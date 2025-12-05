РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Потери врага
1 417 38

Россия сосредоточила вдоль всей линии фронта более 710 тысяч военных, - Сырский

Окупанти

Вдоль всей линии фронта протяженностью около 1255 километров Россия сосредоточила более 710 тысяч своих военных.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам Сырского, более 710 000 российских солдат страна-агрессор развернула вдоль линии фронта протяженностью 1255 км.

Потери врага

"Российская сторона теряет около 1000-1100 солдат ежедневно убитыми или ранеными, и большинство - это безвозвратные потери", - сказал главнокомандующий.

Он добавил, что "на данном этапе российская армия пытается продвигаться практически по всей линии фронта.

Паритет в беспилотниках, но преимущество врага в артиллерии

  • Напомним, что также в интервью Sky News Сырский рассказал, что Украина и РФ применяют примерно одинаковое количество беспилотников на поле боя. Однако страна-агрессор вдвое превосходит в артиллерийских боеприпасах.

Смотрите также: РФ потеряла около 1,6 млн военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (21532) боевые действия (5244) Александр Сырский (772)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Чергові казочки творожнікова .Стратєг хрєнов, при такій кількості військових кацапи вже давно б прорвали фронт.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:48 Ответить
+4
спитай у ЗЄлі:
"де наші 700 тис. мобілізованих?"

спитай у себе, про-сирський,:
"чому при Залужному не було СЗЧ, а у тебе половина Війська в бігах ?"

може тому що вам обом Український народ НЕ вірить ?

.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:50 Ответить
+3
Выход один - капитуляция, да, Сырой?
показать весь комментарий
05.12.2025 20:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тоді скільки наших на передку - коли хлопці кажуть шо біля Мирнограда 6 кацапів - 1 наш
показать весь комментарий
05.12.2025 20:48 Ответить
Згідно заяв Міноборони і ГУР, у нас в Силах оборони України служить 1,3 військових.
Але на фронті воює не більше 20-25 %.
300-350 тысяч.
Решта 75-80% військовосоужбовців сил оборони проходять службу у тилу, це десь біля мільйона військових.
Абсолютна більшість з них ніколи не були на фронті.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:58 Ответить
Так для захисту це норм - 1 проти 2 - але ж там перевага страшна - вони часто проходять наші лінії бо там нікого немає
показать весь комментарий
05.12.2025 21:04 Ответить
І не буде вистачати ніколи людей на фронті, бо 70% військовослужбовців відкупилися від фронту і весь час війни сидять у тилу.
Бо корупція навіть в армії.
І така ситуація влаштовує все вище військово-політичне керівництво держави.
Тому і просочуються окупанти, тому і постійний відступ.
Бо корупція це святе для влади.
Фактично це не армія пуйла наступає, це зеля створив умови для постійного відступу ЗСУ на фронті.
показать весь комментарий
05.12.2025 21:09 Ответить
Про відкупилися власний досвід ? Чи фантазії ? .і в якій частині ви служите?

З.і. І по вашій логіці тилових частин не повинно бути зовсім?
показать весь комментарий
05.12.2025 21:27 Ответить
Чергові казочки творожнікова .Стратєг хрєнов, при такій кількості військових кацапи вже давно б прорвали фронт.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:48 Ответить
А Ви скільки провели успішних бойових операцій? Бодай на тактичному рівні.

Я розумію, що тактичний рівень -- не Ваше. Але...

Просто цікаво.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:55 Ответить
стратег творожніков здав з десяток "фортець" за однією схемою - через оточення флангів

оточення та знищення - класичний приклад битва при Канах Ганнібалом.
це - дитяча література Тіта Лівія "Війна з Ганнібалом"
але творожніков мабуть читав "Мальчиша-кібальчиша":
"нам бы день простоять да ночь продержаться..." - класичниий випадок війни на виснаження буржуінів

.
показать весь комментарий
05.12.2025 21:08 Ответить
Так з них тиловики і т.д. більшість
показать весь комментарий
05.12.2025 21:41 Ответить
спитай у ЗЄлі:
"де наші 700 тис. мобілізованих?"

спитай у себе, про-сирський,:
"чому при Залужному не було СЗЧ, а у тебе половина Війська в бігах ?"

може тому що вам обом Український народ НЕ вірить ?

.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:50 Ответить
Україні потрібен Гетьман !

.
показать весь комментарий
05.12.2025 20:52 Ответить
Бажано, сивочолий!
показать весь комментарий
05.12.2025 20:55 Ответить
аби НЕ піаніст !

.
показать весь комментарий
05.12.2025 21:46 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 21:37 Ответить
у мене питання, звідки стільки?
1300000 знищених + 710000= сирський вміє рахувати?
де вони всі квартируються? як їх утримують, вдягають, кормлять?
а, скільки на самій кацапії?
хто охороняє кордони болота, чи там взагалі нема нікого?
тобто, можна запросто зайти через балтику на пітєр і підари побіжуть?
показать весь комментарий
05.12.2025 20:53 Ответить
А хто там буде заходити? Щось здатних на таке наче не існує 🤔
показать весь комментарий
05.12.2025 20:56 Ответить
ну, як же...
а малюк? а буданов?
як що всі під покровськом, то на пітер дорога вільна!
показать весь комментарий
05.12.2025 20:57 Ответить
і скільки туди можна зняти з існуючого фронту? пару дрг? від такого ніхто нікуди не побіжить 🤔
показать весь комментарий
05.12.2025 21:00 Ответить
скільки вломилось під курськ?
от стільки!
показать весь комментарий
05.12.2025 21:04 Ответить
ну до курська "трохи" ближче ніж до балтики, тож "от стільки!" доставити туди буде проблематично ... хоча звісно помріяти можна, воно не зашкодить
показать весь комментарий
05.12.2025 21:26 Ответить
Кормити їх, зовсім не обов'язково
показать весь комментарий
05.12.2025 20:57 Ответить
1,3 млн - це не знищені, а знищені разом з пораненими, які потім знову могли брати участь у боях і знову були поранені, або знищені. також серед цих 1,3 млн не всі кацапи, а багато й лднрівців
показать весь комментарий
05.12.2025 20:57 Ответить
ааа.....
ну, тоді зовсім інша справа!
патерь нєт?
показать весь комментарий
05.12.2025 20:59 Ответить
Выход один - капитуляция, да, Сырой?
показать весь комментарий
05.12.2025 20:57 Ответить
через "тактику тисячі порізів" України

.
показать весь комментарий
05.12.2025 21:11 Ответить
під чяс війни не можна ж ******* переізбирати?
а війна з кацапапами ну як не навічно то дуже на довго.
тоб то він був, є, і буде - звикайте///
показать весь комментарий
05.12.2025 21:01 Ответить
доня розсматрює цей самий варіант - з цюда і венесуелла...
показать весь комментарий
05.12.2025 21:04 Ответить
пердуну повоювати захотілося.....
показать весь комментарий
05.12.2025 21:05 Ответить
А у нас стільки військових в тилу сидять чомусь
показать весь комментарий
05.12.2025 21:08 Ответить
не тривожте людей і не розхитуйте це все...
показать весь комментарий
05.12.2025 21:13 Ответить
Хіба я питав у вас поради?
показать весь комментарий
05.12.2025 21:16 Ответить
В тилу сидять десь 800 тисяч навіть це без урахування ментів , всп і іншої требухи
показать весь комментарий
05.12.2025 21:12 Ответить
Може тому і Залужного з Лондона повернули зелені? Відно що не справляються, цеж не гроші тирить у народа!
показать весь комментарий
05.12.2025 21:19 Ответить
Основна перевага москалів не в кількості м'яса в в тому що вниз тотальна перевага в авіації,є далекобійні крилаті та балістичні ракети які прострілюють країну наскрізь,висотні дрони наведення та розвідки,ну і звісно вони не вирощують снарядів...
показать весь комментарий
05.12.2025 21:30 Ответить
А наши в тылу 500 тыс. полицейских и ТЦК.
показать весь комментарий
05.12.2025 21:42 Ответить
тварожнікав, головнокомандувач повинен мовчки робити свою роботу, а не пздіти.
показать весь комментарий
05.12.2025 21:49 Ответить
 
 