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Тисячі кілометрів розкиданих оптоволоконних кабелів по місцевості: кадри бійців "Омеги". ВIДЕО
Спецпризначенці 5‑го ОЗСП "Омега" Нацгвардії показали кадри нової реальності фронту - використання FPV‑дронів на оптоволокні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тисячі кілометрів оптоволоконних кабелів від БпЛА охоплюють цілі лісові масиви у гарячих точках фронту.
"Українські захисники щодня працюють у цих "павутиннях" - перерізають, знешкоджують, проходять метр за метром, ризикуючи життям. Вони не лише тримають позиції - вони воюють з технологіями, які зробили війну ще підступнішою", - коментують захисники під відео.
Також раніше повідомлялося, що місцевість затягнута оптоволокном FPV-дронів на Покровському напрямку.
Топ коментарі
+10 Dust
показати весь коментар01.12.2025 20:13 Відповісти Посилання
+4 Dust
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+3 Aron Mak
показати весь коментар01.12.2025 20:40 Відповісти Посилання
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свіжі поверх лягають, та й усе
з широкими вітрозахисни ми посадками.
як все облаштовано і....
просрато мудрим українським нарітом на чолі з ЗЄльоним !
курва !
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