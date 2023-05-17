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Новини
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"Всі на всіх": У російських школах педагоги, діти та батьки масово пишуть доноси

школа,росія

У російських закладах освіти все частіше пишуть доноси, до того ж пишуть "всі на всіх".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить".

Директор школи в Пить-Ясі поскаржилася в поліцію на сім'ю учениці через її зачіску. Донос директора про синьо-жовті стрічки у косах дівчинки спровокував слідчу перевірку у квартирі батьків школярки.

Доноси пишуть також діти на вчителів. Так, у Пензі школярі написали донос на вчительку за слова "Мы страна-изгой, мы Северная Корея". За статтею "про фейки" педагога засудили до 5-ти років умовно та 3-х років заборони на викладання.

Вчительку англійської у місті Корсакові було оштрафовано на 30 тисяч за статтею "про дискредитацію" після того, як один із її учнів записав її антивоєнні висловлювання та передав їх поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За пів року росіяни написали майже 145 тисяч доносів, переважають антиукраїнські

Вчителі водночас пишуть доноси на дітей.

Директор "Школи у Некрасівці" поскаржилася до МВС на п'ятикласницю, яка поставила на аватарку жовто-блакитні квіти та запустила в чаті класу опитування про мир. Дівчинку забрали до поліції прямо з уроків.

Батьки школярів своєю чергою пишуть доноси на вчителів. У Курській області на вчителя суспільствознавства склали протокол про "дискредитацію" армії через скаргу десятикласника. Школяр записав "небажані" висловлювання вчителя на диктофон, передав файл батькам, а ті написали заяву.

Педагоги у відповідь пишуть доноси на батьків школярів. Так, маму п'ятикласниці Варі з Москви звинуватили в "неналежному виконанні обов'язків виховання неповнолітніх" через те, що її дочка не відвідувала "разговоры о важном". До поліції із заявою звернулися завуч із директором.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Москві мати написала донос на власну доньку, яка підтримала Україну, - росЗМІ

Автор: 

донос (37) росія (65073) школа (2206)


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Топ коментарі
+27
нічого так, скрепно ...
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17.05.2023 14:07
+27
наконец-то это начинается. Я так долго этого ждал! Очень жду расстрелов, совмещенных с празднованием девятамая.
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17.05.2023 14:19
+25
"Стучать! И никаких гвоздей! До дней паследних донца! Стучать! Вот лозунг наш и ... дятлов!"

"...О нравах этих, о постоянных доносах и князей, и простолюдинов друг на друга, подробно повествуют русские летописцы. И не только они - иностранцы, побывавшие на Руси, почти все отмечали это свойство ее жителей - склонность к доносам". В.Тольц

"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".

И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:

"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".

И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:

"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".

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17.05.2023 14:29
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нічого так, скрепно ...
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17.05.2023 14:07 Відповісти
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17.05.2023 15:09 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь!
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17.05.2023 15:13 Відповісти
тут недавно співчували співробітникам гомельського телебачення...їх зала колежанка за що отримала грамоту кгб...вони буцім-то хороші, а вона не дуже...але насамперед вона їх здала швидше, аніж вони...така атмосфера панує
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17.05.2023 15:47 Відповісти
Навіщо ???
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17.05.2023 14:08 Відповісти
Oni ljubjat represiji stalina, nadejus, oni ix i poluhat...
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17.05.2023 14:14 Відповісти
"Стучать! И никаких гвоздей! До дней паследних донца! Стучать! Вот лозунг наш и ... дятлов!"

"...О нравах этих, о постоянных доносах и князей, и простолюдинов друг на друга, подробно повествуют русские летописцы. И не только они - иностранцы, побывавшие на Руси, почти все отмечали это свойство ее жителей - склонность к доносам". В.Тольц

"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".

И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:

"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".

И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:

"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".

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17.05.2023 14:29 Відповісти
масковія населена "народом",),,який сам заліз в могилу!,),,і гордо там думає,що це є--окоп,),,,,та і уся їх свинособачя історія,може бути описана однією фразою -- а пАтом стало ісчьо хуже,,,---,),,,
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17.05.2023 18:20 Відповісти
Натура така і виховання ...
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17.05.2023 14:35 Відповісти
Бо це русня, це генетичне
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17.05.2023 15:06 Відповісти
Скованниє одной цєпью, связанниє одной цєлью...
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17.05.2023 14:10 Відповісти
Плем"я навуходоносорів болотних.
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17.05.2023 14:12 Відповісти
Це просто свято якесь!
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17.05.2023 14:13 Відповісти
на Московии ***** изначально было обречено на царювання над кацапами, дебилами-протриротами
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17.05.2023 14:14 Відповісти
наконец-то это начинается. Я так долго этого ждал! Очень жду расстрелов, совмещенных с празднованием девятамая.
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17.05.2023 14:19 Відповісти
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17.05.2023 14:26 Відповісти
Новий БАМ почнуть будувати ))
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17.05.2023 14:36 Відповісти
скорее Беломорканал
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17.05.2023 16:30 Відповісти
Який бам. Будувати? Цапи тільки руйнувати вміють..ну ще водяру з рєпой жерти.
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17.05.2023 18:19 Відповісти
А то просто так кажуть - будувати, а насправді просто в сибір на каторгу, де не менше 50% утилізуються...
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17.05.2023 21:51 Відповісти
І не просто на каторгу, а на корисні копалини - наприклад золото/алмази. Раби!
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18.05.2023 18:49 Відповісти
скорее возобновляется. страна вертухаев. )
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17.05.2023 14:54 Відповісти
Вероятно, в силу возраста вы не застали то время. Не возобновляется - она таковой была всё время. Это просто новый этап развития с учетом информационных технологий.
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17.05.2023 15:03 Відповісти
та то ясно, что там всегда так было. и, вероятнее всего, дальше будет продолжаться с не меньшим энтузиазмом. просто там оно все идет как бы по синусоиде, то затухает малость, то вспыхивает с большей силой. и сейчас у них начался очередной период этой вспышки.
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17.05.2023 15:20 Відповісти
К сожалению, расстреливать-то как раз будут последние остатки вменяемых людей - за жёлто-голубые ленты в косичках и за призывы прекратить войну.
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17.05.2023 16:55 Відповісти
они уже опоздали на хотя-бы какую-то каплю моего сочуствия. У одних был шанс возможно на Болотной, а у других, когда они ещё разувались перед скамейками, а потом стало ясно, что выбирать бисер из гигантской кучи говна - занятие не продуктивное и бессмысленное. Теперь пусть сами там у себя ***********.
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17.05.2023 18:38 Відповісти
Увы. Понимаю.
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19.05.2023 09:13 Відповісти
Проа у школах розвішувать "доски пазора"! В 30-ті там писали про батьків, які не вступають у колгоспи Тепер будуть писать про всіх - хто проти війни!
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17.05.2023 14:22 Відповісти
"Вчительку англійської у місті Корсакові"
Це що за неподобство - іноагєнт у школі? Всі вчителі англійської є іноагентами за замовчуванням.
Англійську мають викладати тільки в окремих спецшколах москви або дуже дорогих приватних школах, тому що настоящім русскім ворожа мова тільки шкодить.
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17.05.2023 14:23 Відповісти
вот тут главное не мешать
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17.05.2023 14:23 Відповісти
Как все запущено! Для повышения квалификации учителей срочно необходим спецкурс: "Культура и психология доносительства". Культура доносительства в школе отсутствует начисто. Одно неумелое стукачество.

К истории доносительства в Российской империи :
https://history.wikireading.ru/72901
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17.05.2023 14:32 Відповісти
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17.05.2023 14:24 Відповісти
Хочу увидеть тысячи "Товарищ сталин путин! Произошла чудовищная ошибка!!!"
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17.05.2023 14:25 Відповісти
Росія - країна ЧМО!
Росіяни - народ п*дарас!
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17.05.2023 14:26 Відповісти
Шо би кацапня не будувала в кінці все одно виходить концтабір...
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17.05.2023 14:29 Відповісти
Нехай вони там всі один одного пересаджають!
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17.05.2023 14:29 Відповісти
Краще перестріляють ...
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17.05.2023 14:38 Відповісти
Побажаємо їм побільше доносів, поганих та хороших". Хоча в рашистані поганих доносів не буває. СРСР це підтверджує, особливо 1937 роком.
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17.05.2023 14:31 Відповісти
не всі на всіх, а зомбовані пишуть на частково адекватних
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17.05.2023 14:32 Відповісти
Ось вам і відповідь!!!! Ненавидять один одного, готові на всі гадосні речі!!! І ось ця біомаса називає себе "нацією""" як були дикунами на болотах так і залишились, андрофаги, тобто людожери!!!!!!
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17.05.2023 14:36 Відповісти
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17.05.2023 14:36 Відповісти
"її дочка не відвідувала "разговоры о важном" - це вже дно чи ще ні?
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17.05.2023 14:37 Відповісти
Eshtjo ne dno, poka tolko povtor sovka, pomnju, poprobui tolko neprixodit shkole na politinformaciju... No vsjo unix vperedi, stalinskie vrememena "mozem povtarit".
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17.05.2023 14:48 Відповісти
Це агонія проклятої території яку населяють брудні покидьки.
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17.05.2023 14:38 Відповісти
Вони самі зробили свій вибір у житті -- https://youtu.be/VLB5ZuDr6Uc?t=526 https://youtu.be/VLB5ZuDr6Uc?t=526

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17.05.2023 14:42 Відповісти
До них вернувся савьєцкій саюз👍👍👍😃
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17.05.2023 14:45 Відповісти
нічого нового, вони завжди так робили..., зараз на росії живуть потомки не тих, кого розстрілювали за доносами, а тих, хто розстрілював та писав доноси..., хворі на всю голову та совість люди, їх вже не виправиш ніколи..., за роки радянської влади та путінізму сталася від'ємна селекція..., а це її наслідки...
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17.05.2023 14:45 Відповісти
Всё лучшее и лучшее становится жить на расее! -- https://youtu.be/0oHd_xJwmxk?t=191 https://youtu.be/0oHd_xJwmxk?t=191

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17.05.2023 14:51 Відповісти
Вотето вже більше схоже на посконні скрєпи, залишилося масові розстріли врагів кацапського уродонасєлєнія подрубить... Ну, щоб вони вповні зрєліщами насолодилися в себе вдома і від#балися нарешті від своїх сусідів.
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17.05.2023 15:03 Відповісти
Курбанова: "Про те, як війна розлучає серця, про те, як вона сварить родини, які не погоджуються із тим ну що тут: війна чи сво, перемога чи поразка... Власне як серця розриваються на фоні всієї цієї трагедії -- далі" -- https://youtu.be/VLB5ZuDr6Uc?t=1856
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17.05.2023 15:04 Відповісти
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17.05.2023 15:18 Відповісти
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17.05.2023 15:21 Відповісти
"Можем павтаріть":

"Сегодня праздник у ребят
Ликует пионерия
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Палыч Берия"
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17.05.2023 15:29 Відповісти
мрії про ГУЛАГ та Сталіна здійснюються ) Нарешті кацапи повністью у своєї стихії
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17.05.2023 15:41 Відповісти
не дивно, там одні павліки-морозови
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17.05.2023 16:02 Відповісти
айййййй як добре)
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17.05.2023 16:04 Відповісти
Чим біле павліків морозових,тим скоріше пауки в банке сдохнут.
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17.05.2023 16:57 Відповісти
О..хороша зміна підростає одні павліки морозови,країна ізгой це ще дуже м'яко сказано!
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17.05.2023 17:03 Відповісти
 
 