Росія зосередила вздовж всієї лінії фронту понад 710 тисяч військових,- Сирський

Вздовж всієї лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів Росія зосередила понад 710 тисяч своїх військових.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Сирського, понад 710 000 російських солдатів країна-агресор розгорнула вздовж лінії фронту протяжністю на 1255 км.

Втрати ворога

"Російська сторона втрачає близько 1000-1100 солдатів щодня вбитими або пораненими, і більшість - це безповоротні втрати",- сказав головком.

Він додав, що "на цьому етапі російська армія намагається просуватися практично вздовж усієї лінії фронту.

Паритет в безпілотниках, але перевага ворога в артилерії

Нагадаємо, що також в інтерв’ю Sky News Сирський розповів, що Україна та РФ застосовують приблизно однакову кількість безпілотників на полі бою. Однак країна-агресор вдвічі переважає в артилерійських боєприпасах.

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