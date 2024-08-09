"Сейчас с#ку п#здить будем": у Москві пасажири автобуса побили, а потім здали поліції 87-річного пенсіонера через нібито фразу про "вагнерівців". ВIДЕО
У Москві пасажири автобуса побили, а потім здали поліції пенсіонера, бо нібито почули фразу про ПВК "Вагнер".
Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.
87-річний Дмитро Г. їхав автобусом повз меморіал бійцям ПВК "Вагнер". Двом пасажирам здалося, що дідусь назвав найманців убивцями. Після цього чоловіки накинулися на пенсіонера, скрутили йому руки, завдавали ударів та кричали.
На зупинці біля метро Луб'янка пенсіонера витягли з автобуса та здали поліції. Після розгляду чоловіка похилого віку відпустили без протоколу. Написано зустрічні заяви: пасажири заявили, найімовірніше, про "дискредитацію", а дідусь — про напад.
"Подано заяву за фактом хуліганських дій, побоїв та зникнення слухового апарату вартістю понад 100 тисяч рублів", - прокоментував адвокат пенсіонера Оскар Черджієв.
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діда бьють посеред найрозвиненошего мегаполіса рашки - мацкви, де люди не бєдствуют і гарадскіє, ваабще.що вже тода казати за глубінку
немєдлєнно сніміте с рассєнінов санкції !!! ані же нєвіновати що самозабвєнно !!! ******* вбивць-вагнеровців
зверніть увагу: дід назвав вагнеровців НЕ вбицями, а лише найманцями, так вся рашиська армія зараз найманці-вбивці
"щоб вас кідарів ссучених ваші діти кіздили та гранатами підривали, як ви діда побили і мене буйло в расход пустив ! "
- Зачем?
- Ну во-первых это красиво и патриотично
а може він вже у "дяді жені", в гостях ?
Герої штопані, діда ********* - це дохєра сміливості треба.
А діду повага.
а ці два сорокарічних козла хочуть імпєрію та колонії, так їх "воспітала вєлікая русская літєратура"
Драка началась после слов "Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".
А в Радянській Армії - масквічі. З першого дня вже опущені, чмошні, неохайні масквічі ))))
Зовсім недивно, що під силу їм нападати лише на старого діда.
Пригадую, на початку 2000-х декілька раз літав туди по справах. В останнє, мене там вже хотіли подавати в фєдєральний розшук. Чи навіть подали? Більше на роісі не з'являвся. А потім Помаранчева Революція. Так шо всьо. Ех, якби ж то більше тих масквічєй поскубти...
Ну, нічого. На броні бехи місце знайдеться.
Більше про цих двох нічого поганого не пригадую, але цього випадку цілком достатньо.
З Пітера було кілька, наче нормальні були.
Але підари з підарів - це чуваки із кацапської "глубінкі". Дикі, смердючі, тупі, і жорстокі.
Молодость, держали торговлю на рынке Рижского вокзала
Как бы ему еще запястье не сломал тот, который с пузом... Им самим не стыдно, перед собой? Вот по-человечески? Неужели их так пропаганда так работает, что они так нас ненавидят, что готовы своих убивать???
"На улице получил по щам- пришел домой и побил жену,детей(херой!)" - это РАСЕЙСКАЯ СКРЕПА!
"Запорожец за Дунаем". Представьте чтобы Карась Одарку молотом бил.
А пательнею(сковорода) по (куди потрапить) - легко.
А горластый, помоложе - его партнер половой.
Кстати, в Израиле тоже будет ядерный взрыв в прибрежном современном городе, но уже по другим причинам и это было неизбежно (уже давно)!
Имеет все основания ненавидеть весь этот ублюдский неосралинизм, который установился на )(уйлостане. Все правильно высказал дедуся. Ему бы оттуда давно надо было уехать.
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