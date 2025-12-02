РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11920 посетителей онлайн
Новости Потери врага
1 322 4

РФ потеряла около 1,6 млн военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Разведка Великобритании оценила потери армии РФ в российско-украинской войне за 2025 год.

Об этом говорится в анализе от 2 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россия могла понести примерно 382 тысячи погибших и раненых в течение года, а общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину могут достигать 1 млн 168 тысяч человек.

потери РФ

Среднесуточный уровень потерь армии РФ в ноябре 2025 года составил 1 033 человека, что немного больше, чем в октябре (1 008 человек), и является третьим подряд ежемесячным увеличением. В то же время, за период с августа по ноябрь 2025 года среднесуточные потери оставались одними из самых низких за последний год, что свидетельствует о сохранении высокого темпа боевых действий при относительно низких ежемесячных показателях.

Британская разведка подчеркнула, что это снижение ежемесячного уровня потерь происходило одновременно с активными боевыми действиями по всему фронту, демонстрируя устойчивость российских подразделений несмотря на значительные потери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия усиливает русификацию на оккупированных территориях Украины, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (21483) разведка (4256) потери (4631) война в Украине (7081)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю где то так. Погибших тысяч 400, остальные ранены, многие калеки. Сейчас абсолютные потери уменьшились но увеличился процент погибших относительно раненых. И сейчас убитых стало больше чем раненых - чего еще никогда в истории войн не случалось.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:20 Ответить
ТЮ....там ще 16 млн можна наскребсти розумововідсталих.

Путін найшов ключик до сердць московитів, а ключик то й що й був завжди ВЕЛІЧІЕ. Вони завжди за нього вмирали що дай боже
показать весь комментарий
02.12.2025 15:26 Ответить
Да ху....лу пофіг скільки їх здохне, якщо він скоро здохне, так хай збудуться слова дебіла, .....є ху...ло , є ху....лостан, нема ху....ла, нема ху....лостану..... Тільки скоріше здох би ху...ло, а ху....лостан вони самі швидко знищать
показать весь комментарий
02.12.2025 15:32 Ответить
Одне радує що авантюра душевно біснуватого рашиського виродка путіна так покращала демографічну ситуацію на росії ,рашиські чорти окрім першої і другої світових воєн таких втрат не мали в жодній війні ,одне жаль що в нас гинуть кращі ,а у рашистів переважно непотріб : зеки ,бидло лднр ,всякі нац . мени буряти ,удмурти ітд ,маргіонали з глубинки ітд
показать весь комментарий
02.12.2025 16:02 Ответить
 
 