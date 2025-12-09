Каллас: Мирное соглашение не может вознаграждать агрессию России

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что во время нынешних мирных переговоров по Украине на Россию не оказывается достаточного давления.

Каллас отметила, что ЕС видит параллельные переговоры: между Украиной и США и между США и Россией. Однако во всех этих процессах недостаточно давления направлено именно на Москву. По ее мнению, существует риск, что потенциальное соглашение может фактически вознаградить агрессора.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда мирное соглашение фактически вознаграждает агрессию, потому что тогда мы увидим больше подобного", - подчеркнула она.

"Красные линии" ЕС

Каллас подчеркнула, что ЕС определил четкие условия, которые нельзя нарушать:

уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины;

возвращение похищенных украинских детей;

сохранение давления на Россию во время переговоров.

Финансовая поддержка Украины

Дипломат также выразила надежду, что на следующей неделе страны ЕС смогут согласовать механизм "репарационных займов" для Украины за счет замороженных российских активов. По ее мнению, это решение может стать "изменением правил игры".

