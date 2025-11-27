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Новини Окуповані території Русифікація українців
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Росія посилює русифікацію на окупованих територіях України, - британська розвідка

русифікація

Росія активізує зусилля з русифікації населення на незаконно окупованих територіях України.

Про це йдеться в огляді британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

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Розвідка звернула увагу на указ Володимира Путіна "Стратегія національної політики Росії на період до 2036 року", оприлюднений 25 листопада. У документі "російська влада отримала вказівку формувати російську ідентичність і поширювати використання російської мови на території, яку вона незаконно окупувала в Україні".

Серед іншого, у "Стратегії" наголошується на "продовженні політики русифікації, нав’язуванні російської мови, ідентичності та культури мешканцям суверенної території України". Британська розвідка зазначає, що така політика є частиною тривалих зусиль РФ із "викорінення української культури та ідентичності" та делегітимізації української державності.

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В огляді також звертається увага на те, що документ посилається на окуповані та неокуповані території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму як на частину Росії.

"Посилання в документі на ці суверенні українські області як на "історичні території російської держави" підкреслює відверто імперіалістичний аспект постійних зусиль Росії з підкорення України", - йдеться в оцінці.

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Автор: 

Велика Британія (5975) розвідка (3925) русифікація (19) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+9
А ще якогось *** кожен інтернет-магазин має кцапську версію.
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27.11.2025 18:17 Відповісти
+5
На окупованих-примусова русифікація.А в тилу з "мовнюками" боряться
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27.11.2025 18:10 Відповісти
+5
Нехай Велика Британія не забуде про кацапську вимогу "руZZково_єзиґа@" в т.зв. "мирній_угоді". І нехай вважає це нібито незначною поступкою.

А це важливіше навіть за втрату територій: узаконення собачої кацапськоВо_єзиґа в Україні.
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27.11.2025 18:16 Відповісти
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Українці мають визначитися: або створюється ядерна зброя, або рано чи пізно буде капітуляція і геноцид. Не існує третього варіанту.
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27.11.2025 17:51 Відповісти
***...та подаруйте вже йому набір юного ядерщика!!!!
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27.11.2025 18:08 Відповісти
отже, ти обираєш капітуляцію, та геноцид.

хороший гой.
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27.11.2025 18:10 Відповісти
Геніальний висновок
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27.11.2025 18:14 Відповісти
так а є третій варіант? який?
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27.11.2025 18:22 Відповісти
Працювати а не жити мріями
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27.11.2025 18:31 Відповісти
працюй, а русня кожен день вбиває українців і окуповує нові території, отже цей план не працює
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27.11.2025 18:36 Відповісти
це Марьянка Безугла⁉️
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27.11.2025 19:17 Відповісти
Та не займайтеся ви дитячими вологими мріями. Вже скільки вже тут писалося і доводилося і пояснювалась на пальцях недоцільність і безперстивність безглуздоі ідеі розробки і виробництва ЯЗ - а ви вибачте як та капризна мала дитина біля відділку з іграшками ніяк не вгамуєтесь... .
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27.11.2025 20:10 Відповісти
ті маразматичні "аргументи" я вже купу разів розбивав, тому не цікаво, придумайте щось ще.
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27.11.2025 20:22 Відповісти
Ви розбирали? Серьезно? Це ваше нескінченне повторювання тих самих дійсно маразматичних ідей і абсолютно нездійснейних пропозицій ви називажте розбирали? Не смішить моі капці шановний ! Ви себе хоч самі себе чуєте? Ви без кінця пережевувєте те саме як той дідусь стару гумку. Та виплюйте ви вже іі.... Нікому вже не цікаве це старече бурмотіння про одне й те саме і постійне переливання з пустого в порожнє ...Краще пофантазуйте про підкорення космосу і міжпланетні єкспедиціі і побудову станціі на Марсі- то хоча б буде цікавіше послухати....
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28.11.2025 02:47 Відповісти
так для цього й захоплюють, нє? Й розвідка не потрібна, досить мати 11-річну пам'ять
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27.11.2025 18:04 Відповісти
На окупованих-примусова русифікація.А в тилу з "мовнюками" боряться
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27.11.2025 18:10 Відповісти
"російська влада отримала вказівку формувати російську ідентичність і поширювати використання російської мови на території, яку вона незаконно окупувала в Україні"

Шкода, що в нас свино-собачомовні мають право піздєть на свойом мєрзком блєвотном нарєчіі.
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27.11.2025 18:15 Відповісти
Нехай Велика Британія не забуде про кацапську вимогу "руZZково_єзиґа@" в т.зв. "мирній_угоді". І нехай вважає це нібито незначною поступкою.

А це важливіше навіть за втрату територій: узаконення собачої кацапськоВо_єзиґа в Україні.
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27.11.2025 18:16 Відповісти
А ще якогось *** кожен інтернет-магазин має кцапську версію.
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27.11.2025 18:17 Відповісти
Цензор теж.
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27.11.2025 18:24 Відповісти
Цікаво, що такі компанії як Нова пошта, МТС, Київстар і т.д срати хотіли на ущємльонноє мєньшинство.
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27.11.2025 18:28 Відповісти
Україна повинна посилювати декацапізацію на українських територіях та на фронті!
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27.11.2025 19:34 Відповісти
Вмикають місцевим Сватів та 95-й квартал.
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27.11.2025 19:49 Відповісти
 
 