РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState
1 698 1

Россияне продвинулись в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг? 

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска", - говорится в сообщении.

карта

карта

Читайте также: На определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории, - Сырский

Что предшествовало?

  • Ранее DeepState сообщал, что российские захватчики оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
  • Также сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают затягивать свою пехоту в город Северск в Донецкой области. Половина населенного пункта захвачена вражескими войсками.

Читайте также: Ситуация в Северске напряженная, сложно в Мирнограде. Продолжается оборона Покровска, - ГВ "Восток"

Автор: 

Донецкая область (11566) Покровск (1047) Мирноград (172) Бахмутский район (695) Покровский район (1416) Северск (180)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А начштабу займається туризмом! Правда, з нього толку мінус!
показать весь комментарий
10.12.2025 16:38 Ответить
 
 