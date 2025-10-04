3 881 9
Покровское направление: местность затянута оптоволокном FPV-дронов. ВИДЕО
Засилье FPV-дронов на оптоволокне стало новой реальностью на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" показали, как местность затянута оптоволоконными линиями, каждая из которых присоединена к смертоносному FPV-дрону.
"Это жесткие реалии современной войны", - говорится в комментарии под видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
nevs nevs
показать весь комментарий04.10.2025 12:58 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Mil žiniška
показать весь комментарий04.10.2025 13:00 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Иван Сулима
показать весь комментарий04.10.2025 13:28 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий04.10.2025 12:59 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
liwimta
показать весь комментарий04.10.2025 13:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
НБ
показать весь комментарий04.10.2025 13:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрий Громов #550827
показать весь комментарий04.10.2025 13:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
НБ
показать весь комментарий04.10.2025 13:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Иван Сулима
показать весь комментарий04.10.2025 13:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль