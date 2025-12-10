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Километры оптоволокна от FPV-дронов окутали украинские поля на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении фронта снято БПЛА видео, которое демонстрирует масштабы применения дронов.
Как передает Цензор.НЕТ, на кадрах видны километры оптоволокна от беспилотников, окутавших сотни гектаров украинской земли.
Интенсивность движения дронов впечатляет — ежедневно здесь появляются новые и новые "трассы", по которым идут FPV.
Кроме этого, поля густо усеяны беспилотниками, которые потеряли связь и не разорвались. Они остаются в боевой готовности и реагируют на любое движение, чтобы взорваться.
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