Сирський: Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію та запобігти її просуванню
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню.
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стратегія України
"Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримувати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині та вглиб самої Росії з метою підриву її обороноздатності та промислового потенціалу", - сказав головком ЗСУ.
Де тривають найзапекліші бої?
За словами Сирського, наразі найзапекліші бої точаться навколо
- Покровська Донецької області,
- міста Куп'янська у Харківській області,
- в районі Лиману на Донеччині
- та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.
"Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву вглиб, завдання максимальних втрат та проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога", - додав головком ЗСУ.
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1. бардак мирського розвалює Військо.
2. ділові якості, ініціатива та авторитет Генерала Драпатого, при призначенні його головнокомандувачем, можуть врятувати нас від катастрофи.
3. діяти треба негайно !
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- звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщина
- звільнили Харківщину,
- звільнили правобережну Херсонщину,
- звільняли лівобережну Херсонщину і звільнили б, якби ЗЄля з про-сирським не зняли половину військ для контрнаступу на "звільнення фортеці Бахмут"
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вам нагадати становище Мирнограда ?
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туда не зайти, НІ вийти !
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курви ЗЄльоні !
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"що ти збираєшся там робити ?"
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а що можна було отвєтіть?
"возьмьом мацкву і владівосток" ?
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ГШ ще й хвалився, що 6000 північних корейців забаранили.
На Донбачі та в Запорізьській області до суджанської авантюри корейців не спостерігалося.
головнокомандувачем Драпатого !
.
з цитат верховного воюваки.
це як до Барселони!
а хлопцям все як завжди - збір на резину і мавікі...
потрібні Залужний та Драпатий !
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йому не потрібні фахівці, йому потрібні ті хто йому дупу лизати буде....
Залужний точно не з тієї зграї...
джерело влади - Український народ
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чи є якийсь інший, мо я чого не знаю?
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до кінця 2022 р. ЗСУ звільнили чи не половину захоплених кацапами територій
Україні потрібен Гетьман!
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про-сирський здав вже з десяток "фортець" за однією ж тією схемою - через оточення кацапами флангів.
тільки хронічно тупий командир здатен десять разів повторити одну й ту саму помилку!
Залужний і Драпатий воюють не числом, а військовим мистецтвом!
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⁉️⁉️
Стратегія Цахалу - якнайшвидша перемога
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Питання більше до осіб з ізраїльським прапорцем,які часто тут підключаються.
баран-командуючий і ЗСУ, і Цахал перетворить в собі подібних баранів.
тому'
Україні потрібен Гетьман!
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Зєлю геть. Вибори
ще після оточення в Дебальцево треба було гнати про-сирського
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Sejm uchwalił budżet na 2026 rok z dochodami 647,2 mld zł, wydatkami 918,9 mld zł i deficytem 271,7 mld zł; rekordowe środki przeznaczono na obronę (ponad 200 mld zł) i ochronę zdrowia (247,8 mld zł).
вони думають як самотужки, без США та НАТО, відбитись від кацапів.
а ми дороги будували....
Про ОУН-УПА не сміши.
Тактика москаля Сирського полягає в тому, щоб разом з москалем Будановим - жирно заробити під час війни за допомогою олігархів.