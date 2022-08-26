За пів року росіяни написали майже 145 тисяч доносів, переважають антиукраїнські
Роскомнагляд, який у Росії контролює сферу комунікацій та зв’язку, порахував кількість звернень громадян за перше півріччя 2022 року. Загалом надійшло 144 835 звернень - на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Пік звернень припав на березень 2022 року - кількість скарг порівняно з минулим березнем зросла майже вчетверо. "Найчастіше громадяни зверталися до Роскомнагляду з проханням видалити посилання на ресурси з проукраїнською пропагандою", - сказано на сайті відомства.
Роскомнагляд також уточнює, що більша частина питань у першому півріччі 2022 року стосувалася "розміщення в інтернеті протиправної інформації, зокрема фейків щодо проведення спеціальної військової операції в Україні".
Кількість питань на тему заборонених матеріалів зросла практично вдвічі.
Роскомнагляд за результатами розглядів забороняє певну інформацію чи повідомлення.
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И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:
"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".
"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
И никогда мы не будем братьями.
Геть від Москви!
Был с врагом в борьбе Морозов Павел
И других бороться с ним учил.
Перед всей деревней выступая,
Своего отца разоблачил!
Поднимал рассвет зарницы знамя.
От большого тракта в стороне
Был убит Морозов кулаками,
Был в тайге зарезан пионер.
И к убийцам ненависть утроив,
Потеряв бойца в своих рядах,
Про дела погибшего героем
Не забыть ребятам никогда!.
Рвение Михалкова не осталось незамеченным и он стал секретарем Союза писателей России. Сочинял он и стихотворения-доносы, требуя в них смертной казни врагам народа. Впрочем, Михалков не был одинок.
Ну стукачи всё равно пиндосы и гейропа.
Как можно столько настрочить???
https://www.youtube.com/watch?v=ie6JodaaMDk