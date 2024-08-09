"Сейчас с#ку п#здить будем": у Москві пасажири автобуса побили, а потім здали поліції 87-річного пенсіонера через нібито фразу про "вагнерівців". ВIДЕО

У Москві пасажири автобуса побили, а потім здали поліції пенсіонера, бо нібито почули фразу про ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

87-річний Дмитро Г. їхав автобусом повз меморіал бійцям ПВК "Вагнер". Двом пасажирам здалося, що дідусь назвав найманців убивцями. Після цього чоловіки накинулися на пенсіонера, скрутили йому руки, завдавали ударів та кричали.

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На зупинці біля метро Луб'янка пенсіонера витягли з автобуса та здали поліції. Після розгляду чоловіка похилого віку відпустили без протоколу. Написано зустрічні заяви: пасажири заявили, найімовірніше, про "дискредитацію", а дідусь — про напад.

"Подано заяву за фактом хуліганських дій, побоїв та зникнення слухового апарату вартістю понад 100 тисяч рублів", - прокоментував адвокат пенсіонера Оскар Черджієв.