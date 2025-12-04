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Новини Відео Окуповані території Репресії в РФ за підтримку України
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Жінку, яка намагалася допомогти воїнам ЗСУ, "засудили" до 16 років колонії на окупованій Луганщині. ВIДЕО

На окупованій Луганщині "засудили" до 16 років позбавлення волі жительку смт. Новоайдар за те, що вона нібито переховувала українських захисників.

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Про це повідомив так званий "верховний суд "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Жінку звинуватили у "держзраді".

На "суді" заявлялось, що громадянка М. була проти російської агресії щодо України та нібито в одному з месенджерів спілкувалася із військовим розвідником ЗСУ.

За даними рашистів, жінка вирішила "допомогти у переміщенні на підконтрольну Україні територію двох бійців ЗСУ, які переховувалися в її квартирі".

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"З цією метою вона пішла до районної лікарні, знайшла та сфотографувала бланки медичних документів та зразки виписок з історії хвороби, відправила їх за допомогою месенджера військовослужбовцю військової розвідки для подальшого виготовлення фіктивних документів.

Після отримання медичних документів від військовослужбовця військової розвідки надійшло доручення роздрукувати ці документи та надати їх разом з двома сім-картками військовослужбовцям ЗСУ, які переховувалися в її квартирі, з метою переміщення на територію України під виглядом хворих", - зазначили в "суді".

Пізніше двох військових, кажуть окупанти, затримали на блокпосту.

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Дії двох військовослужбовців ЗСУ, які прямували у бік України, були припинені на блокпосту, де вони повідомили, куди прямують і обставини переміщення.

Окупаційний "суд" визнав жінку "винною у держзраді" та засудив до 16 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

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Автор: 

окупація (6942) репресії (1615) Луганська область (4932) Щастинський район (3) Новоайдар (1)
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04.12.2025 12:23 Відповісти
До сраки їй ваша повага. Їй потрібна підтримка і допомога. І віра в те що Україна не відмовиться від окупованих територій і колись їх звільнить і звільнить людей які там залишились. Якщо ж Україна далі буде виконувати забаганки Тромба або визнає українські території розійськими то всіх українців чекають концтабори і жорстока смерть
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04.12.2025 14:11 Відповісти
Треба вже скласти список всіх судів, які працюють на кацапів і назначити винагороду за відстріл всім бажаючим. Якщо кацапи готові за 2 млн.фублей готові вбивати та ризикувати життям, хай ця їх вада працює на добро. 2 млн. фублей не такі великі гроші за голову судді . За жирних судів можна і побільше винагороду.
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04.12.2025 12:39 Відповісти
Чого там складати?
Там всі ті самі, що і були (так як і в поліціїї та ін.).
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04.12.2025 16:07 Відповісти
На окуповані території росіянам не довелося завозити ані своїх поліцейських, ані прокурорів, ані адвокатів та суддів. Умебльовані судові зали також підготовлені іще до 2014-го. Усі кадри - за кошт так ненавистної їм України. Вони були і є серед нас, на іще підконтрольній українському уряду території. Вичікують, отримують зарплату, виплати, паразитують.
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04.12.2025 15:40 Відповісти
т1 2 деб1ла поперлися напряму, й ж1нку здали...((
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05.12.2025 02:46 Відповісти
 
 