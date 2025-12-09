В Купянске оккупанты удерживают только отдельные дома, полного контроля нет, - Трегубов

Начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что реальная ситуация в Купянске кардинально отличается от заявлений российских оккупантов о "захвате" и "окружении" города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, российские войска присутствуют только в отдельных домах северных районов и заходят в город небольшими группами по пять человек, двигаясь в разных направлениях.

"Их победные заявления о захвате Купянска и движении на юг - это их собственная выдуманная реальность", - подчеркнул Трегубов.

Он добавил, что еще в конце ноября было заметно несоответствие между заявлениями РФ и реальной ситуацией: подразделения оккупантов на северных окраинах получали точные удары украинских БПЛА и были фактически изолированы.

Спикер ВСУ также опроверг утверждение российского руководства о якобы окружении Купянск-Узлового вместе с пятнадцатью украинскими батальонами, назвав их "абсурдом", не имеющим под собой никаких оснований.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

