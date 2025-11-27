РУС
Россия усиливает русификацию на оккупированных территориях Украины, - британская разведка

Россия активизирует усилия по русификации населения на незаконно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в обзоре британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Разведка обратила внимание на указ Владимира Путина "Стратегия национальной политики России на период до 2036 года", обнародованный 25 ноября. В документе "российские власти получили указание формировать российскую идентичность и распространять использование русского языка на территории, которую она незаконно оккупировала в Украине".

Среди прочего, в "Стратегии" отмечается "продолжение политики русификации, навязывание русского языка, идентичности и культуры жителям суверенной территории Украины". Британская разведка отмечает, что такая политика является частью длительных усилий РФ по "искоренению украинской культуры и идентичности" и делегитимизации украинской государственности.

В обзоре также обращается внимание на то, что документ ссылается на оккупированные и неоккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма как на часть России.

"Ссылка в документе на эти суверенные украинские области как на "исторические территории российского государства" подчеркивает откровенно империалистический аспект постоянных усилий России по подчинению Украины", - говорится в оценке.

+3
В Києві русцифекатція йде повним ходом, їі ніхто не зупиняв!
27.11.2025 18:03 Ответить
+3
А ще якогось *** кожен інтернет-магазин має кцапську версію.
27.11.2025 18:17 Ответить
+2
На окупованих-примусова русифікація.А в тилу з "мовнюками" боряться
27.11.2025 18:10 Ответить
Українці мають визначитися: або створюється ядерна зброя, або рано чи пізно буде капітуляція і геноцид. Не існує третього варіанту.
27.11.2025 17:51 Ответить
***...та подаруйте вже йому набір юного ядерщика!!!!
27.11.2025 18:08 Ответить
отже, ти обираєш капітуляцію, та геноцид.

хороший гой.
27.11.2025 18:10 Ответить
Геніальний висновок
27.11.2025 18:14 Ответить
так а є третій варіант? який?
27.11.2025 18:22 Ответить
Працювати а не жити мріями
27.11.2025 18:31 Ответить
працюй, а русня кожен день вбиває українців і окуповує нові території, отже цей план не працює
27.11.2025 18:36 Ответить
В Києві русцифекатція йде повним ходом, їі ніхто не зупиняв!
27.11.2025 18:03 Ответить
так для цього й захоплюють, нє? Й розвідка не потрібна, досить мати 11-річну пам'ять
27.11.2025 18:04 Ответить
На окупованих-примусова русифікація.А в тилу з "мовнюками" боряться
27.11.2025 18:10 Ответить
"російська влада отримала вказівку формувати російську ідентичність і поширювати використання російської мови на території, яку вона незаконно окупувала в Україні"

Шкода, що в нас свино-собачомовні мають право піздєть на свойом мєрзком блєвотном нарєчіі.
27.11.2025 18:15 Ответить
Нехай Велика Британія не забуде про кацапську вимогу "руZZково_єзиґа@" в т.зв. "мирній_угоді". І нехай вважає це нібито незначною поступкою.

А це важливіше навіть за втрату територій: узаконення собачої кацапськоВо_єзиґа в Україні.
27.11.2025 18:16 Ответить
А ще якогось *** кожен інтернет-магазин має кцапську версію.
27.11.2025 18:17 Ответить
Цензор теж.
27.11.2025 18:24 Ответить
Цікаво, що такі компанії як Нова пошта, МТС, Київстар і т.д срати хотіли на ущємльонноє мєньшинство.
27.11.2025 18:28 Ответить
 
 