УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10584 відвідувача онлайн
Новини Відео
24 393 84

"Сейчас с#ку п#здить будем": у Москві пасажири автобуса побили, а потім здали поліції 87-річного пенсіонера через нібито фразу про "вагнерівців". ВIДЕО

У Москві пасажири автобуса побили, а потім здали поліції пенсіонера, бо нібито почули фразу про ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

87-річний Дмитро Г. їхав автобусом повз меморіал бійцям ПВК "Вагнер". Двом пасажирам здалося, що дідусь назвав найманців убивцями. Після цього чоловіки накинулися на пенсіонера, скрутили йому руки, завдавали ударів та кричали. 

У Москві пасажири автобуса здали поліції пенсіонера, бо почули фразу про ПВК Вагнер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Всі на всіх": У російських школах педагоги, діти та батьки масово пишуть доноси

На зупинці біля метро Луб'янка пенсіонера витягли з автобуса та здали поліції. Після розгляду чоловіка похилого віку відпустили без протоколу. Написано зустрічні заяви: пасажири заявили, найімовірніше, про "дискредитацію", а дідусь — про напад. 

"Подано заяву за фактом хуліганських дій, побоїв та зникнення слухового апарату вартістю понад 100 тисяч рублів", - прокоментував адвокат пенсіонера Оскар Черджієв.

Пасажири автобуса у Москві здали пенсіонера за фразу про ПВК Вагнер.

Автор: 

донос (37) москва (1245) насилля (295) репресії (1622)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+94
вот они "простие" русские...
показати весь коментар
09.08.2024 18:31
+39
В світі тварин без змін.

Герої штопані, діда ********* - це дохєра сміливості треба.
показати весь коментар
09.08.2024 18:33
+36
Сталінізм. А ті пасажири навіть і не задумались над тим, що завтра вони можуть опинитись на місці того дідуся.

А діду повага.
показати весь коментар
09.08.2024 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот они "простие" русские...
показати весь коментар
09.08.2024 18:31 Відповісти
Просторусси.
показати весь коментар
09.08.2024 18:58 Відповісти
масква - звонят колокола, масква - златые купола! Скрепность и духовность
показати весь коментар
09.08.2024 19:06 Відповісти
альо, рассєйскі лібєрасти! кара-мурзи, яшини та ін.

діда бьють посеред найрозвиненошего мегаполіса рашки - мацкви, де люди не бєдствуют і гарадскіє, ваабще.що вже тода казати за глубінку

немєдлєнно сніміте с рассєнінов санкції !!! ані же нєвіновати що самозабвєнно !!! ******* вбивць-вагнеровців
показати весь коментар
09.08.2024 19:30 Відповісти
зняти санкції терміново , вони стануть добрішими ((
показати весь коментар
09.08.2024 20:11 Відповісти
і вознєнавідят душегубов-вагнеровців

зверніть увагу: дід назвав вагнеровців НЕ вбицями, а лише найманцями, так вся рашиська армія зараз найманці-вбивці
показати весь коментар
09.08.2024 20:52 Відповісти
Колективне ***** ...
показати весь коментар
09.08.2024 21:07 Відповісти
Шкода в дідугана Ф-ки в авосці не виявилося.Міг би провчити агресивних москалів.
показати весь коментар
09.08.2024 21:59 Відповісти
МаАасквічі ранкові відео з Курської області подивилися - котєлок нижче спини закипає.
показати весь коментар
09.08.2024 18:32 Відповісти
відєопосланіе потомкам од упиря "дяді жені":

"щоб вас кідарів ссучених ваші діти кіздили та гранатами підривали, як ви діда побили і мене буйло в расход пустив ! "

показати весь коментар
09.08.2024 18:48 Відповісти
Улибка русскава чєлавєка.
показати весь коментар
09.08.2024 19:00 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 18:32 Відповісти
- Дохтур, а пришейте мне фуй вместо носа

- Зачем?

- Ну во-первых это красиво и патриотично
показати весь коментар
09.08.2024 19:08 Відповісти
братішкє харю на зоні гарно відрехтували

а може він вже у "дяді жені", в гостях ?

показати весь коментар
09.08.2024 19:24 Відповісти
може й так, але скоріше всього він таким родився
показати весь коментар
09.08.2024 20:49 Відповісти
люди народжуються голими та рівними, це вони вже потім курвами із поламаними носами стають
показати весь коментар
09.08.2024 20:54 Відповісти
мочі дідів спасай масквабад
показати весь коментар
09.08.2024 18:33 Відповісти
В світі тварин без змін.

Герої штопані, діда ********* - це дохєра сміливості треба.
показати весь коментар
09.08.2024 18:33 Відповісти
Не ображайте тварин. Вони просто мерзота.
показати весь коментар
09.08.2024 19:02 Відповісти
І дех то з ждунів , чекають в Україні, отаку патриотичну русню ...яка буде пи* дить і їх як у Луганську та Донецьку ...
показати весь коментар
09.08.2024 18:33 Відповісти
Ждуть, бо такі самі, бо для них, це нормальне явище, відмінне середовище та атмосфера проживання цих істот (
показати весь коментар
09.08.2024 19:05 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 18:34 Відповісти
і іхніє якутскіє пособнікі

показати весь коментар
09.08.2024 19:33 Відповісти
Чістокровниє арійци.
показати весь коментар
09.08.2024 21:29 Відповісти
ЛУЧШИЙ коммент за неделю !
показати весь коментар
09.08.2024 21:26 Відповісти
как мило
показати весь коментар
09.08.2024 22:59 Відповісти
Сталінізм. А ті пасажири навіть і не задумались над тим, що завтра вони можуть опинитись на місці того дідуся.

А діду повага.
показати весь коментар
09.08.2024 18:35 Відповісти
Мочі дідов спасай расєю!
показати весь коментар
09.08.2024 18:35 Відповісти
дід пацаном Другу Світову пережив

а ці два сорокарічних козла хочуть імпєрію та колонії, так їх "воспітала вєлікая русская літєратура"
показати весь коментар
09.08.2024 18:35 Відповісти
вони жодної художньої книжки не прочитали. як і скабєєва з салавйовим. так руцький мір краще заходить
показати весь коментар
09.08.2024 20:52 Відповісти
Це буває, коли Пушкіна з Тургєнєвим начитаєшся...
показати весь коментар
09.08.2024 18:41 Відповісти
Всё было вроде нормально. Сидели, выпивали...

Драка началась после слов "Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".
показати весь коментар
09.08.2024 18:52 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 21:11 Відповісти
дед оказался с яйцами, в отличие от петухов-активистов, шнырей вагнер-овцев...
показати весь коментар
09.08.2024 18:42 Відповісти
***** що ж ви робите рашисти срані. Я в шоці
показати весь коментар
09.08.2024 18:49 Відповісти
Москвічі? Хто тут з коментаторів віком від 54-х - повинен пам'ятати Радянську Армію.

А в Радянській Армії - масквічі. З першого дня вже опущені, чмошні, неохайні масквічі ))))

Зовсім недивно, що під силу їм нападати лише на старого діда.

Пригадую, на початку 2000-х декілька раз літав туди по справах. В останнє, мене там вже хотіли подавати в фєдєральний розшук. Чи навіть подали? Більше на роісі не з'являвся. А потім Помаранчева Революція. Так шо всьо. Ех, якби ж то більше тих масквічєй поскубти...

Ну, нічого. На броні бехи місце знайдеться.
показати весь коментар
09.08.2024 18:52 Відповісти
Пам'ятаю, 79-81рік ,в нас у роті було двоє масквичей. Один з лишаями, а другий з глистами.
показати весь коментар
09.08.2024 18:56 Відповісти
Кругом так було. Причому, чмарили їх навіть не українці з чеченами, а свої ж кацапи.
показати весь коментар
09.08.2024 18:59 Відповісти
У нас було 2 москвіча. Якось раз їх застукали в туалеті, коли вони куплений в солдатській чайні тортик там проїдали. В туалеті вони заховалися, щоб не ділитися з іншими. А в совєцькій армії туалети були, ну, ви поняли, дирки в підлозі і без дверок у кабінки, і от вони посеред цієї "краси" і серед цього "аромоксамиту" жрали свій тортик.

Більше про цих двох нічого поганого не пригадую, але цього випадку цілком достатньо.

З Пітера було кілька, наче нормальні були.

Але підари з підарів - це чуваки із кацапської "глубінкі". Дикі, смердючі, тупі, і жорстокі.
показати весь коментар
09.08.2024 19:38 Відповісти
В 91-ом в пивняке автомате на Белорусском вокзале продавались вместо бокалов обрезанные пакеты из под молока. Можно было попить пива и продать пакет обратно. Купюры меняли на монеты по курсу 1 рубль = 4 двадцать копеечные монеты.

Молодость, держали торговлю на рынке Рижского вокзала
показати весь коментар
09.08.2024 20:50 Відповісти
А що дідусь чекав від нащадків НКВС? Стукачєство вони засвоюють з молоком свиноматки, яка їх висрала та викормила.
показати весь коментар
09.08.2024 18:52 Відповісти
Прастиє расєянє. Нада срочна снять санкциї.
показати весь коментар
09.08.2024 18:56 Відповісти
Это те простые россияне, которых нельзя отождествлять с гэбэшной Гнидой (кара-мурза).
показати весь коментар
09.08.2024 20:25 Відповісти
Говорите, в мацкве либералы живут? Полный автобус отборонго биомусора, таскающего дохлых дедов на палках, набросился на пожилого человека, у которого еще остались крохи совести и достоинства. Кацапы, вы омерзительны.
показати весь коментар
09.08.2024 18:57 Відповісти
Как пагодка в масквє?
показати весь коментар
09.08.2024 19:04 Відповісти
Вы что не в курсе? В Петербурге сегодня гроза
показати весь коментар
09.08.2024 20:52 Відповісти
Хороших руцкіх не існує, доки до вас дійде?!
показати весь коментар
09.08.2024 19:02 Відповісти
Русский мир, он такой!
показати весь коментар
09.08.2024 19:04 Відповісти
Ну ви зрозуміли, там має бути знищено все під корінь.Не даром їх називають орками.
показати весь коментар
09.08.2024 19:11 Відповісти
Навіщо орків принижувати,порівнюючи з расєянами?! Расєяне - СБС (Средний Безрогий Скот) бо їх навіть худобою не назвеш!
показати весь коментар
09.08.2024 19:44 Відповісти
Животные...

Как бы ему еще запястье не сломал тот, который с пузом... Им самим не стыдно, перед собой? Вот по-человечески? Неужели их так пропаганда так работает, что они так нас ненавидят, что готовы своих убивать???
показати весь коментар
09.08.2024 19:13 Відповісти
Да,но поехать убивать страшно(могут и самого оприходовать),а вот у себя старика бить - самое то!

"На улице получил по щам- пришел домой и побил жену,детей(херой!)" - это РАСЕЙСКАЯ СКРЕПА!
показати весь коментар
09.08.2024 19:49 Відповісти
Из их Домостроя. Бей бабу молотом - будет баба золотом.

"Запорожец за Дунаем". Представьте чтобы Карась Одарку молотом бил.
показати весь коментар
09.08.2024 20:58 Відповісти
Ги!😂😂😂

А пательнею(сковорода) по (куди потрапить) - легко.
показати весь коментар
09.08.2024 21:55 Відповісти
Пузатый, профессионально вывернувший запястье старика, вероятно мент или спецназ РФ.

А горластый, помоложе - его партнер половой.
показати весь коментар
09.08.2024 20:09 Відповісти
Це кацапня. Стареньку людину побити та виштовхати...
показати весь коментар
09.08.2024 19:15 Відповісти
Все по скрєпам...
показати весь коментар
09.08.2024 19:43 Відповісти
Це вчергове доводить той факт,що кацапи не люди,а біологчне сміття. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показати весь коментар
09.08.2024 19:24 Відповісти
Дати їм трохи часу і вони самі себе задавлять
показати весь коментар
09.08.2024 19:24 Відповісти
Ужос! Які тільки кацапи - долбойоби!
показати весь коментар
09.08.2024 19:26 Відповісти
Всегда знал, что Москва сгорить в ядерном пожаре (и этому есть причины), еще 17 лет назад передупреждал всех своих знакомых, которые решили переехать туда жить, никто не поверил, а зря я не ошибаюсь (я это очень давно увидел), причем первые ядерные взрывы будут на окраинах Москвы, подмосковье сильно будет разрушено! В этом поганном крае очень многие виновны, но они даже не осознают своей вины, но получат по как по своим делам или бездействию, так и по вине своих предков. Так же как предупредил всех своих знакомых и родственников на Донбассе, что лето 2013 года было последним мирным перед войной с паРашкой, что Крым будет захвачен, а Донбасс изрыт окопами, на меня смотрели как на сумашедшего, а я официально (на ПМЖ) покинул Украину в конце августа 2013 года.

Кстати, в Израиле тоже будет ядерный взрыв в прибрежном современном городе, но уже по другим причинам и это было неизбежно (уже давно)!
показати весь коментар
09.08.2024 19:30 Відповісти
Увы, исключать возможность нанесения ядерных ударов по территории США тоже нельзя.
показати весь коментар
09.08.2024 19:39 Відповісти
Я не в США, хотя страна моего пребывая тоже находится в зоне большого риска вторжения со стороны паРашки и полем битвы между двумя "братскими" ымпериями! Но меня это не сильно тревожит, мое будущее уже определено ("приговоренный к повешению не утонет в реке"), смерть - это еще не конец существования, пишу это, как вернувшийся "с того света", после 20 минут клинической смерти!
показати весь коментар
09.08.2024 19:53 Відповісти
Шакали бл***
показати весь коментар
09.08.2024 19:33 Відповісти
"https://www.svoboda.org/a/pensionera-siloy-vytolkali-iz-avtobusa-za-slova-o-vagnerovtsah/33072923.html#:~:text=%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.-,%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9,-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%22%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Дмитрий Гринчий - сын "врага народа". Его отец Павел Гринчий был обвинен в шпионаже и расстрелян в 1938 году."

Имеет все основания ненавидеть весь этот ублюдский неосралинизм, который установился на )(уйлостане. Все правильно высказал дедуся. Ему бы оттуда давно надо было уехать.
показати весь коментар
09.08.2024 19:38 Відповісти
На параші за правду б,ють дід 100правий а ця шелупонь від наркомана і пянички зачата у загальній вбиральні не може проаналізувати що робиться зате старого побили
показати весь коментар
09.08.2024 19:46 Відповісти
Вот вам и дидываивале. Два зека убивают старого пенсионера который судя по возрасту еще застал вторую мировую. Зато как рашистская пропаганда расказывает что уважает ветеранов.
показати весь коментар
09.08.2024 19:53 Відповісти
Вроде прошло по новостям, что отца этого деда оправдали только в 1966г. Нквд растреляло его. Дед старый закалёный боец с совдепией оказался. Тут иное. Твари там массовые. Теперь знать зарубить надо на сто лет вперёд нам.
показати весь коментар
09.08.2024 20:32 Відповісти
Аткарамурзiлi дiдуся прастиє расiянє.
показати весь коментар
09.08.2024 19:53 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 20:29 Відповісти
Дідиваєвалє?
показати весь коментар
09.08.2024 20:01 Відповісти
Це уже громадянська війна?
показати весь коментар
09.08.2024 20:02 Відповісти
Дід нащадок українців (скоріш за все член вкпб) яких сталін вивіз до москви на керівні посади...а потім замінив шляхом розстрілу і замісць них засунув грузинів
показати весь коментар
09.08.2024 20:33 Відповісти
Типові караЗАМУРЗАНІ.
показати весь коментар
09.08.2024 20:37 Відповісти
....дебилизация...очень простой процесс.
показати весь коментар
09.08.2024 20:40 Відповісти
Кацапня все більше звіріє , дай Бог далі і взагалі - почнуть гризти один одному горлянки в реалі . Це добре . Ця х.йня під назвою расія повинна зникнути з карти світу . Самовбитися .!

..
показати весь коментар
09.08.2024 20:57 Відповісти
Два кнура 90-річного діда ледве скрутили
показати весь коментар
09.08.2024 22:18 Відповісти
Главное что хари мразей интернет запомнит!
показати весь коментар
09.08.2024 22:36 Відповісти
"нада скарєє снять санкции с прастога руzzкага народа" в. карамурза
показати весь коментар
10.08.2024 07:09 Відповісти
Нелюди💩🇷🇺💩
показати весь коментар
10.08.2024 08:36 Відповісти
Час підароязиким зрозуміти на Україну напади, не мільйон путіних, а мільойн рускіх фашистів!! А інші десятки мільйонів їх підтримують
показати весь коментар
10.08.2024 16:51 Відповісти
 
 