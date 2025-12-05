Сирський: Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію та запобігти її просуванню

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стратегія України

"Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримувати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині та вглиб самої Росії з метою підриву її обороноздатності та промислового потенціалу", - сказав головком ЗСУ.

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Де тривають найзапекліші бої?

За словами Сирського, наразі найзапекліші бої точаться навколо

Покровська Донецької області,

міста Куп'янська у Харківській області,

в районі Лиману на Донеччині

та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.

"Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву вглиб, завдання максимальних втрат та проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога", - додав головком ЗСУ.

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