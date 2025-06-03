У РФ засудили студента з ДЦП до 12 років колонії за переведення 3 тис. рублів в Україну

Волгоградський обласний суд засудив 21-річного студента Андрія Глухова до 12 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у держзраді (стаття 275 КК РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Глухов – студент другого курсу Волгоградського політехнічного коледжу, має ДЦП. За словами батька студента Едуарда, у нього погано працюють права рука та нога.

У вересні 2024 року силовики прийшли до Глухова з обшуком. У квартирі, де він жив із матір'ю, вилучили комп'ютерну техніку. Після допиту у ФСБ Глухова відпустили додому та через місяці затримали.

Батько Глухова розповів, що його син виступав проти війни в Україні. Після початку вторгнення він познайомився "чи по грі, чи на сайті якомусь" з людиною, яка представилася йому громадянином України. Новий знайомий стверджував, що збирає підписи, щоб прискорити переговори, а також надіслав Глухову номер рахунку в українському банку.

"Два рази по 1500 рублів, син каже, переклав – і все. Так, лише три тисячі рублів", — розповів батько засудженого.

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