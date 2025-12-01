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Тысячи километров разбросанных оптоволоконных кабелей по местности: кадры бойцов "Омеги". ВИДЕО
Спецназовцы 5-го ОЗСП "Омега" Нацгвардии показали кадры новой реальности фронта - использование FPV-дронов на оптоволокне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тысячи километров оптоволоконных кабелей от БПЛА охватывают целые лесные массивы в горячих точках фронта.
"Украинские защитники ежедневно работают в этих "паутинах" - перерезают, обезвреживают, проходят метр за метром, рискуя жизнью. Они не только держат позиции - они воюют с технологиями, которые сделали войну еще более коварной", - комментируют защитники под видео.
Также ранее сообщалось, что местность затянута оптоволокном FPV-дронов на Покровском направлении.
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+10 Dust
показать весь комментарий01.12.2025 20:13 Ответить Ссылка
+4 Dust
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+3 Aron Mak
показать весь комментарий01.12.2025 20:40 Ответить Ссылка
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свіжі поверх лягають, та й усе
з широкими вітрозахисни ми посадками.
як все облаштовано і....
просрато мудрим українським нарітом на чолі з ЗЄльоним !
курва !
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