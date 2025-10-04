2 510 9
Покровський напрямок: місцевість затягнута оптоволокном до FPV-дронів. ВIДЕО
Засилля FPV-дронів на оптоволокні стало новою реальністю на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" показали, як місцевість затягнута оптоволоконними лініями, кожна з яких приєднана до смертоносного FPV-дрона.
"Це жорсткі реалії сучасної війни", - йдеться в коментарі під відео.
