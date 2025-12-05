Россия сосредоточила вдоль всей линии фронта более 710 тысяч военных, - Сырский

Вдоль всей линии фронта протяженностью около 1255 километров Россия сосредоточила более 710 тысяч своих военных.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, более 710 000 российских солдат страна-агрессор развернула вдоль линии фронта протяженностью 1255 км.

Потери врага

"Российская сторона теряет около 1000-1100 солдат ежедневно убитыми или ранеными, и большинство - это безвозвратные потери", - сказал главнокомандующий.

Он добавил, что "на данном этапе российская армия пытается продвигаться практически по всей линии фронта.

Паритет в беспилотниках, но преимущество врага в артиллерии

Напомним, что также в интервью Sky News Сырский рассказал, что Украина и РФ применяют примерно одинаковое количество беспилотников на поле боя. Однако страна-агрессор вдвое превосходит в артиллерийских боеприпасах.

