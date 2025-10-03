Ворог йде у наступ на Покровському напрямку: 9 з 10 окупантів до лінії боєзіткнення не доходять, - офіцер

Росія перекинула на Покровський напрямок більш підготовлених морських піхотинців і не полишає спроб наступу. Однак Сили оборони зупиняють вороже просування.

Начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів, що з групи у 10 осіб до лінії боєзіткнення дійшов лише один росіянин, і той здався у полон, інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто ми бачимо, що зі 100% буквально 10% доходять до лінії бойового зіткнення", - додав молодший лейтенант.

Нині на Покровському напрямку робиться ставка на погану погоду, погіршення видимості. В таких умовах українські військові просуваються вперед, заходять у нові села, виявляють та знищують бійців ЗС РФ.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдається зупиняти просочування на лінії боєзіткнення й навіть рухатись уперед. Однак спроб наступу ворог не полишає.

