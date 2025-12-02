На ТОТ Херсонщини держпідприємства використовують студентів замість працівників через зупинку фінансування, - ЦНС

На окупованій Херсонщині державні підприємства опинилися у стані кадрово-фінансового колапсу: зарплати затримують місяцями або не виплачують зовсім.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацпротиву.

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Як зазначається, у ГБУ "ПУМиВХ ХО" працівники не отримали зарплату за жовтень і аванс за листопад, тоді як премії стабільно отримує лише адміністрація. Працівники відмовляються виходити на роботу, а керівництво обмежується фразою "денег нет, ждите". За свідченнями місцевих, такі затримки стали системними ще з літа.

Припинення планових виплат

За даними ЦНС, окупаційна адміністрація фактично припинила планові виплати більшості підприємств. Керівникам у низці установ дали негласну вказівку утримувати персонал обіцянками, оскільки фінансування з центру урізане. Аналітики відзначають, що провал управлінської моделі змушує окупантів шукати дешеву та контрольовану робочу силу.

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Заміна працівників студентами

У цьому контексті з’явилася нова практика - заміна страйкуючих працівників студентами. У Генічеську технікуми укладають угоди з будівельними підприємствами під виглядом "навчальної практики". Студентам прямо повідомляють про обов’язковість участі, а оплата або відсутня, або мінімальна. Фактично це формування керованої робочої сили, яка покриває кадрові прогалини на підприємствах.

Аналітики зазначають, що схема відтворює радянську модель "студентських будзагонів", коли молодь залучали до масового будівництва під виглядом трудового виховання. Різниця в тому, що нині це не ідеологічна кампанія, а спосіб економічного виживання окупаційної адміністрації, яка не може виплатити зарплати дорослим працівникам.

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У ЦНС наголошують, що Заміна кваліфікованих робітників студентами не є тимчасовим заходом - це елемент моделі, що поєднує борговий тиск, адміністративний примус та економічну експропріацію. Окупанти свідомо підмінюють дорослих працівників молоддю, яка не має права відмовитися і якої можна не платити.