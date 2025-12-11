Сіверськ залишається під контролем України: ОК "Схід" спростовує заяви РФ

Оперативне командування "Схід" у вечірньому зведенні 11 грудня заявило, що місто Сіверськ на Слов’янському напрямку Донецької області залишається під контролем України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Сили оборони утримують місто

За даними військових, російські підрозділи намагаються інфільтруватися в місто невеликими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість таких груп знищується ще на підходах.

Представники командування наголошують, що протидиверсійні заходи тривають, а оборона міста зберігає стійкість попри посилену активність противника.

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Росія заявила про окупацію Сіверська

Раніше 11 грудня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив Володимиру Путіну, що російська армія нібито зайняла Сіверськ. Командувач Південного угруповання російських військ Сергій Медведєв також заявив, що встановлення контролю над містом створює умови для подальшого наступу на Слов’янськ.

У місті тривають бої

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState та низки інших джерел, протягом останніх тижнів спостерігалося просування російських сил у межах міста та на його околицях. Повідомляється про вуличні бої, однак частину Сіверська російська армія не контролює.

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