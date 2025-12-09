РУС
На определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории, - Сырский

главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

На определенном этапе обороны в Покровске не было украинских военных, однако с 15 ноября Силам обороны удалось взять под контроль около 13 квадратных километров территорий в пределах города.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с руководителями СМИ, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

Линия фронта в Украине сейчас составляет 1218 км, тогда как месяц назад она достигала 1253 км, сказал он.

Оборона Покровска

"На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 км² территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 км²). Продолжаем удерживать северную часть города примерно по железнодорожному полотну. Кроме того, к западу от Покровска мы зачистили и контролируем около 54 км²", - сообщил Сырский.

По его словам, несколько дней назад он отдал команду на отвод украинских войск с позиций в 5-7 км от Покровска.

"Речь идет о позициях, которые мы уже не могли ротировать и мимо которых просачивался противник. Дальнейшее их удержание было нецелесообразно. А мы должны беречь жизни наших военнослужащих", - пояснил глава.

Накопление врага и Мирноград

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, говорит он.

Сырский добавил, что российская армия на этом направлении продолжает увеличивать численность группировки, которая уже насчитывает 156 тысяч человек. Также на это направление приходится 40-50% всех КАБов.

"Сейчас это главный театр военных действий", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также заверил, что Мирноград не находится в окружении, хотя противник и стремится к этому. Логистика там затруднена, но осуществляется.

Донецкая область (11556) Александр Сырский (777) Покровск (1047) Покровский район (1416) война в Украине (7178)
Топ комментарии
09.12.2025 22:35 Ответить
09.12.2025 22:31 Ответить
09.12.2025 22:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А скільки втратили "км2", за чей час на інших напрямках?
09.12.2025 22:31 Ответить
Навіщо звиздіти?! Краще мовчати ніж мичати брехню. Чергові фортеці Покровськ і Мирноград теж бездарно просрані і це факт. Дай Бог щоб з Покровсько- Мирноградського мішка ЗСУ вийшли з мінімальними втратами.
09.12.2025 22:35 Ответить
Докерувалися "потужні"! На що вони здатні, так це тупо брехати...ну хоч щось.
09.12.2025 22:42 Ответить
09.12.2025 22:42 Ответить
09.12.2025 22:44 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ також запевнив, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча противник і прагне цього. Логістика там ускладнена, але здійснюється.
Серая зона охватывает город полным кольцом, так что это такое?
09.12.2025 22:45 Ответить
То есть мы его потеряли давно, но теперь внезапно часть отвоевали. Вот это поворот. Как много нового можно узнать вот так сразу и внезапно. Даже интересно что он через неделю расскажет про то, что сейчас происходит.
09.12.2025 22:48 Ответить
зізнання!
09.12.2025 23:02 Ответить
Казкар.
09.12.2025 23:03 Ответить
Цікаво, він по карті тих 13 квадратних кілометрів наміряв, чи таки по земній поверхні? 🤔
09.12.2025 23:23 Ответить
Потрібно і далі йти вперед знищувати кацапстанців і звільняти українську територію!
09.12.2025 23:57 Ответить
 
 