Покровський напрямок: місцевість затягнута оптоволокном до FPV-дронів. ВIДЕО

Засилля FPV-дронів на оптоволокні стало новою реальністю на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" показали, як місцевість затягнута оптоволоконними лініями, кожна з яких приєднана до смертоносного FPV-дрона.

"Це жорсткі реалії сучасної війни", - йдеться в коментарі під відео.

