Покровський напрямок: місцевість затягнута оптоволокном до FPV-дронів. ВIДЕО

Засилля FPV-дронів на оптоволокні стало новою реальністю на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" показали, як місцевість затягнута оптоволоконними лініями, кожна з яких приєднана до смертоносного FPV-дрона.

"Це жорсткі реалії сучасної війни", - йдеться в коментарі під відео.

Грету Тумберг треба туди, нехай за екологію бореться
показати весь коментар
04.10.2025 12:58 Відповісти
Грета занята палестинцами.
показати весь коментар
04.10.2025 13:00 Відповісти
У Грети, мабуть, вже рублів, як у російського олігарха
показати весь коментар
04.10.2025 13:28 Відповісти
Хлопчина з фронту, у відпустку приїхав, так розказував, що бачив у співслужбовця жіночу сумочку, сплетену з оптоволокна... Той розважався між боями, плів такі штуки для своєї племінниці...
показати весь коментар
04.10.2025 12:59 Відповісти
Значить треба дрони "обрізальщики" оптоволокна.
показати весь коментар
04.10.2025 13:05 Відповісти
Це ж як його потім утилізувати?
показати весь коментар
04.10.2025 13:16 Відповісти
В нахіба - яка від нього шкода? Згодом усе переореться, перемелиться - стане мінеральною складовою ґрунту.
показати весь коментар
04.10.2025 13:38 Відповісти
Щось я в цьому сумніваюсь. Техніку буде псувати і на все що рухається намотуватись...
показати весь коментар
04.10.2025 13:39 Відповісти
Це Раша, виходить, не паперовий, а скловолоконний тигр? Бензоколонка без бензину
показати весь коментар
04.10.2025 13:34 Відповісти
 
 