За пів року росіяни написали майже 145 тисяч доносів, переважають антиукраїнські

Роскомнагляд, який у Росії контролює сферу комунікацій та зв’язку, порахував кількість звернень громадян за перше півріччя 2022 року. Загалом надійшло 144 835 звернень - на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Пік звернень припав на березень 2022 року - кількість скарг порівняно з минулим березнем зросла майже вчетверо. "Найчастіше громадяни зверталися до Роскомнагляду з проханням видалити посилання на ресурси з проукраїнською пропагандою", - сказано на сайті відомства.

Роскомнагляд також уточнює, що більша частина питань у першому півріччі 2022 року стосувалася "розміщення в інтернеті протиправної інформації, зокрема фейків щодо проведення спеціальної військової операції в Україні".

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Кількість питань на тему заборонених матеріалів зросла практично вдвічі.

Роскомнагляд за результатами розглядів забороняє певну інформацію чи повідомлення.