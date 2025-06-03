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Новости Репрессии в рф за поддержку Украині
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В РФ приговорили студента с ДЦП к 12 годам колонии за перевод 3 тыс. рублей в Украину

зона, неволя, тюрьма, колония

Волгоградский областной суд приговорил 21-летнего студента Андрея Глухова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене (статья 275 УК РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Глухов - студент второго курса Волгоградского политехнического колледжа, имеет ДЦП. По словам отца студента Эдуарда, у него плохо работают правая рука и нога.

В сентябре 2024 года силовики пришли в Глухов с обыском. В квартире, где он жил с матерью, изъяли компьютерную технику. После допроса в ФСБ Глухова отпустили домой и через месяцы задержали.

Отец Глухова рассказал, что его сын выступал против войны в Украине. После начала вторжения он познакомился "то ли по игре, то ли на сайте каком-то" с человеком, который представился ему гражданином Украины. Новый знакомый утверждал, что собирает подписи, чтобы ускорить переговоры, а также прислал Глухову номер счета в украинском банке.

"Два раза по 1500 рублей, сын говорит, перевел - и все. Да, только три тысячи рублей", - рассказал отец осужденного.

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Автор: 

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03.06.2025 17:06 Ответить
А якце взагалі можливо, щоб гроші ходили між банками України та росії? Це шо вопше? Їх шо там капітан SWIFT покусав одноногий кацапський пырат
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03.06.2025 17:06 Ответить
 
 