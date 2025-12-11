Росіяни на бронетехніці намагались прорватися у Покровськ під прикриттям туману, їх знищили, - НГУ

Російські війська застосували бронетехніку для штурму Покровська, але Сили оборони її знищили.

Про це заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, протягом останніх днів найбільше росіяни намагалися штурмувати Покровський, Костянтинівський, Олександрівський, Лиманський та Гуляйпільський напрямки.

Також читайте: Падіння Покровська може послабити позиції України на тлі переговорів США та Росії, - Reuters

Погода

Музичук додав, що наразі погодні умови характеризуються туманністю, особливо вранці.

"Зараз це і з опадами пов'язано також. Відповідно бачимо, що противник намагався застосовувати бронетехніку, зокрема, для штурмів Покровська, і те, що вона була виявлена і знищена у таку погоду, велика заслуга усіх Сил оборони.

Попри інтенсив піхотних груп, які продовжують свої наступальні дії, це понад 15 населених пунктів довкола Покровська", - додав він.

Читайте: Росіяни в Куп’янську втрачають більше, ніж можуть поповнити, - Трегубов

Що передувало?

Генштаб заявив, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Ситуація в Покровську вкрай складна, але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.

Командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий вирішив довести BBC, що у Покровську тривають бої, а Сили оборони контролюють північ міста.

По рації він попросив двох українських захисників вийти з укриття у будівлі, щоб показати український стяг.

Читайте: Падіння Покровська може послабити позиції України на тлі переговорів США та Росії, - Reuters