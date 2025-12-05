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Росія зосередила вздовж всієї лінії фронту понад 710 тисяч військових,- Сирський
Вздовж всієї лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів Росія зосередила понад 710 тисяч своїх військових.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, понад 710 000 російських солдатів країна-агресор розгорнула вздовж лінії фронту протяжністю на 1255 км.
Втрати ворога
"Російська сторона втрачає близько 1000-1100 солдатів щодня вбитими або пораненими, і більшість - це безповоротні втрати",- сказав головком.
Він додав, що "на цьому етапі російська армія намагається просуватися практично вздовж усієї лінії фронту.
Паритет в безпілотниках, але перевага ворога в артилерії
- Нагадаємо, що також в інтерв’ю Sky News Сирський розповів, що Україна та РФ застосовують приблизно однакову кількість безпілотників на полі бою. Однак країна-агресор вдвічі переважає в артилерійських боєприпасах.
Топ коментарі
+7 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.12.2025 20:50 Відповісти Посилання
+6 Sсhool Bus
показати весь коментар05.12.2025 21:08 Відповісти Посилання
+6 Vasya #607130
показати весь коментар05.12.2025 21:12 Відповісти Посилання
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Але на фронті воює не більше 20-25 %.
300-350 тысяч.
Решта 75-80% військовосоужбовців сил оборони проходять службу у тилу, це десь біля мільйона військових.
Абсолютна більшість з них ніколи не були на фронті.
Бо корупція навіть в армії.
І така ситуація влаштовує все вище військово-політичне керівництво держави.
Тому і просочуються окупанти, тому і постійний відступ.
Бо корупція це святе для влади.
Фактично це не армія пуйла наступає, це зеля створив умови для постійного відступу ЗСУ на фронті.
З.і. І по вашій логіці тилових частин не повинно бути зовсім?
Я розумію, що тактичний рівень -- не Ваше. Але...
Просто цікаво.
оточення та знищення - класичний приклад битва при Канах Ганнібалом.
це - дитяча література Тіта Лівія "Війна з Ганнібалом"
але творожніков мабуть читав "Мальчиша-кібальчиша":
"нам бы день простоять да ночь продержаться..." - класичниий випадок війни на виснаження буржуінів
.
Я ж у Вас запитував саме про це, хіба ні?
"де наші 700 тис. мобілізованих?"
спитай у себе, про-сирський,:
"чому при Залужному не було СЗЧ, а у тебе половина Війська в бігах ?"
може тому що вам обом Український народ НЕ вірить ?
.
.
.
1300000 знищених + 710000= сирський вміє рахувати?
де вони всі квартируються? як їх утримують, вдягають, кормлять?
а, скільки на самій кацапії?
хто охороняє кордони болота, чи там взагалі нема нікого?
тобто, можна запросто зайти через балтику на пітєр і підари побіжуть?
а малюк? а буданов?
як що всі під покровськом, то на пітер дорога вільна!
от стільки!
ну, тоді зовсім інша справа!
патерь нєт?
.
а війна з кацапапами ну як не навічно то дуже на довго.
тоб то він був, є, і буде - звикайте///
- а як що до всієї довжини кордону - від Волчанська і до Білорусі 2000 км - це не фронт ?
піздабувся?
А Сибіга пообіцяв на наступний рік 20 мільонів дронів... Тобто скільки вони орків не зберуть - сирок усіх поб'є,....
Чи з кількостю дронів ми десь прорахувались... ? 🤔
710 000 / 1255 = 565 кацапів/один кілометр фронту!
Це яке співвідношення маємо, 1:100?
"Колишній Генпрокурор та військовослужбовець Юрій Луценко заявив, що в окопах сидить по 20 бійців, коли мають бути 200-300, а на Харківському напрямку 5-кілометрову смуги тримають кілька бійців."
Білецький: "https://antikor.info/articles/773860-kolichestva_mobilizovannyh_dolhno_hvatatj_dlja_uderhanija_fronta_sejchas_1_soldat_uderhivaet_1_kilometr_fronta_-_komandir_3-go_korpusa_beletskij на ділянці фронту його корпусу кілометр утримує лише 1 солдат, тоді як у сусідніх бригад цей показник становить https://antikor.info/articles/773860-kolichestva_mobilizovannyh_dolhno_hvatatj_dlja_uderhanija_fronta_sejchas_1_soldat_uderhivaet_1_kilometr_fronta_-_komandir_3-go_korpusa_beletskij 2-3 бійці"