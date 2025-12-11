Северск остается под полным контролем Сил обороны Украины, - 54 ОМБр

В сети распространяются ложные сообщения о якобы российском контроле над Северском. Такие заявления основаны на недостоверных комментариях и распространяются ресурсами, работающими в интересах РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации на фейсбук-странице 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

"Официально: Северск остается под контролем Сил обороны Украины.

Несмотря на сложные погодные условия и густой туман, враг предпринимает попытки инфильтрации пехотными группами в пределы населенного пункта. На подступах к Северску украинские подразделения наносят значительные потери штурмовым группам противника, уничтожая до половины их личного состава", - отмечается в сообщении.

Однако, добавляют военные, отдельным мелким группам врага удается проникать в подвалы многоэтажных зданий, что затрудняет их быстрое обезвреживание.

Также наблюдаются единичные попытки оккупантов установить свои флаги и другую символику на отдельных зданиях, чтобы создать видимость контроля над городом и продемонстрировать "успехи" перед собственным руководством. Все такие тактические и информационные действия каждый раз заканчиваются для врага новыми потерями и не дают никакого результата.

"Призываем граждан взвешенно относиться к информации, циркулирующей в интернете, проверять ее происхождение и пользоваться только официальными сообщениями Сил обороны Украины", - отметили в бригаде.

Ситуация в Северске

Накануне пресс-центр ГВ "Восток" сообщил, что ситуация в районе Северска остается напряженной. Пользуясь погодными условиями, враг пытается проникнуть в город небольшими штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах.

Аналитики проекта DeepState, в свою очередь, сообщили о продвижении россиян в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска.

