РФ втратила близько 1,6 млн військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА
Розвідка Великої Британії оцінила втрати армії РФ у російсько-українській війні за 2025 рік.
Про це йдеться в аналізі від 2 грудня, передає Цензор.НЕТ.
Росія могла зазнати приблизно 382 тисячі загиблих та поранених упродовж року, а загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягати 1 млн 168 тисяч осіб.
Середньодобовий рівень втрат армії РФ у листопаді 2025 року становив 1 033 особи, що трохи більше, ніж у жовтні (1 008 осіб), і є третім поспіль щомісячним збільшенням. Водночас, за період з серпня по листопад 2025 року середньодобові втрати залишалися одними з найнижчих за останній рік, що свідчить про збереження високого темпу бойових дій при відносно нижніх щомісячних показниках.
Британська розвідка наголосила, що це зниження щомісячного рівня втрат відбувалося одночасно з активними бойовими діями по всьому фронту, демонструючи стійкість російських підрозділів попри значні втрати.
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Путін найшов ключик до сердць московитів, а ключик то й що й був завжди ВЕЛІЧІЕ. Вони завжди за нього вмирали що дай боже
Тож правда в тому, що як би зараз там ***** не пробував змінити систему мобілізації (замість контрактосів - "резервісти для захисту стратегічних об'єктів", які через 1-2-3 тижні вже будуть штурмувати українські посадки) - якість мобілізованого засрашинця тільки погіршуватиметься. А знаєш чому? Тому що мотивований (грошима) непотріб значно краще воює (і навіть на милицях повзе "на закрєпи"), ніж те, що вони зараз примусово мобілізуватимуть, бо в нових наборів мотивації не буде взагалі ніякої...