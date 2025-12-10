Кілометри оптоволокна від FPV-дронів оповили українські поля на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку фронту знято БпЛА відео, яке демонструє масштаби застосування дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, на кадрах видно кілометри оптоволокна від безпілотників, що оповили сотні гектарів української землі.

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Інтенсивність руху дронів вражає - щодня тут з’являються нові й нові "траси", якими йдуть FPV.

Окрім цього, поля густо всіяні безпілотниками, які втратили зв’язок і не розірвалися. Вони залишаються у бойовій готовності та реагують на будь-який рух, щоб здетонувати.

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