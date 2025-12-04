РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11903 посетителя онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в рф за поддержку Украині
3 895 6

Женщину, которая пыталась помочь воинам ВСУ, "приговорили" к 16 годам колонии на оккупированной Луганщине. ВИДЕО

В оккупированной Луганской области "приговорили" к 16 годам лишения свободы жительницу пгт. Новоайдар за то, что она якобы укрывала украинских защитников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Об этом сообщил так называемый "верховный суд "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Женщину обвинили в "государственной измене".

На "суде" заявлялось, что гражданка М. была против российской агрессии в отношении Украины и якобы в одном из мессенджеров общалась с военным разведчиком ВСУ.

По данным рашистов, женщина решила "помочь в перемещении на подконтрольную Украине территорию двух бойцов ВСУ, которые скрывались в ее квартире".

Читайте также: Россия усиливает русификацию на оккупированных территориях Украины, - британская разведка

"С этой целью она пошла в районную больницу, нашла и сфотографировала бланки медицинских документов и образцы выписок из истории болезни, отправила их с помощью мессенджера военнослужащему военной разведки для дальнейшего изготовления фиктивных документов.

После получения медицинских документов от военнослужащего военной разведки поступило поручение распечатать эти документы и предоставить их вместе с двумя сим-картами военнослужащим ВСУ, которые скрывались в ее квартире, с целью перемещения на территорию Украины под видом больных", - отметили в "суде".

Позже двух военных, говорят оккупанты, задержали на блокпосту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ приговорили студента с ДЦП к 12 годам колонии за перевод 3 тыс. рублей в Украину

Действия двух военнослужащих ВСУ, которые направлялись в сторону Украины, были пресечены на блокпосту, где они сообщили, куда направляются и обстоятельства перемещения.

Оккупационный "суд" признал женщину "виновной в госизмене" и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Читайте также: На ВОТ Херсонщины госпредприятия используют студентов вместо работников из-за остановки финансирования, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10269) репрессии (2724) Луганская область (6481) Счастьенский район (3) Новоайдар (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повага!
показать весь комментарий
04.12.2025 12:23 Ответить
До сраки їй ваша повага. Їй потрібна підтримка і допомога. І віра в те що Україна не відмовиться від окупованих територій і колись їх звільнить і звільнить людей які там залишились. Якщо ж Україна далі буде виконувати забаганки Тромба або визнає українські території розійськими то всіх українців чекають концтабори і жорстока смерть
показать весь комментарий
04.12.2025 14:11 Ответить
Треба вже скласти список всіх судів, які працюють на кацапів і назначити винагороду за відстріл всім бажаючим. Якщо кацапи готові за 2 млн.фублей готові вбивати та ризикувати життям, хай ця їх вада працює на добро. 2 млн. фублей не такі великі гроші за голову судді . За жирних судів можна і побільше винагороду.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:39 Ответить
Чого там складати?
Там всі ті самі, що і були (так як і в поліціїї та ін.).
показать весь комментарий
04.12.2025 16:07 Ответить
На окуповані території росіянам не довелося завозити ані своїх поліцейських, ані прокурорів, ані адвокатів та суддів. Умебльовані судові зали також підготовлені іще до 2014-го. Усі кадри - за кошт так ненавистної їм України. Вони були і є серед нас, на іще підконтрольній українському уряду території. Вичікують, отримують зарплату, виплати, паразитують.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:40 Ответить
т1 2 деб1ла поперлися напряму, й ж1нку здали...((
показать весь комментарий
05.12.2025 02:46 Ответить
 
 