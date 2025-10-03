РУС
Враг идет в наступление на Покровском направлении: 9 из 10 оккупантов до линии боевого столкновения не доходят, - офицер

РФ несет потери на Покровском направлении: только 1 из 10 доходит до боя

Россия перебросила на Покровское направление более подготовленных морских пехотинцев и не оставляет попыток наступления. Однако Силы обороны останавливают вражеское продвижение.

Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал, что из группы в 10 человек до линии боестолкновения дошел только один россиянин, и тот сдался в плен, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть мы видим, что из 100% буквально 10% доходят до линии боевого соприкосновения", - добавил младший лейтенант.

Сейчас на Покровском направлении делается ставка на плохую погоду, ухудшение видимости. В таких условиях украинские военные продвигаются вперед, заходят в новые села, обнаруживают и уничтожают бойцов ВС РФ.

Благодаря слаженной работе подразделений удается останавливать утечки на линии боестолкновения и даже двигаться вперед. Однако попыток наступления враг не оставляет.

Также читайте: Потери РФ под Покровском в сентябре выросли на 30%. Обезврежено дронами-перехватчиками вражеских "шахедов" на 50% больше, чем в августе, - 7 корпус быстрого реагирования ДШВ

армия РФ (20765) Донецкая область (10900) Покровский район (1045)
Так це не наступ. Це цілодобова зміна на м'ясокомбінаті.
03.10.2025 14:45 Ответить
Ага, а потім оце один, шо лишився, бере і окуповує там шось
03.10.2025 14:46 Ответить
це ж речник, що написали то й переказує
03.10.2025 15:11 Ответить
https://x.com/i/status/1974008205056348542 Відео-музикальна добірка від Мадяра про ліквідацію піхоти російських загарбників.
03.10.2025 15:47 Ответить
 
 