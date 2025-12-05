1 417 38
Россия сосредоточила вдоль всей линии фронта более 710 тысяч военных, - Сырский
Вдоль всей линии фронта протяженностью около 1255 километров Россия сосредоточила более 710 тысяч своих военных.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сырского, более 710 000 российских солдат страна-агрессор развернула вдоль линии фронта протяженностью 1255 км.
Потери врага
"Российская сторона теряет около 1000-1100 солдат ежедневно убитыми или ранеными, и большинство - это безвозвратные потери", - сказал главнокомандующий.
Он добавил, что "на данном этапе российская армия пытается продвигаться практически по всей линии фронта.
Паритет в беспилотниках, но преимущество врага в артиллерии
- Напомним, что также в интервью Sky News Сырский рассказал, что Украина и РФ применяют примерно одинаковое количество беспилотников на поле боя. Однако страна-агрессор вдвое превосходит в артиллерийских боеприпасах.
Але на фронті воює не більше 20-25 %.
300-350 тысяч.
Решта 75-80% військовосоужбовців сил оборони проходять службу у тилу, це десь біля мільйона військових.
Абсолютна більшість з них ніколи не були на фронті.
Бо корупція навіть в армії.
І така ситуація влаштовує все вище військово-політичне керівництво держави.
Тому і просочуються окупанти, тому і постійний відступ.
Бо корупція це святе для влади.
Фактично це не армія пуйла наступає, це зеля створив умови для постійного відступу ЗСУ на фронті.
З.і. І по вашій логіці тилових частин не повинно бути зовсім?
Я розумію, що тактичний рівень -- не Ваше. Але...
Просто цікаво.
оточення та знищення - класичний приклад битва при Канах Ганнібалом.
це - дитяча література Тіта Лівія "Війна з Ганнібалом"
але творожніков мабуть читав "Мальчиша-кібальчиша":
"нам бы день простоять да ночь продержаться..." - класичниий випадок війни на виснаження буржуінів
.
"де наші 700 тис. мобілізованих?"
спитай у себе, про-сирський,:
"чому при Залужному не було СЗЧ, а у тебе половина Війська в бігах ?"
може тому що вам обом Український народ НЕ вірить ?
.
.
.
1300000 знищених + 710000= сирський вміє рахувати?
де вони всі квартируються? як їх утримують, вдягають, кормлять?
а, скільки на самій кацапії?
хто охороняє кордони болота, чи там взагалі нема нікого?
тобто, можна запросто зайти через балтику на пітєр і підари побіжуть?
а малюк? а буданов?
як що всі під покровськом, то на пітер дорога вільна!
от стільки!
ну, тоді зовсім інша справа!
патерь нєт?
.
а війна з кацапапами ну як не навічно то дуже на довго.
тоб то він був, є, і буде - звикайте///