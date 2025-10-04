Покровское направление: местность затянута оптоволокном FPV-дронов. ВИДЕО

Засилье FPV-дронов на оптоволокне стало новой реальностью на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" показали, как местность затянута оптоволоконными линиями, каждая из которых присоединена к смертоносному FPV-дрону.

"Это жесткие реалии современной войны", - говорится в комментарии под видео.

