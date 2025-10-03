Враг идет в наступление на Покровском направлении: 9 из 10 оккупантов до линии боевого столкновения не доходят, - офицер

Россия перебросила на Покровское направление более подготовленных морских пехотинцев и не оставляет попыток наступления. Однако Силы обороны останавливают вражеское продвижение.

Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал, что из группы в 10 человек до линии боестолкновения дошел только один россиянин, и тот сдался в плен, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть мы видим, что из 100% буквально 10% доходят до линии боевого соприкосновения", - добавил младший лейтенант.

Сейчас на Покровском направлении делается ставка на плохую погоду, ухудшение видимости. В таких условиях украинские военные продвигаются вперед, заходят в новые села, обнаруживают и уничтожают бойцов ВС РФ.

Благодаря слаженной работе подразделений удается останавливать утечки на линии боестолкновения и даже двигаться вперед. Однако попыток наступления враг не оставляет.

