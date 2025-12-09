Каллас: Мирна угода не може винагороджувати агресію Росії
Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що під час нинішніх мирних перемовин щодо України на Росію не чиниться достатнього тиску.
Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Каллас зазначила, що ЄС бачить паралельні переговори: між Україною і США та між США і Росією. Однак у всіх цих процесах недостатньо тиску спрямовано саме на Москву. На її думку, існує ризик, що потенційна угода може фактично винагородити агресора.
"Ми не можемо опинитися в ситуації, коли мирна угода фактично винагороджує агресію, бо тоді ми побачимо більше подібного", - наголосила вона.
"Червоні лінії" ЄС
Каллас підкреслила, що ЄС визначив чіткі умови, яких не можна порушити:
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повага до територіальної цілісності та суверенітету України;
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повернення викрадених українських дітей;
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збереження тиску на Росію під час переговорів.
Фінансова підтримка України
Дипломатка також висловила сподівання, що наступного тижня країни ЄС зможуть узгодити механізм "репараційних позик" для України за рахунок заморожених російських активів. На її думку, це рішення може стати "зміною правил гри".
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