Ворог йде у наступ на Покровському напрямку: 9 з 10 окупантів до лінії боєзіткнення не доходять, - офіцер

РФ зазнає втрат на Покровському напрямку: лише 1 з 10 доходить до бою

Росія перекинула на Покровський напрямок більш підготовлених морських піхотинців і не полишає спроб наступу. Однак Сили оборони зупиняють вороже просування.

Начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів, що з групи у 10 осіб до лінії боєзіткнення дійшов лише один росіянин, і той здався у полон, інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто ми бачимо, що зі 100% буквально 10% доходять до лінії бойового зіткнення", - додав молодший лейтенант.

Нині на Покровському напрямку робиться ставка на погану погоду, погіршення видимості. В таких умовах українські військові просуваються вперед, заходять у нові села, виявляють та знищують бійців ЗС РФ.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдається зупиняти просочування на лінії боєзіткнення й навіть рухатись уперед. Однак спроб наступу ворог не полишає.

армія рф (18923) Донецька область (9725) Покровський район (1056)
Так це не наступ. Це цілодобова зміна на м'ясокомбінаті.
показати весь коментар
03.10.2025 14:45 Відповісти
Ага, а потім оце один, шо лишився, бере і окуповує там шось
показати весь коментар
03.10.2025 14:46 Відповісти
це ж речник, що написали то й переказує
показати весь коментар
03.10.2025 15:11 Відповісти
https://x.com/i/status/1974008205056348542 Відео-музикальна добірка від Мадяра про ліквідацію піхоти російських загарбників.
показати весь коментар
03.10.2025 15:47 Відповісти
 
 