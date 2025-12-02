На ВОТ Херсонщины госпредприятия используют студентов вместо работников из-за остановки финансирования, - ЦНС

В оккупированной Херсонской области государственные предприятия оказались в состоянии кадрово-финансового коллапса: зарплаты задерживают месяцами или не выплачивают вовсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Как отмечается, в ГБУ "ПУМиВХ ХО" работники не получили зарплату за октябрь и аванс за ноябрь, тогда как премии стабильно получает только администрация. Работники отказываются выходить на работу, а руководство ограничивается фразой "денег нет, ждите". По свидетельствам местных жителей, такие задержки стали системными еще с лета.

Прекращение плановых выплат

По данным ЦНС, оккупационная администрация фактически остановила плановые выплаты большинству предприятий. Руководителям ряда учреждений дали негласное указание удерживать персонал обещаниями, поскольку финансирование из центра урезано. Аналитики отмечают, что провал управленческой модели заставляет оккупантов искать дешевую и контролируемую рабочую силу.

Замена работников студентами

В этом контексте появилась новая практика - замена бастующих работников студентами. В Геническе техникумы заключают соглашения со строительными предприятиями под видом "учебной практики". Студентам прямо сообщают об обязательности участия, а оплата либо отсутствует, либо минимальна. Фактически это формирование управляемой рабочей силы, которая покрывает кадровые пробелы на предприятиях.

Аналитики отмечают, что схема воспроизводит советскую модель "студенческих стройбаттальонов", когда молодежь привлекали к массовому строительству под видом трудового воспитания. Разница в том, что сейчас это не идеологическая кампания, а способ экономического выживания оккупационной администрации, которая не может выплатить зарплаты взрослым работникам.

В ЦНС отмечают, что замена квалифицированных рабочих студентами не является временной мерой - это элемент модели, сочетающий долговое давление, административный принуждение и экономическую экспроприацию. Оккупанты сознательно подменяют взрослых работников молодежью, которая не имеет права отказаться и которой можно не платить.