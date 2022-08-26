За полгода россияне написали почти 145 тысяч доносов, преобладают антиукраинские
Роскомнадзор, контролирующий в России сферу коммуникаций и связи, посчитал количество обращений граждан за первое полугодие 2022 года. В общей сложности поступило 144 835 обращений - на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Пик обращений пришелся на март 2022 года - количество жалоб по сравнению с прошлым мартом возросло почти в четыре раза. "Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", - говорится на сайте ведомства.
Роскомнадзор также уточняет, что большая часть вопросов в первом полугодии 2022 года касалась "размещения в интернете противоправной информации, в частности, фейков по проведению специальной военной операции в Украине".
Количество вопросов по теме запрещенных материалов возросло практически вдвое.
Роскомнадзор по результатам разбирательств запрещает определенную информацию или сообщение.
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И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:
"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".
"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
И никогда мы не будем братьями.
Геть від Москви!
Был с врагом в борьбе Морозов Павел
И других бороться с ним учил.
Перед всей деревней выступая,
Своего отца разоблачил!
Поднимал рассвет зарницы знамя.
От большого тракта в стороне
Был убит Морозов кулаками,
Был в тайге зарезан пионер.
И к убийцам ненависть утроив,
Потеряв бойца в своих рядах,
Про дела погибшего героем
Не забыть ребятам никогда!.
Рвение Михалкова не осталось незамеченным и он стал секретарем Союза писателей России. Сочинял он и стихотворения-доносы, требуя в них смертной казни врагам народа. Впрочем, Михалков не был одинок.
Ну стукачи всё равно пиндосы и гейропа.
Как можно столько настрочить???
https://www.youtube.com/watch?v=ie6JodaaMDk