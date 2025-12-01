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Новости Видео Дроны на оптоволокне
8 465 11

Тысячи километров разбросанных оптоволоконных кабелей по местности: кадры бойцов "Омеги". ВИДЕО

Спецназовцы 5-го ОЗСП "Омега" Нацгвардии показали кадры новой реальности фронта - использование FPV-дронов на оптоволокне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тысячи километров оптоволоконных кабелей от БПЛА охватывают целые лесные массивы в горячих точках фронта.

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"Украинские защитники ежедневно работают в этих "паутинах" - перерезают, обезвреживают, проходят метр за метром, рискуя жизнью. Они не только держат позиции - они воюют с технологиями, которые сделали войну еще более коварной", - комментируют защитники под видео.

Также ранее сообщалось, что местность затянута оптоволокном FPV-дронов на Покровском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили российские ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2" общей стоимостью $60 млн. ВИДЕО

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спецназ (647) дроны (7361) Силы беспилотных систем (525)
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Топ комментарии
+10
які поля !
з широкими вітрозахисни ми посадками.
як все облаштовано і....

просрато мудрим українським нарітом на чолі з ЗЄльоним !
курва !

.
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01.12.2025 20:13 Ответить
+4
а чого їм плутатись ?
свіжі поверх лягають, та й усе
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01.12.2025 20:11 Ответить
+3
Скільки сміття!
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01.12.2025 20:40 Ответить
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Цікаво, як вони не путаються між собою, коли нові дрони запускають?
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01.12.2025 20:06 Ответить
а чого їм плутатись ?
свіжі поверх лягають, та й усе
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01.12.2025 20:11 Ответить
Так вони ******* сидіти на землі, у засідкі
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01.12.2025 20:43 Ответить
які поля !
з широкими вітрозахисни ми посадками.
як все облаштовано і....

просрато мудрим українським нарітом на чолі з ЗЄльоним !
курва !

.
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01.12.2025 20:13 Ответить
а ти звідки взявся, не наріт? мабуть, нарОт?
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02.12.2025 10:17 Ответить
А зараз дурне питання від не спеціаліста. А не можна це все якось змотати назад і використати знову?
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01.12.2025 20:28 Ответить
А хоча воно мабудь там покоцане все вибухами і осколками...
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01.12.2025 20:30 Ответить
можна
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01.12.2025 20:33 Ответить
Технологія одноразова.
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01.12.2025 21:30 Ответить
Скільки сміття!
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01.12.2025 20:40 Ответить
Є один позитивний момент - тепер по волокну неможливо відслідкувати місце пуску наших дронів...
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01.12.2025 21:03 Ответить
 
 