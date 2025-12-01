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Новини Відео Дрони на оптоволокні
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Тисячі кілометрів розкиданих оптоволоконних кабелів по місцевості: кадри бійців "Омеги". ВIДЕО

Спецпризначенці 5‑го ОЗСП "Омега" Нацгвардії показали кадри нової реальності фронту - використання FPV‑дронів на оптоволокні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тисячі кілометрів оптоволоконних кабелів від БпЛА охоплюють цілі лісові масиви у гарячих точках фронту.

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"Українські захисники щодня працюють у цих "павутиннях" - перерізають, знешкоджують, проходять метр за метром, ризикуючи життям. Вони не лише тримають позиції - вони воюють з технологіями, які зробили війну ще підступнішою", - коментують захисники під відео.

Також раніше повідомлялося, що місцевість затягнута оптоволокном FPV-дронів на Покровському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем уразили російські ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2" загальною вартістю $60 млн. ВIДЕО

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спецпризначенці (258) дрони (8433) Сили безпілотних систем (531)
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Топ коментарі
+10
які поля !
з широкими вітрозахисни ми посадками.
як все облаштовано і....

просрато мудрим українським нарітом на чолі з ЗЄльоним !
курва !

.
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01.12.2025 20:13 Відповісти
+4
а чого їм плутатись ?
свіжі поверх лягають, та й усе
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01.12.2025 20:11 Відповісти
+3
Скільки сміття!
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01.12.2025 20:40 Відповісти
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Цікаво, як вони не путаються між собою, коли нові дрони запускають?
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01.12.2025 20:06 Відповісти
а чого їм плутатись ?
свіжі поверх лягають, та й усе
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01.12.2025 20:11 Відповісти
Так вони ******* сидіти на землі, у засідкі
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01.12.2025 20:43 Відповісти
які поля !
з широкими вітрозахисни ми посадками.
як все облаштовано і....

просрато мудрим українським нарітом на чолі з ЗЄльоним !
курва !

.
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01.12.2025 20:13 Відповісти
а ти звідки взявся, не наріт? мабуть, нарОт?
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02.12.2025 10:17 Відповісти
А зараз дурне питання від не спеціаліста. А не можна це все якось змотати назад і використати знову?
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01.12.2025 20:28 Відповісти
А хоча воно мабудь там покоцане все вибухами і осколками...
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01.12.2025 20:30 Відповісти
можна
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01.12.2025 20:33 Відповісти
Технологія одноразова.
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01.12.2025 21:30 Відповісти
Скільки сміття!
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01.12.2025 20:40 Відповісти
Є один позитивний момент - тепер по волокну неможливо відслідкувати місце пуску наших дронів...
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01.12.2025 21:03 Відповісти
 
 