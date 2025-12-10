Россияне продвинулись в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее DeepState сообщал, что российские захватчики оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
- Также сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают затягивать свою пехоту в город Северск в Донецкой области. Половина населенного пункта захвачена вражескими войсками.
