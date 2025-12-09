РУС
423 6

Каллас: Мирное соглашение не может вознаграждать агрессию России

каллас,кая

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что во время нынешних мирных переговоров по Украине на Россию не оказывается достаточного давления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Каллас отметила, что ЕС видит параллельные переговоры: между Украиной и США и между США и Россией. Однако во всех этих процессах недостаточно давления направлено именно на Москву. По ее мнению, существует риск, что потенциальное соглашение может фактически вознаградить агрессора.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда мирное соглашение фактически вознаграждает агрессию, потому что тогда мы увидим больше подобного", - подчеркнула она.

"Красные линии" ЕС

Каллас подчеркнула, что ЕС определил четкие условия, которые нельзя нарушать:

  • уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины;

  • возвращение похищенных украинских детей;

  • сохранение давления на Россию во время переговоров.

Финансовая поддержка Украины

Дипломат также выразила надежду, что на следующей неделе страны ЕС смогут согласовать механизм "репарационных займов" для Украины за счет замороженных российских активов. По ее мнению, это решение может стать "изменением правил игры".

Автор: 

Каллас Кая (329) война в Украине (7164)
Американський рудий реднек так не думає.
09.12.2025 13:44 Ответить
Чому ЄС не воює, не надає достатньої допомоги, не вводить достатніх санкцій і відмовляється від достатніх гарантій безпеки - але перший біжить вирішувати якою має бути мирна угода?
09.12.2025 13:46 Ответить
Тут або прогинатись під кацапів, або іти і воювати. "фінансові" бамажки не созвім допомогуть. треба як минінмум в кожній країні ЄС мати свій патроновий і пороховий заводи.
09.12.2025 13:48 Ответить
Пані каллас а чим це країни прибалтики збираються" тиснути" на рашку ,так як в 1940 "тиснули " на ссср ?
09.12.2025 13:49 Ответить
і всім зброю роздати, військовообов'язаним, щоб дома була. як у Швейцарії. Там попробуй по горах танками або самольотами політати. коли із кожно села в тебе стріляють. Ото тому вони і "нейтральні", "ви нас не за_оп_уте, ми вам не чипаєм, всі нейтральні тільки купуйте шоколад, годинники і в банках бабло ставте".
09.12.2025 13:51 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди, буде війна і звільнення усіх українських територій!
09.12.2025 13:59 Ответить
 
 