Северск остается под контролем Украины: ОК "Схід" опровергает заявления РФ
Оперативное командование "Схід" в вечерней сводке 11 декабря заявило, что город Северск на Славянском направлении Донецкой области остается под контролем Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Силы обороны удерживают город
По данным военных, российские подразделения пытаются проникнуть в город небольшими группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство таких групп уничтожается еще на подходах.
Представители командования отмечают, что контрдиверсионные меры продолжаются, а оборона города сохраняет устойчивость, несмотря на усиленную активность противника.
Россия заявила об оккупации Северска
Ранее 11 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину, что российская армия якобы заняла Северск. Командующий Южной группировкой российских войск Сергей Медведев также заявил, что установление контроля над городом создает условия для дальнейшего наступления на Славянск.
В городе продолжаются бои
Согласно данным аналитического проекта DeepState и ряда других источников, в течение последних недель наблюдалось продвижение российских сил в пределах города и на его окраинах. Сообщается об уличных боях, однако часть Северска российская армия не контролирует.
І каву третій рік п'ємо у Ялті.
Слава воїнам, які боряться за нашу землю!
Ганьба штабістам, які брешуть!