Україна та Росія застосовують однакову кількість дронів, але ворог переважає в артилерії,- Сирський

Індустрія дронів

Україна та РФ застосовують приблизно однакову кількість безпілотників на полі бою. Однак країна-агресор вдвічі переважає в артилерійських боєприпасах.

Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Застосування безпілотників

"Росія щодня випускає по позиціях українських військ на фронті від 4000 до 5000 дронів-камікадзе, а також від 1500 до 2000 безпілотників, що скидають бомби", - розповів Сирський.

Водночас він зазначив, що Україна відповідає таким самим, а іноді й навіть більшим.

"Щодо безпілотників, то тут приблизно паритет. Наразі ми запускаємо трохи більше FPV-дронів, ніж росіяни",- сказав головком ЗСУ.

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Ворог переважає в артилерії

Водночас, як розповів Сирський, російські війська все ще мають удвічі більше артилерійських боєприпасів, ніж Україна.

"Але застосування дронів ускладнює ефективне використання артилерії. Зараз 60% ударів здійснюють дрони",- додав головком.

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