Северск остается под контролем Украины: ОК "Схід" опровергает заявления РФ

Манипуляции в отношении Севера

Оперативное командование "Схід" в вечерней сводке 11 декабря заявило, что город Северск на Славянском направлении Донецкой области остается под контролем Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Силы обороны удерживают город

По данным военных, российские подразделения пытаются проникнуть в город небольшими группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство таких групп уничтожается еще на подходах.

Представители командования отмечают, что контрдиверсионные меры продолжаются, а оборона города сохраняет устойчивость, несмотря на усиленную активность противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в районе Севера сложная, половина города находится под контролем врага, - DeepState

Россия заявила об оккупации Северска

Ранее 11 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину, что российская армия якобы заняла Северск. Командующий Южной группировкой российских войск Сергей Медведев также заявил, что установление контроля над городом создает условия для дальнейшего наступления на Славянск.

В городе продолжаются бои

Согласно данным аналитического проекта DeepState и ряда других источников, в течение последних недель наблюдалось продвижение российских сил в пределах города и на его окраинах. Сообщается об уличных боях, однако часть Северска российская армия не контролирует.

Читайте также: Северск остается под полным контролем Сил обороны Украины, - 54 ОМБр

