Росія посилює русифікацію на окупованих територіях України, - британська розвідка
Росія активізує зусилля з русифікації населення на незаконно окупованих територіях України.
Про це йдеться в огляді британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Розвідка звернула увагу на указ Володимира Путіна "Стратегія національної політики Росії на період до 2036 року", оприлюднений 25 листопада. У документі "російська влада отримала вказівку формувати російську ідентичність і поширювати використання російської мови на території, яку вона незаконно окупувала в Україні".
Серед іншого, у "Стратегії" наголошується на "продовженні політики русифікації, нав’язуванні російської мови, ідентичності та культури мешканцям суверенної території України". Британська розвідка зазначає, що така політика є частиною тривалих зусиль РФ із "викорінення української культури та ідентичності" та делегітимізації української державності.
В огляді також звертається увага на те, що документ посилається на окуповані та неокуповані території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму як на частину Росії.
"Посилання в документі на ці суверенні українські області як на "історичні території російської держави" підкреслює відверто імперіалістичний аспект постійних зусиль Росії з підкорення України", - йдеться в оцінці.
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хороший гой.
Шкода, що в нас свино-собачомовні мають право піздєть на свойом мєрзком блєвотном нарєчіі.
А це важливіше навіть за втрату територій: узаконення собачої кацапськоВо_єзиґа в Україні.