Директор ліцею в РФ написала донос на учнів, вони отримали 2 з половиною роки за відео з обговоренням війни в Україні
У Росії двох випускників нижегородського ліцею №82 засудили до 2,5 років колонії у справі про військові "фейки" за доносом директорки ліцею.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новая газета Европа".
Єгора Старшинова та Кирила Смирнова звинуватили у поширенні відео на YouTube-каналі з 26 передплатниками. На ньому підлітки, сидячи на кухні на тлі портретів Володимира Путіна та Адольфа Гітлера, розмірковували про російське вторгнення в Україну.
Прокурор запитувала обвинуваченим до 3 років позбавлення волі. Силовики заявили, що молоді люди розмістили відео "у відкритому доступі". Самі випускники зазначили, що їм ролик був доступний тільки за посиланням. На ньому було лише 35 переглядів, більшість із яких — повторювані.
Донос на підлітків ще кілька років тому написала директор ліцею №82 Ніна Говорова. Посилання на відео їй надіслали на електронну пошту ліцею.
У 2023 році на батьків підлітків вже складали адміністративний протокол за цей же відеоролик — їм закинули "дискредитацію армії РФ" та оштрафували на 30 тисяч рублів. Але потім Старшинову та Смирнову виповнилося 18 років, і у серпні 2024 року проти них порушили кримінальну справу про "фейки", за якою вони тепер отримали реальні терміни.
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Знову писали статтю москальською і потім переводили через Гугл?
Того у тебе і підписників" немає... Це, як у притчі про падишаха:
Питає падишах у придворних, які розпинаються перед ним у славослов"ї про його мудрість та грізність:
- Чому тоді владики сусідніх земель не проявляють поштивість та не спішать до НАС із проявами шаноби?...
- Вони бояться потривожить великого падишаха своєю малозначністю та дикунством...
Отже, дэти, слова сол пышетса з мягким знаком. Слова Стамбуль-бэз... Дитяти , ну скока раз вас можно носом в ваше же лайно?