Россия усиливает русификацию на оккупированных территориях Украины, - британская разведка

Россия активизирует усилия по русификации населения на незаконно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в обзоре британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Разведка обратила внимание на указ Владимира Путина "Стратегия национальной политики России на период до 2036 года", обнародованный 25 ноября. В документе "российские власти получили указание формировать российскую идентичность и распространять использование русского языка на территории, которую она незаконно оккупировала в Украине".

Среди прочего, в "Стратегии" отмечается "продолжение политики русификации, навязывание русского языка, идентичности и культуры жителям суверенной территории Украины". Британская разведка отмечает, что такая политика является частью длительных усилий РФ по "искоренению украинской культуры и идентичности" и делегитимизации украинской государственности.

В обзоре также обращается внимание на то, что документ ссылается на оккупированные и неоккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма как на часть России.

"Ссылка в документе на эти суверенные украинские области как на "исторические территории российского государства" подчеркивает откровенно империалистический аспект постоянных усилий России по подчинению Украины", - говорится в оценке.

