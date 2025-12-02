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Новини Втрати ворога
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РФ втратила близько 1,6 млн військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА

Розвідка Великої Британії оцінила втрати армії РФ у російсько-українській війні за 2025 рік.

Про це йдеться в аналізі від 2 грудня, передає Цензор.НЕТ.

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Росія могла зазнати приблизно 382 тисячі загиблих та поранених упродовж року, а загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягати 1 млн 168 тисяч осіб.

втрати рф

Середньодобовий рівень втрат армії РФ у листопаді 2025 року становив 1 033 особи, що трохи більше, ніж у жовтні (1 008 осіб), і є третім поспіль щомісячним збільшенням. Водночас, за період з серпня по листопад 2025 року середньодобові втрати залишалися одними з найнижчих за останній рік, що свідчить про збереження високого темпу бойових дій при відносно нижніх щомісячних показниках.

Британська розвідка наголосила, що це зниження щомісячного рівня втрат відбувалося одночасно з активними бойовими діями по всьому фронту, демонструючи стійкість російських підрозділів попри значні втрати.

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армія рф (21275) розвідка (3927) втрати (4695) війна в Україні (8520)
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Думаю где то так. Погибших тысяч 400, остальные ранены, многие калеки. Сейчас абсолютные потери уменьшились но увеличился процент погибших относительно раненых. И сейчас убитых стало больше чем раненых - чего еще никогда в истории войн не случалось.
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02.12.2025 15:20 Відповісти
ТЮ....там ще 16 млн можна наскребсти розумововідсталих.

Путін найшов ключик до сердць московитів, а ключик то й що й був завжди ВЕЛІЧІЕ. Вони завжди за нього вмирали що дай боже
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02.12.2025 15:26 Відповісти
Да ху....лу пофіг скільки їх здохне, якщо він скоро здохне, так хай збудуться слова дебіла, .....є ху...ло , є ху....лостан, нема ху....ла, нема ху....лостану..... Тільки скоріше здох би ху...ло, а ху....лостан вони самі швидко знищать
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02.12.2025 15:32 Відповісти
Одне радує що авантюра душевно біснуватого рашиського виродка путіна так покращала демографічну ситуацію на росії ,рашиські чорти окрім першої і другої світових воєн таких втрат не мали в жодній війні ,одне жаль що в нас гинуть кращі ,а у рашистів переважно непотріб : зеки ,бидло лднр ,всякі нац . мени буряти ,удмурти ітд ,маргіонали з глубинки ітд
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02.12.2025 16:02 Відповісти
А в москалів є ті кращі?
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02.12.2025 16:51 Відповісти
Володя, самий прикол в тому, що ті, кого ти в засрашці називаєш "непотріб: зеки ,бидло лднр ,всякі нац . мени буряти ,удмурти ітд ,маргіонали з глубинки" - це і є КРАЩІ в засрашці. Все інше там - зовсім лайно.

Тож правда в тому, що як би зараз там ***** не пробував змінити систему мобілізації (замість контрактосів - "резервісти для захисту стратегічних об'єктів", які через 1-2-3 тижні вже будуть штурмувати українські посадки) - якість мобілізованого засрашинця тільки погіршуватиметься. А знаєш чому? Тому що мотивований (грошима) непотріб значно краще воює (і навіть на милицях повзе "на закрєпи"), ніж те, що вони зараз примусово мобілізуватимуть, бо в нових наборів мотивації не буде взагалі ніякої...
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02.12.2025 17:07 Відповісти
Потому что тем кого бусифицируют на рашке - им есть что терять в отличии от тех кто пошел за бабки. И потому конечно будет все в комплекте - и взятки, и бегство за границу, и ухилянтство в подвале. Это очень сильно ударит по экономике.
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02.12.2025 21:32 Відповісти
 
 