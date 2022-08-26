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Новости Война
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За полгода россияне написали почти 145 тысяч доносов, преобладают антиукраинские

россия,продукты,донос

Роскомнадзор, контролирующий в России сферу коммуникаций и связи, посчитал количество обращений граждан за первое полугодие 2022 года. В общей сложности поступило 144 835 обращений - на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Пик обращений пришелся на март 2022 года - количество жалоб по сравнению с прошлым мартом возросло почти в четыре раза. "Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", - говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор также уточняет, что большая часть вопросов в первом полугодии 2022 года касалась "размещения в интернете противоправной информации, в частности, фейков по проведению специальной военной операции в Украине".

Читайте также: Роскомнадзор обвиняет Википедию в "информационных атаках" и требует удалить правду о военных преступлениях в Украине

Количество вопросов по теме запрещенных материалов возросло практически вдвое.

Роскомнадзор по результатам разбирательств запрещает определенную информацию или сообщение.

Автор: 

донос (52) россия (95388) Роскомнадзор (50)


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Топ комментарии
+12
Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?- https://socratify.net/quotes/sergei-dovlatov Сергей Довлатов, 57 цитат
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26.08.2022 17:55
+11
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26.08.2022 17:55
+9
"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".

И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:

"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".
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26.08.2022 18:00
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Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?- https://socratify.net/quotes/sergei-dovlatov Сергей Довлатов, 57 цитат
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26.08.2022 17:55 Ответить
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26.08.2022 17:55 Ответить
не ми, а - ви
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26.08.2022 21:54 Ответить
"...О нравах этих, о постоянных доносах и князей, и простолюдинов друг на друга, подробно повествуют русские летописцы. И не только они - иностранцы, побывавшие на Руси, почти все отмечали это свойство ее жителей - склонность к доносам". В.Тольц
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26.08.2022 17:58 Ответить
"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".

И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:

"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".
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26.08.2022 18:00 Ответить
И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:

"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
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26.08.2022 18:02 Ответить
В который раз убеждаешься - у нас с рашистами разные дороги.
И никогда мы не будем братьями.

Геть від Москви!
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26.08.2022 18:05 Ответить
"Иными словами, нравится это кому или нет, но получается так, что в условиях России донос делает власть более эффективной. "
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26.08.2022 18:08 Ответить
Первым песню о Павлике написал сразу же ставший известным молодой холуй сталинского режима Сергей Михалков (основатель династии кремлевских придворных лизоблюдов).

Был с врагом в борьбе Морозов Павел

И других бороться с ним учил.

Перед всей деревней выступая,

Своего отца разоблачил!

Поднимал рассвет зарницы знамя.

От большого тракта в стороне

Был убит Морозов кулаками,

Был в тайге зарезан пионер.

И к убийцам ненависть утроив,

Потеряв бойца в своих рядах,

Про дела погибшего героем

Не забыть ребятам никогда!.

Рвение Михалкова не осталось незамеченным и он стал секретарем Союза писателей России. Сочинял он и стихотворения-доносы, требуя в них смертной казни врагам народа. Впрочем, Михалков не был одинок.
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26.08.2022 18:14 Ответить
его борьбу за звание "самый талантливый лизоблюд" успешно продолжает его потомок - Никита Михалков.
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26.08.2022 18:33 Ответить
Який «украинский язик» «русофобним» назвав днями
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26.08.2022 18:46 Ответить
Скрепно.
Ну стукачи всё равно пиндосы и гейропа.
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26.08.2022 22:00 Ответить
родной дед зарезал собственного внука-стукоча!
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27.08.2022 06:22 Ответить
Как????
Как можно столько настрочить???
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26.08.2022 18:16 Ответить
так на коксі ж сиділи поголовно..при здоровому глюзді стільки такого не наваяєш
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26.08.2022 18:52 Ответить
Прохватил рашистов жуткий донос...
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26.08.2022 18:25 Ответить
нація стукачів
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26.08.2022 18:30 Ответить
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26.08.2022 19:03 Ответить
Пастка для путіна від власних щуряк
https://www.youtube.com/watch?v=ie6JodaaMDk
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26.08.2022 19:15 Ответить
- В 6 квартире смотрят порнуху. Крестная мать называется
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26.08.2022 21:55 Ответить
 
 