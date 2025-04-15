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Директор ліцею в РФ написала донос на учнів, вони отримали 2 з половиною роки за відео з обговоренням війни в Україні

директор ліцею в РФ Говорова написала донос на учнів

У Росії двох випускників нижегородського ліцею №82 засудили до 2,5 років колонії у справі про військові "фейки" за доносом директорки ліцею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новая газета Европа".

Єгора Старшинова та Кирила Смирнова звинуватили у поширенні відео на YouTube-каналі з 26 передплатниками. На ньому підлітки, сидячи на кухні на тлі портретів Володимира Путіна та Адольфа Гітлера, розмірковували про російське вторгнення в Україну.

Прокурор запитувала обвинуваченим до 3 років позбавлення волі. Силовики заявили, що молоді люди розмістили відео "у відкритому доступі". Самі випускники зазначили, що їм ролик був доступний тільки за посиланням. На ньому було лише 35 переглядів, більшість із яких — повторювані.

Донос на підлітків ще кілька років тому написала директор ліцею №82 Ніна Говорова. Посилання на відео їй надіслали на електронну пошту ліцею.

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У 2023 році на батьків підлітків вже складали адміністративний протокол за цей же відеоролик — їм закинули "дискредитацію армії РФ" та оштрафували на 30 тисяч рублів. Але потім Старшинову та Смирнову виповнилося 18 років, і у серпні 2024 року проти них порушили кримінальну справу про "фейки", за якою вони тепер отримали реальні терміни.

Автор: 

донос (37) репресії (1622) росія (65129)


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Топ коментарі
+42
И в этом вся Рашка. Годы идут, а ничего не меняется

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15.04.2025 23:20
+26
А що робити? Порохоботи, наприклад, не вірять що наш невтіклий Лідор воював на банковій, в окопі жив на підножному кормі і мівіні, а його воїн Олєжка Татарюк врукопашну перебив батальйон чеченціа
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15.04.2025 23:21
+25
Що тут дивного - традиція доносів в крові кожного росіянина. Це можна сказати - така ж важлива їх скрєпа, як і готовність подохнути за царя, та ненависть до усіх оточуючих.
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15.04.2025 23:22
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Пусть теперь директриса 2 года ожидает в холодном поту возвращения в школу оголтелых зэков.
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16.04.2025 08:07 Відповісти
Цитата: Прокурор запитувала обвинуваченим до 3 років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/n3547038

Знову писали статтю москальською і потім переводили через Гугл?
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16.04.2025 09:15 Відповісти
Ну, куди ж мені до твоєї "геніальності"... Я не володію телепатією - тому не можу проникнуть в її "глибини"...
Того у тебе і підписників" немає... Це, як у притчі про падишаха:
Питає падишах у придворних, які розпинаються перед ним у славослов"ї про його мудрість та грізність:
- Чому тоді владики сусідніх земель не проявляють поштивість та не спішать до НАС із проявами шаноби?...
- Вони бояться потривожить великого падишаха своєю малозначністю та дикунством...
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16.04.2025 17:22 Відповісти
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16.04.2025 19:41 Відповісти
Дэти, изучайте грамматику , а не хизуйтэся своими подписчиками, бо получается, на вопрос :- Ради чего ты открыл канал? - ГЫ-ы, похизуватися...
Отже, дэти, слова сол пышетса з мягким знаком. Слова Стамбуль-бэз... Дитяти , ну скока раз вас можно носом в ваше же лайно?
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17.04.2025 12:45 Відповісти
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