Жінку, яка намагалася допомогти воїнам ЗСУ, "засудили" до 16 років колонії на окупованій Луганщині. ВIДЕО
На окупованій Луганщині "засудили" до 16 років позбавлення волі жительку смт. Новоайдар за те, що вона нібито переховувала українських захисників.
Про це повідомив так званий "верховний суд "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Жінку звинуватили у "держзраді".
На "суді" заявлялось, що громадянка М. була проти російської агресії щодо України та нібито в одному з месенджерів спілкувалася із військовим розвідником ЗСУ.
За даними рашистів, жінка вирішила "допомогти у переміщенні на підконтрольну Україні територію двох бійців ЗСУ, які переховувалися в її квартирі".
"З цією метою вона пішла до районної лікарні, знайшла та сфотографувала бланки медичних документів та зразки виписок з історії хвороби, відправила їх за допомогою месенджера військовослужбовцю військової розвідки для подальшого виготовлення фіктивних документів.
Після отримання медичних документів від військовослужбовця військової розвідки надійшло доручення роздрукувати ці документи та надати їх разом з двома сім-картками військовослужбовцям ЗСУ, які переховувалися в її квартирі, з метою переміщення на територію України під виглядом хворих", - зазначили в "суді".
Пізніше двох військових, кажуть окупанти, затримали на блокпосту.
Дії двох військовослужбовців ЗСУ, які прямували у бік України, були припинені на блокпосту, де вони повідомили, куди прямують і обставини переміщення.
Окупаційний "суд" визнав жінку "винною у держзраді" та засудив до 16 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.
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Там всі ті самі, що і були (так як і в поліціїї та ін.).