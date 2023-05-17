"Всі на всіх": У російських школах педагоги, діти та батьки масово пишуть доноси
У російських закладах освіти все частіше пишуть доноси, до того ж пишуть "всі на всіх".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить".
Директор школи в Пить-Ясі поскаржилася в поліцію на сім'ю учениці через її зачіску. Донос директора про синьо-жовті стрічки у косах дівчинки спровокував слідчу перевірку у квартирі батьків школярки.
Доноси пишуть також діти на вчителів. Так, у Пензі школярі написали донос на вчительку за слова "Мы страна-изгой, мы Северная Корея". За статтею "про фейки" педагога засудили до 5-ти років умовно та 3-х років заборони на викладання.
Вчительку англійської у місті Корсакові було оштрафовано на 30 тисяч за статтею "про дискредитацію" після того, як один із її учнів записав її антивоєнні висловлювання та передав їх поліції.
Вчителі водночас пишуть доноси на дітей.
Директор "Школи у Некрасівці" поскаржилася до МВС на п'ятикласницю, яка поставила на аватарку жовто-блакитні квіти та запустила в чаті класу опитування про мир. Дівчинку забрали до поліції прямо з уроків.
Батьки школярів своєю чергою пишуть доноси на вчителів. У Курській області на вчителя суспільствознавства склали протокол про "дискредитацію" армії через скаргу десятикласника. Школяр записав "небажані" висловлювання вчителя на диктофон, передав файл батькам, а ті написали заяву.
Педагоги у відповідь пишуть доноси на батьків школярів. Так, маму п'ятикласниці Варі з Москви звинуватили в "неналежному виконанні обов'язків виховання неповнолітніх" через те, що її дочка не відвідувала "разговоры о важном". До поліції із заявою звернулися завуч із директором.
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"...О нравах этих, о постоянных доносах и князей, и простолюдинов друг на друга, подробно повествуют русские летописцы. И не только они - иностранцы, побывавшие на Руси, почти все отмечали это свойство ее жителей - склонность к доносам". В.Тольц
"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".
И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:
"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".
И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:
"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
Це що за неподобство - іноагєнт у школі? Всі вчителі англійської є іноагентами за замовчуванням.
Англійську мають викладати тільки в окремих спецшколах москви або дуже дорогих приватних школах, тому що настоящім русскім ворожа мова тільки шкодить.
К истории доносительства в Российской империи :
https://history.wikireading.ru/72901
сталинпутин! Произошла чудовищная ошибка!!!"
Росіяни - народ п*дарас!
"Сегодня праздник у ребят
Ликует пионерия
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Палыч Берия"