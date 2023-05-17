"Всі на всіх": У російських школах педагоги, діти та батьки масово пишуть доноси

У російських закладах освіти все частіше пишуть доноси, до того ж пишуть "всі на всіх".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить".

Директор школи в Пить-Ясі поскаржилася в поліцію на сім'ю учениці через її зачіску. Донос директора про синьо-жовті стрічки у косах дівчинки спровокував слідчу перевірку у квартирі батьків школярки.

Доноси пишуть також діти на вчителів. Так, у Пензі школярі написали донос на вчительку за слова "Мы страна-изгой, мы Северная Корея". За статтею "про фейки" педагога засудили до 5-ти років умовно та 3-х років заборони на викладання.

Вчительку англійської у місті Корсакові було оштрафовано на 30 тисяч за статтею "про дискредитацію" після того, як один із її учнів записав її антивоєнні висловлювання та передав їх поліції.

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Вчителі водночас пишуть доноси на дітей.

Директор "Школи у Некрасівці" поскаржилася до МВС на п'ятикласницю, яка поставила на аватарку жовто-блакитні квіти та запустила в чаті класу опитування про мир. Дівчинку забрали до поліції прямо з уроків.

Батьки школярів своєю чергою пишуть доноси на вчителів. У Курській області на вчителя суспільствознавства склали протокол про "дискредитацію" армії через скаргу десятикласника. Школяр записав "небажані" висловлювання вчителя на диктофон, передав файл батькам, а ті написали заяву.

Педагоги у відповідь пишуть доноси на батьків школярів. Так, маму п'ятикласниці Варі з Москви звинуватили в "неналежному виконанні обов'язків виховання неповнолітніх" через те, що її дочка не відвідувала "разговоры о важном". До поліції із заявою звернулися завуч із директором.

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