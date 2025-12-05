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Новини Втрати ворога
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Росія зосередила вздовж всієї лінії фронту понад 710 тисяч військових,- Сирський

Окупанти

Вздовж всієї лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів Росія зосередила понад 710 тисяч своїх військових.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Сирського, понад 710 000 російських солдатів країна-агресор розгорнула вздовж лінії фронту протяжністю на 1255 км.

Втрати ворога

"Російська сторона втрачає близько 1000-1100 солдатів щодня вбитими або пораненими, і більшість - це безповоротні втрати",- сказав головком.

Він додав, що "на цьому етапі російська армія намагається просуватися практично вздовж усієї лінії фронту.

Паритет в безпілотниках, але перевага ворога в артилерії

  • Нагадаємо, що також в інтерв’ю Sky News Сирський розповів, що Україна та РФ застосовують приблизно однакову кількість безпілотників на полі бою. Однак країна-агресор вдвічі переважає в артилерійських боєприпасах.

Дивіться також: РФ втратила близько 1,6 млн військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21315) бойові дії (5984) Сирський Олександр (954)
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Топ коментарі
+7
спитай у ЗЄлі:
"де наші 700 тис. мобілізованих?"

спитай у себе, про-сирський,:
"чому при Залужному не було СЗЧ, а у тебе половина Війська в бігах ?"

може тому що вам обом Український народ НЕ вірить ?

.
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05.12.2025 20:50 Відповісти
+6
А у нас стільки військових в тилу сидять чомусь
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05.12.2025 21:08 Відповісти
+6
В тилу сидять десь 800 тисяч навіть це без урахування ментів , всп і іншої требухи
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05.12.2025 21:12 Відповісти
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Тоді скільки наших на передку - коли хлопці кажуть шо біля Мирнограда 6 кацапів - 1 наш
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05.12.2025 20:48 Відповісти
Згідно заяв Міноборони і ГУР, у нас в Силах оборони України служить 1,3 військових.
Але на фронті воює не більше 20-25 %.
300-350 тысяч.
Решта 75-80% військовосоужбовців сил оборони проходять службу у тилу, це десь біля мільйона військових.
Абсолютна більшість з них ніколи не були на фронті.
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05.12.2025 20:58 Відповісти
Так для захисту це норм - 1 проти 2 - але ж там перевага страшна - вони часто проходять наші лінії бо там нікого немає
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05.12.2025 21:04 Відповісти
І не буде вистачати ніколи людей на фронті, бо 70% військовослужбовців відкупилися від фронту і весь час війни сидять у тилу.
Бо корупція навіть в армії.
І така ситуація влаштовує все вище військово-політичне керівництво держави.
Тому і просочуються окупанти, тому і постійний відступ.
Бо корупція це святе для влади.
Фактично це не армія пуйла наступає, це зеля створив умови для постійного відступу ЗСУ на фронті.
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05.12.2025 21:09 Відповісти
Про відкупилися власний досвід ? Чи фантазії ? .і в якій частині ви служите?

З.і. І по вашій логіці тилових частин не повинно бути зовсім?
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05.12.2025 21:27 Відповісти
Чергові казочки творожнікова .Стратєг хрєнов, при такій кількості військових кацапи вже давно б прорвали фронт.
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05.12.2025 20:48 Відповісти
А Ви скільки провели успішних бойових операцій? Бодай на тактичному рівні.

Я розумію, що тактичний рівень -- не Ваше. Але...

Просто цікаво.
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05.12.2025 20:55 Відповісти
стратег творожніков здав з десяток "фортець" за однією схемою - через оточення флангів

оточення та знищення - класичний приклад битва при Канах Ганнібалом.
це - дитяча література Тіта Лівія "Війна з Ганнібалом"
але творожніков мабуть читав "Мальчиша-кібальчиша":
"нам бы день простоять да ночь продержаться..." - класичниий випадок війни на виснаження буржуінів

.
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05.12.2025 21:08 Відповісти
Дякую. Але Ваш приклад не зовсім коректний.
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06.12.2025 17:29 Відповісти
Балабол, коли почнеш давити танками ухилянтів, як обіцяв?
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06.12.2025 20:17 Відповісти
Як для прикладу ,зрівняй де проходила лінія фронту на початку серпня 2024 ,перед початком курської авантюри ,і де вона проходить тепер ,що малі просування кацапів кажеш ,а тобі що хочеться бліцкрігу лютого 2022 ,коли за два дні була окупована лівобережна Херсонщина.
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05.12.2025 22:38 Відповісти
То Ви не хочете розповісти про Ваші особисті (сплановані та керовані Вами) бойові операції?

Я ж у Вас запитував саме про це, хіба ні?
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06.12.2025 17:28 Відповісти
Ну і які бойові операції наших вєлікіх стратєгів були успішними ,контрнаступ -2023 закінчився повним провалом , кринківська операція перетворилась на м'ясорубку а за курську авантюру я вже згадував , наша ж пропаганда розповідала і розповідає про "перемогу " і "кордони 91 року " замість того щоб будувати лінії оборони .
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06.12.2025 21:26 Відповісти
Так з них тиловики і т.д. більшість
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05.12.2025 21:41 Відповісти
спитай у ЗЄлі:
"де наші 700 тис. мобілізованих?"

спитай у себе, про-сирський,:
"чому при Залужному не було СЗЧ, а у тебе половина Війська в бігах ?"

може тому що вам обом Український народ НЕ вірить ?

.
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05.12.2025 20:50 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !

.
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05.12.2025 20:52 Відповісти
Бажано, сивочолий!
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05.12.2025 20:55 Відповісти
аби НЕ піаніст !

.
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05.12.2025 21:46 Відповісти
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05.12.2025 21:37 Відповісти
у мене питання, звідки стільки?
1300000 знищених + 710000= сирський вміє рахувати?
де вони всі квартируються? як їх утримують, вдягають, кормлять?
а, скільки на самій кацапії?
хто охороняє кордони болота, чи там взагалі нема нікого?
тобто, можна запросто зайти через балтику на пітєр і підари побіжуть?
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05.12.2025 20:53 Відповісти
А хто там буде заходити? Щось здатних на таке наче не існує 🤔
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05.12.2025 20:56 Відповісти
ну, як же...
а малюк? а буданов?
як що всі під покровськом, то на пітер дорога вільна!
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05.12.2025 20:57 Відповісти
і скільки туди можна зняти з існуючого фронту? пару дрг? від такого ніхто нікуди не побіжить 🤔
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05.12.2025 21:00 Відповісти
скільки вломилось під курськ?
от стільки!
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05.12.2025 21:04 Відповісти
ну до курська "трохи" ближче ніж до балтики, тож "от стільки!" доставити туди буде проблематично ... хоча звісно помріяти можна, воно не зашкодить
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05.12.2025 21:26 Відповісти
Кормити їх, зовсім не обов'язково
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05.12.2025 20:57 Відповісти
1,3 млн - це не знищені, а знищені разом з пораненими, які потім знову могли брати участь у боях і знову були поранені, або знищені. також серед цих 1,3 млн не всі кацапи, а багато й лднрівців
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05.12.2025 20:57 Відповісти
ааа.....
ну, тоді зовсім інша справа!
патерь нєт?
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05.12.2025 20:59 Відповісти
Выход один - капитуляция, да, Сырой?
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05.12.2025 20:57 Відповісти
через "тактику тисячі порізів" України

.
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05.12.2025 21:11 Відповісти
під чяс війни не можна ж ******* переізбирати?
а війна з кацапапами ну як не навічно то дуже на довго.
тоб то він був, є, і буде - звикайте///
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05.12.2025 21:01 Відповісти
доня розсматрює цей самий варіант - з цюда і венесуелла...
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05.12.2025 21:04 Відповісти
пердуну повоювати захотілося.....
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05.12.2025 21:05 Відповісти
А у нас стільки військових в тилу сидять чомусь
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05.12.2025 21:08 Відповісти
не тривожте людей і не розхитуйте це все...
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05.12.2025 21:13 Відповісти
Хіба я питав у вас поради?
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05.12.2025 21:16 Відповісти
пропардонююсь шо накляцав такій поважній особі без дозволу...
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05.12.2025 23:33 Відповісти
став в угол колінами на гречку....
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05.12.2025 23:45 Відповісти
В тилу сидять десь 800 тисяч навіть це без урахування ментів , всп і іншої требухи
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05.12.2025 21:12 Відповісти
Може тому і Залужного з Лондона повернули зелені? Відно що не справляються, цеж не гроші тирить у народа!
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05.12.2025 21:19 Відповісти
Основна перевага москалів не в кількості м'яса в в тому що вниз тотальна перевага в авіації,є далекобійні крилаті та балістичні ракети які прострілюють країну наскрізь,висотні дрони наведення та розвідки,ну і звісно вони не вирощують снарядів...
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05.12.2025 21:30 Відповісти
А наши в тылу 500 тыс. полицейских и ТЦК.
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05.12.2025 21:42 Відповісти
тварожнікав, головнокомандувач повинен мовчки робити свою роботу, а не пздіти.
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05.12.2025 21:49 Відповісти
Вздовж всієї лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів Джерело: https://censor.net/ua/n3588938
- а як що до всієї довжини кордону - від Волчанська і до Білорусі 2000 км - це не фронт ?
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05.12.2025 22:08 Відповісти
ти ж її, ту русню, в Україну і привів.
піздабувся?
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06.12.2025 00:48 Відповісти
Потужний статист і констататор фактів
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05.12.2025 22:16 Відповісти
Якраз вистачить 8 мільйонів дронів!
А Сибіга пообіцяв на наступний рік 20 мільонів дронів... Тобто скільки вони орків не зберуть - сирок усіх поб'є,....
Чи з кількостю дронів ми десь прорахувались... ? 🤔
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06.12.2025 00:36 Відповісти
А нам розповідають, що 2-3 (5-6 по різним версіям) бійця тримають кілометр фронту.
710 000 / 1255 = 565 кацапів/один кілометр фронту!
Це яке співвідношення маємо, 1:100?
"Колишній Генпрокурор та військовослужбовець Юрій Луценко заявив, що в окопах сидить по 20 бійців, коли мають бути 200-300, а на Харківському напрямку 5-кілометрову смуги тримають кілька бійців."
Білецький: "https://antikor.info/articles/773860-kolichestva_mobilizovannyh_dolhno_hvatatj_dlja_uderhanija_fronta_sejchas_1_soldat_uderhivaet_1_kilometr_fronta_-_komandir_3-go_korpusa_beletskij на ділянці фронту його корпусу кілометр утримує лише 1 солдат, тоді як у сусідніх бригад цей показник становить https://antikor.info/articles/773860-kolichestva_mobilizovannyh_dolhno_hvatatj_dlja_uderhanija_fronta_sejchas_1_soldat_uderhivaet_1_kilometr_fronta_-_komandir_3-go_korpusa_beletskij 2-3 бійці"
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06.12.2025 10:33 Відповісти
 
 