки, повного контролю немає, - Трегубов

Ситуація під Куп’янськом

Начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що реальна ситуація в Куп’янську кардинально відрізняється від заяв російських окупантів про "захоплення" та "оточення" міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, російські війська присутні лише в окремих будинках північних районів і заходять у місто невеликими групами по п’ять осіб, рухаючись різними напрямками.

"Їхні переможні заяви про захоплення Куп’янська та рух на південь - це їхня власна вигадана реальність", - наголосив Трегубов.

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Він додав, що ще наприкінці листопада було помітно невідповідність між заявами РФ і реальною ситуацією: підрозділи окупантів на північних околицях отримували точні удари українських БпЛА і були фактично ізольовані.

Речник ЗСУ також спростував твердження російського керівництва про нібито оточення Куп’янськ-Вузлового разом із п’ятнадцятьма українськими батальйонами, назвавши їх "абсурдом", що не має жодного підґрунтя.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасімова про нібито окупацію Куп’янська.
  • Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
  • Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

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Харківська область (2876) Куп’янський район (754) Куп’янськ (1121) війна в Україні (8570)
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