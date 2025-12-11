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Новини Ситуація на фронті
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Сіверськ залишається під контролем України: ОК "Схід" спростовує заяви РФ

Маніпуляції щодо Сіверська

Оперативне командування "Схід" у вечірньому зведенні 11 грудня заявило, що місто Сіверськ на Слов’янському напрямку Донецької області залишається під контролем України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Сили оборони утримують місто

За даними військових, російські підрозділи намагаються інфільтруватися в місто невеликими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість таких груп знищується ще на підходах.

Представники командування наголошують, що протидиверсійні заходи тривають, а оборона міста зберігає стійкість попри посилену активність противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в районі Сіверська складна, половина міста перебуває під контролем ворога, - DeepState

Росія заявила про окупацію Сіверська

Раніше 11 грудня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив Володимиру Путіну, що російська армія нібито зайняла Сіверськ. Командувач Південного угруповання російських військ Сергій Медведєв також заявив, що встановлення контролю над містом створює умови для подальшого наступу на Слов’янськ.

У місті тривають бої

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState та низки інших джерел, протягом останніх тижнів спостерігалося просування російських сил у межах міста та на його околицях. Повідомляється про вуличні бої, однак частину Сіверська російська армія не контролює.

Також читайте: Сіверськ залишається під повним контролем Сил оборони України, - 54 ОМБр

Автор: 

Донецька область (11383) Бахмутський район (858) Сіверськ (218) війна в Україні (8591)
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Топ коментарі
+3
Так, по заявах ми вже перемогли.
І каву третій рік п'ємо у Ялті.
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11.12.2025 20:39 Відповісти
+3
Щось напружують подібні заяви! Наслідки після них бачили вже не раз!
Слава воїнам, які боряться за нашу землю!
Ганьба штабістам, які брешуть!
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11.12.2025 20:44 Відповісти
+2
ЗСУ вже у Москві та штурмують кремль, - Генштаб.
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11.12.2025 21:15 Відповісти

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