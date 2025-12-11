Росіяни в Куп’янську втрачають більше, ніж можуть поповнити, - Трегубов

У Куп'янську ситуація залишається відносно стабільною, на півночі міста фіксується розрізнена присутність російських військ. Ворог не має можливості здійснювати поповнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "МИ-Україна" повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"У місті зберігається присутність росіян у північних районах міста, де вони поступово зазнають втрат. Вони зараз намагаються хоч якось поповнити ті сили, що засіли там, але без особливих успіхів для себе, просунути поповнення зараз не вдається", - зазначив він.

Та додав, що у Куп'янську добре вибудувана кілзона, тому окупанти зазнають значних втрат і поповнювати їх ефективно не вдається.

"І в самому місті вони зазнають втрат швидше, ніж вони намагаються якось там поповнювати. Те, що вони паралельно малюють собі перемоги і контроль над містом - це результат того, що один раз збрехавши не можливо давати задню. Це особливість росіян в їхньої інформаційній політиці. Довкола міста також є часткова активність, але і намагання перейти на Куп'янськ-Вузловий, і намагання діяти на іншому березі Осколу, і намагання перекидати війська через річку - без особливих успіхів", - підсумував Трегубов.

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Бої за Куп'янськ

Куп’янськ розташований на північному сході Харківської області, на річці Оскіл. Це вагомий логістичний вузол для постачання і маневрів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році район Куп’янська був гарячою ділянкою фронту.

У вересні 2022 року українські війська провели успішний контрнаступ у Харківській області і звільнили багато населених пунктів, включно з Куп’янськом.

Влітку 2023 року російські війська значно активізували наступальні дії на цьому напрямку, намагаючись повернути Куп'янськ.

За даними відкритих джерел, з 28 листопада 2024 року поблизу Куп’янська тривають щільні бойові дії: так званий наступ на Куп’янськ, у якій російські війська намагаються просунутися до міста та встановити контроль над ним.

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