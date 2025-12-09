РУС
Новости Бои на Купянском направлении
475 6

В Купянске оккупанты удерживают только отдельные дома, полного контроля нет, - Трегубов

Ситуация под Купянском

Начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что реальная ситуация в Купянске кардинально отличается от заявлений российских оккупантов о "захвате" и "окружении" города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, российские войска присутствуют только в отдельных домах северных районов и заходят в город небольшими группами по пять человек, двигаясь в разных направлениях.

"Их победные заявления о захвате Купянска и движении на юг - это их собственная выдуманная реальность", - подчеркнул Трегубов.

Он добавил, что еще в конце ноября было заметно несоответствие между заявлениями РФ и реальной ситуацией: подразделения оккупантов на северных окраинах получали точные удары украинских БПЛА и были фактически изолированы.

Спикер ВСУ также опроверг утверждение российского руководства о якобы окружении Купянск-Узлового вместе с пятнадцатью украинскими батальонами, назвав их "абсурдом", не имеющим под собой никаких оснований.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

Автор: 

Харьковская область (1992) Купянский район (548) Купянск (856) война в Украине (7164)
Відкіля в Куп'янську будинки які можливо тримати?
09.12.2025 14:07 Ответить
Так же и про Северск говорили и в один день пол города захвачено
09.12.2025 14:07 Ответить
Русня Куп'янськ "освободіла" десь у кінці листопада, взявши там в оточення 15 батальйонів.
09.12.2025 14:32 Ответить
Ага как и Комсомольск
09.12.2025 14:39 Ответить
Потрібно знищити ті будинки разом з кацапами які там засіли!
09.12.2025 14:15 Ответить
Те ж саме казали і про Покровськ, потім про Мирноград... Якщо два рашистські наркомани засіли в окремих будинках, так знесіть їх КАБами. Справа часу 20 хвилин. Але ж ні, завтра будуть вже казати що орки контролюють центр Куп'янаська а ЗСУ відійшли на вигідніші позиції за містом в посадку
09.12.2025 14:37 Ответить
 
 