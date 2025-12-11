Росіяни на бронетехніці намагались прорватися у Покровськ під прикриттям туману, їх знищили, - НГУ
Російські війська застосували бронетехніку для штурму Покровська, але Сили оборони її знищили.
Про це заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, протягом останніх днів найбільше росіяни намагалися штурмувати Покровський, Костянтинівський, Олександрівський, Лиманський та Гуляйпільський напрямки.
Погода
Музичук додав, що наразі погодні умови характеризуються туманністю, особливо вранці.
"Зараз це і з опадами пов'язано також. Відповідно бачимо, що противник намагався застосовувати бронетехніку, зокрема, для штурмів Покровська, і те, що вона була виявлена і знищена у таку погоду, велика заслуга усіх Сил оборони.
Попри інтенсив піхотних груп, які продовжують свої наступальні дії, це понад 15 населених пунктів довкола Покровська", - додав він.
Що передувало?
Генштаб заявив, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.
Ситуація в Покровську вкрай складна, але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.
Командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий вирішив довести BBC, що у Покровську тривають бої, а Сили оборони контролюють північ міста.
По рації він попросив двох українських захисників вийти з укриття у будівлі, щоб показати український стяг.
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