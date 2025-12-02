РФ втратила близько 1,6 млн військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА

Розвідка Великої Британії оцінила втрати армії РФ у російсько-українській війні за 2025 рік.

Про це йдеться в аналізі від 2 грудня, передає Цензор.НЕТ.

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Росія могла зазнати приблизно 382 тисячі загиблих та поранених упродовж року, а загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягати 1 млн 168 тисяч осіб.

Середньодобовий рівень втрат армії РФ у листопаді 2025 року становив 1 033 особи, що трохи більше, ніж у жовтні (1 008 осіб), і є третім поспіль щомісячним збільшенням. Водночас, за період з серпня по листопад 2025 року середньодобові втрати залишалися одними з найнижчих за останній рік, що свідчить про збереження високого темпу бойових дій при відносно нижніх щомісячних показниках.

Британська розвідка наголосила, що це зниження щомісячного рівня втрат відбувалося одночасно з активними бойовими діями по всьому фронту, демонструючи стійкість російських підрозділів попри значні втрати.

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