На определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории, - Сырский

На определенном этапе обороны в Покровске не было украинских военных, однако с 15 ноября Силам обороны удалось взять под контроль около 13 квадратных километров территорий в пределах города.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с руководителями СМИ, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

Линия фронта в Украине сейчас составляет 1218 км, тогда как месяц назад она достигала 1253 км, сказал он.

Оборона Покровска

"На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 км² территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 км²). Продолжаем удерживать северную часть города примерно по железнодорожному полотну. Кроме того, к западу от Покровска мы зачистили и контролируем около 54 км²", - сообщил Сырский.

По его словам, несколько дней назад он отдал команду на отвод украинских войск с позиций в 5-7 км от Покровска.

"Речь идет о позициях, которые мы уже не могли ротировать и мимо которых просачивался противник. Дальнейшее их удержание было нецелесообразно. А мы должны беречь жизни наших военнослужащих", - пояснил глава.

Накопление врага и Мирноград

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, говорит он.

Сырский добавил, что российская армия на этом направлении продолжает увеличивать численность группировки, которая уже насчитывает 156 тысяч человек. Также на это направление приходится 40-50% всех КАБов.

"Сейчас это главный театр военных действий", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также заверил, что Мирноград не находится в окружении, хотя противник и стремится к этому. Логистика там затруднена, но осуществляется.

