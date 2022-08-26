За полгода россияне написали почти 145 тысяч доносов, преобладают антиукраинские

Роскомнадзор, контролирующий в России сферу коммуникаций и связи, посчитал количество обращений граждан за первое полугодие 2022 года. В общей сложности поступило 144 835 обращений - на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Пик обращений пришелся на март 2022 года - количество жалоб по сравнению с прошлым мартом возросло почти в четыре раза. "Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", - говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор также уточняет, что большая часть вопросов в первом полугодии 2022 года касалась "размещения в интернете противоправной информации, в частности, фейков по проведению специальной военной операции в Украине".

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Количество вопросов по теме запрещенных материалов возросло практически вдвое.

Роскомнадзор по результатам разбирательств запрещает определенную информацию или сообщение.