УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16746 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
1 692 17

Україна та Росія застосовують однакову кількість дронів, але ворог переважає в артилерії,- Сирський

Індустрія дронів

дрони,лелека

Україна та РФ застосовують приблизно однакову кількість безпілотників на полі бою. Однак країна-агресор вдвічі переважає в артилерійських боєприпасах.

Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Застосування безпілотників

"Росія щодня випускає по позиціях українських військ на фронті від 4000 до 5000 дронів-камікадзе, а також від 1500 до 2000 безпілотників, що скидають бомби", - розповів Сирський.

Водночас він зазначив, що Україна відповідає таким самим, а іноді й навіть більшим.

  • "Щодо безпілотників, то тут приблизно паритет. Наразі ми запускаємо трохи більше FPV-дронів, ніж росіяни",- сказав головком ЗСУ.

Читайте також: Сирський: Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію та запобігти її просуванню

Ворог переважає в артилерії

Водночас, як розповів Сирський, російські війська все ще мають удвічі більше артилерійських боєприпасів, ніж Україна.

"Але застосування дронів ускладнює ефективне використання артилерії. Зараз 60% ударів здійснюють дрони",- додав головком.

Читайте також: Сирський: Через збільшення "кіллзони" медичні підрозділи облаштовують робочі місця під землею, евакуація поранених стає роботизованою

Автор: 

артилерія (909) Сирський Олександр (954) дрони (8469)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Брехло!!
Бійцям і волонтерам доводиться ще й вкладатись, щоб полагодити оті з "державного замовлення"
показати весь коментар
05.12.2025 20:03 Відповісти
+4
Немає в нас стільки дронів як в кацапів - а 1.5 т бомби ракети - розслідував вже для солдат стільки разів збирали на плацу - а потім били по них
показати весь коментар
05.12.2025 20:08 Відповісти
+3
Брехливий ополиз пртстосуваннць
показати весь коментар
05.12.2025 20:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як маслом на душу(ДИбіл(((
показати весь коментар
05.12.2025 19:50 Відповісти
а це ти говнокомандуючий сирок з батьками на паРашіц у сметаніна та камишева запитай

ну і верховного говнокомадуючого також..
показати весь коментар
05.12.2025 19:51 Відповісти
ворог (паРаша) тотально домінує руснявими кротами в українській владі..ось і все

твої ж батьки на паРаші живуть непогано. чи не так сирок ?
показати весь коментар
05.12.2025 19:53 Відповісти
Однакова кількість ще не означає однаковий ефект. Зокрема це помітно в застосуванні дронів-камікадзе.
показати весь коментар
05.12.2025 19:53 Відповісти
але ж нам нічого боятись ?..у нас стопітсот фламінгів, паляниць, пеклів......і "весільних"мавіків
показати весь коментар
05.12.2025 20:01 Відповісти
Брехло!!
Бійцям і волонтерам доводиться ще й вкладатись, щоб полагодити оті з "державного замовлення"
показати весь коментар
05.12.2025 20:03 Відповісти
Немає в нас стільки дронів як в кацапів - а 1.5 т бомби ракети - розслідував вже для солдат стільки разів збирали на плацу - а потім били по них
показати весь коментар
05.12.2025 20:08 Відповісти
Для чого солдат
показати весь коментар
05.12.2025 20:58 Відповісти
Брехливий ополиз пртстосуваннць
показати весь коментар
05.12.2025 20:35 Відповісти
А де обіцяні 2 роки тому КАБи? В унітазі у міндіча?
показати весь коментар
05.12.2025 20:40 Відповісти
Наклепати кабів не важко,нема з чого їх скидати те що є невзмозі підійти до лбз бо їх зіб'ють одразу
показати весь коментар
05.12.2025 20:48 Відповісти
Так є ж Крилаті Фламіндічі
показати весь коментар
06.12.2025 00:46 Відповісти
Бреше як дише.
По дронам на оптоволокні кацапи давно нас випереджають.
Застосовують їх масово.
А у нас ***** та відосики.
показати весь коментар
05.12.2025 20:58 Відповісти
Так москалі купили за 2025р офіційно в Китаю 1,5млн. кілометрів оптоволоконна і чхали на санкції...
показати весь коментар
05.12.2025 21:03 Відповісти
А на передку, і не тільки, говорять зовсім друге.

показати весь коментар
05.12.2025 21:05 Відповісти
Ну,що може сказати кремлівський курсант.
показати весь коментар
05.12.2025 22:58 Відповісти
 
 