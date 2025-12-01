Тисячі кілометрів розкиданих оптоволоконних кабелів по місцевості: кадри бійців "Омеги". ВIДЕО

Спецпризначенці 5‑го ОЗСП "Омега" Нацгвардії показали кадри нової реальності фронту - використання FPV‑дронів на оптоволокні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тисячі кілометрів оптоволоконних кабелів від БпЛА охоплюють цілі лісові масиви у гарячих точках фронту.

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"Українські захисники щодня працюють у цих "павутиннях" - перерізають, знешкоджують, проходять метр за метром, ризикуючи життям. Вони не лише тримають позиції - вони воюють з технологіями, які зробили війну ще підступнішою", - коментують захисники під відео.

Також раніше повідомлялося, що місцевість затягнута оптоволокном FPV-дронів на Покровському напрямку.

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