РФ потеряла около 1,6 млн военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Разведка Великобритании оценила потери армии РФ в российско-украинской войне за 2025 год.

Об этом говорится в анализе от 2 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Россия могла понести примерно 382 тысячи погибших и раненых в течение года, а общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину могут достигать 1 млн 168 тысяч человек.

Среднесуточный уровень потерь армии РФ в ноябре 2025 года составил 1 033 человека, что немного больше, чем в октябре (1 008 человек), и является третьим подряд ежемесячным увеличением. В то же время, за период с августа по ноябрь 2025 года среднесуточные потери оставались одними из самых низких за последний год, что свидетельствует о сохранении высокого темпа боевых действий при относительно низких ежемесячных показателях.

Британская разведка подчеркнула, что это снижение ежемесячного уровня потерь происходило одновременно с активными боевыми действиями по всему фронту, демонстрируя устойчивость российских подразделений несмотря на значительные потери.

