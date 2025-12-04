Женщину, которая пыталась помочь воинам ВСУ, "приговорили" к 16 годам колонии на оккупированной Луганщине. ВИДЕО

В оккупированной Луганской области "приговорили" к 16 годам лишения свободы жительницу пгт. Новоайдар за то, что она якобы укрывала украинских защитников.

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Об этом сообщил так называемый "верховный суд "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.

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Женщину обвинили в "государственной измене".

На "суде" заявлялось, что гражданка М. была против российской агрессии в отношении Украины и якобы в одном из мессенджеров общалась с военным разведчиком ВСУ.

По данным рашистов, женщина решила "помочь в перемещении на подконтрольную Украине территорию двух бойцов ВСУ, которые скрывались в ее квартире".

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"С этой целью она пошла в районную больницу, нашла и сфотографировала бланки медицинских документов и образцы выписок из истории болезни, отправила их с помощью мессенджера военнослужащему военной разведки для дальнейшего изготовления фиктивных документов.

После получения медицинских документов от военнослужащего военной разведки поступило поручение распечатать эти документы и предоставить их вместе с двумя сим-картами военнослужащим ВСУ, которые скрывались в ее квартире, с целью перемещения на территорию Украины под видом больных", - отметили в "суде".

Позже двух военных, говорят оккупанты, задержали на блокпосту.

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Действия двух военнослужащих ВСУ, которые направлялись в сторону Украины, были пресечены на блокпосту, где они сообщили, куда направляются и обстоятельства перемещения.

Оккупационный "суд" признал женщину "виновной в госизмене" и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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