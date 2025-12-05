Україна та Росія застосовують однакову кількість дронів, але ворог переважає в артилерії,- Сирський
Індустрія дронів
Україна та РФ застосовують приблизно однакову кількість безпілотників на полі бою. Однак країна-агресор вдвічі переважає в артилерійських боєприпасах.
Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Застосування безпілотників
"Росія щодня випускає по позиціях українських військ на фронті від 4000 до 5000 дронів-камікадзе, а також від 1500 до 2000 безпілотників, що скидають бомби", - розповів Сирський.
Водночас він зазначив, що Україна відповідає таким самим, а іноді й навіть більшим.
- "Щодо безпілотників, то тут приблизно паритет. Наразі ми запускаємо трохи більше FPV-дронів, ніж росіяни",- сказав головком ЗСУ.
Ворог переважає в артилерії
Водночас, як розповів Сирський, російські війська все ще мають удвічі більше артилерійських боєприпасів, ніж Україна.
"Але застосування дронів ускладнює ефективне використання артилерії. Зараз 60% ударів здійснюють дрони",- додав головком.
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ну і верховного говнокомадуючого також..
твої ж батьки на паРаші живуть непогано. чи не так сирок ?
Бійцям і волонтерам доводиться ще й вкладатись, щоб полагодити оті з "державного замовлення"
По дронам на оптоволокні кацапи давно нас випереджають.
Застосовують їх масово.
А у нас ***** та відосики.