РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны на оптоволокне
3 881 9

Покровское направление: местность затянута оптоволокном FPV-дронов. ВИДЕО

Засилье FPV-дронов на оптоволокне стало новой реальностью на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" показали, как местность затянута оптоволоконными линиями, каждая из которых присоединена к смертоносному FPV-дрону.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Это жесткие реалии современной войны", - говорится в комментарии под видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг идет в наступление на Покровском направлении: 9 из 10 оккупантов до линии боестолкновения не доходят, - офицер

Донецкая область (10908) 4 оперативна бригада НГУ (10) дроны (4955) Покровский район (1049)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грету Тумберг треба туди, нехай за екологію бореться
показать весь комментарий
04.10.2025 12:58 Ответить
Грета занята палестинцами.
показать весь комментарий
04.10.2025 13:00 Ответить
У Грети, мабуть, вже рублів, як у російського олігарха
показать весь комментарий
04.10.2025 13:28 Ответить
Хлопчина з фронту, у відпустку приїхав, так розказував, що бачив у співслужбовця жіночу сумочку, сплетену з оптоволокна... Той розважався між боями, плів такі штуки для своєї племінниці...
показать весь комментарий
04.10.2025 12:59 Ответить
Значить треба дрони "обрізальщики" оптоволокна.
показать весь комментарий
04.10.2025 13:05 Ответить
Це ж як його потім утилізувати?
показать весь комментарий
04.10.2025 13:16 Ответить
В нахіба - яка від нього шкода? Згодом усе переореться, перемелиться - стане мінеральною складовою ґрунту.
показать весь комментарий
04.10.2025 13:38 Ответить
Щось я в цьому сумніваюсь. Техніку буде псувати і на все що рухається намотуватись...
показать весь комментарий
04.10.2025 13:39 Ответить
Це Раша, виходить, не паперовий, а скловолоконний тигр? Бензоколонка без бензину
показать весь комментарий
04.10.2025 13:34 Ответить
 
 