УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15833 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Куп’янському напрямку
2 264 89

Сирський: Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію та запобігти її просуванню

Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Стратегія України

"Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримувати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині та вглиб самої Росії з метою підриву її обороноздатності та промислового потенціалу", - сказав головком ЗСУ.

Читайте також: Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський

Де тривають найзапекліші бої?

За словами Сирського, наразі найзапекліші бої точаться навколо

  • Покровська Донецької області,
  • міста Куп'янська у Харківській області,
  • в районі Лиману на Донеччині
  • та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.

"Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву вглиб, завдання максимальних втрат та проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога", - додав головком ЗСУ.

Читайте також: Ворог переоцінив свої сили і зазнає втрат у Куп’янську, - Трегубов

Автор: 

бойові дії (5984) ЗСУ (8855) Сирський Олександр (954)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
"стратегія" про-сирського - бардак в Війську

головнокомандувачем Драпатого !

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:01 Відповісти
+7
Поки що ви успішно виснажуєте українську армію.
показати весь коментар
05.12.2025 19:12 Відповісти
+6
Наша стратегія - це тактіка!
з цитат верховного воюваки.
показати весь коментар
05.12.2025 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не працює його стратегія і тактика і він сам це розуміє, але через нездатність формулювати нові ідеї не може вигадати нічого іншого і чекає поки його просто знімуть і це сумно, бо він витрачає наш час!
показати весь коментар
05.12.2025 19:05 Відповісти
Є інші варіанти?
показати весь коментар
05.12.2025 19:07 Відповісти
Арті Грін:

1. бардак мирського розвалює Військо.
2. ділові якості, ініціатива та авторитет Генерала Драпатого, при призначенні його головнокомандувачем, можуть врятувати нас від катастрофи.
3. діяти треба негайно !

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:12 Відповісти
мирського-сирського

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:21 Відповісти
Драпатий, візьме штурмом Москву?
показати весь коментар
05.12.2025 19:44 Відповісти
Не надо Москву.Главное чтобы цапов остановил и хотя бы сухопутный корридор в Крым перебил
показати весь коментар
05.12.2025 20:00 Відповісти
Уже было
показати весь коментар
05.12.2025 20:23 Відповісти
Было да прошло... при Залужному

- звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщина
- звільнили Харківщину,
- звільнили правобережну Херсонщину,
- звільняли лівобережну Херсонщину і звільнили б, якби ЗЄля з про-сирським не зняли половину військ для контрнаступу на "звільнення фортеці Бахмут"

.
показати весь коментар
05.12.2025 20:35 Відповісти
Закінчилось, штурмом "лінії Суровікіна". До якого Сирський, ніякого відношення не мав. Потім, основний фігурант, швиденько став непридатним, та поїхав дихати туманами Лондона
показати весь коментар
05.12.2025 20:42 Відповісти
Ну Залужный вообще то боевое ранение получил.Если не ошибаюсь по месту где он был на фронте Искандер прилетел
показати весь коментар
05.12.2025 20:48 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/568517-u-nas-net-dvojnikov-rf-zapustila-sluhi-o-ranenii-zaluzhnogo-v-minoborony-otreagirovali-foto?hash=0*******************************
показати весь коментар
05.12.2025 20:53 Відповісти
Это было в запорожской области ,а не под Херсоном .Сергей Кривонос рассказывал ,что после звонка из оп в здание где был Залужный прилетел снаряд.
показати весь коментар
05.12.2025 21:25 Відповісти
Єто біл росийский фейк, который сам Залужный опроверг, появившись живым и здоровым
показати весь коментар
05.12.2025 22:23 Відповісти
Нет фейк о ранении головы под Херсоном и трепанации черепа был российским.Реальное же ранение Залужный получил в запорожской области под Ореховым .
показати весь коментар
05.12.2025 22:39 Відповісти
Твій час витрачає, і чим ти зайнятий?
показати весь коментар
05.12.2025 19:12 Відповісти
про-сирський "витрачає" Людей !

вам нагадати становище Мирнограда ?

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:14 Відповісти
Розіб'ють кацапи у щебінь той Мирноград, наші відійдуть, по іншому не працює.
показати весь коментар
05.12.2025 19:17 Відповісти
Мирнограда в оточенні, якщо ти ще не зрозумів, йолопе !

туда не зайти, НІ вийти !

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:22 Відповісти
Дурко, ви тут диванні висерки все живете книжковими війнами сторічної давнини, навіть час витрачати на таких дегенератів жалко. Нема там лінії оборони, в одному будинку наші, в інший заліз кацап, і сидить там голодний, но терпить. І так там вже місяць, чи більше. А вас все розриває проносом на діванах…
показати весь коментар
05.12.2025 20:26 Відповісти
...і блокована дронами логістика.

.
показати весь коментар
05.12.2025 20:37 Відповісти
Тебе логістика так переймає? А як тобі новий бюджет, де депутати підняли собі грошове забезпечення, а військовим не добавили ні копійки? Лицемірство, вам тільки язиками плескати, запроданці…
показати весь коментар
05.12.2025 21:09 Відповісти
зповзаєш з теми оточеного Мирнограда, ЗЄльоний !

курви ЗЄльоні !

.
показати весь коментар
05.12.2025 21:54 Відповісти
Тупе теля, а ти на грошиках депутатських підсмокчуєш? Оточення Мирнограда, так поїдь допоможи, трепло дешеве.
показати весь коментар
05.12.2025 22:00 Відповісти
куча топ аналитиков.чуваки-все кто против Сырского-вас ждут в Генштабе
показати весь коментар
05.12.2025 19:58 Відповісти
Не несіть дурниць - ніхто не жде, вони кращих бойових командувачів, що були при Заслуженому, позвільняли і в свій кружок підсирників нікого не допустять.
показати весь коментар
05.12.2025 20:19 Відповісти
Эта операция кстати была успешной и оттянула таки силы врага с других направлений но никто не предвидел форс мажор в виде северокорейских войск
показати весь коментар
05.12.2025 19:20 Відповісти
"успєшно" втратили найкращих людей і техніку

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:31 Відповісти
Началась супер успешно и пленных тогда набрали очень много.Но ким че ын всю радость обломал
показати весь коментар
05.12.2025 19:47 Відповісти
ще до !!! початку того *курського наступу" Залужний спитав у про-сирського:

"що ти збираєшся там робити ?"

.
показати весь коментар
05.12.2025 20:40 Відповісти
И что он ответил ?
показати весь коментар
05.12.2025 20:49 Відповісти
"му-у-у"

а що можна було отвєтіть?
"возьмьом мацкву і владівосток" ?

.
показати весь коментар
05.12.2025 21:57 Відповісти
Відтягнула хіба що північних корейців з кордону з Південною Кореєю.
ГШ ще й хвалився, що 6000 північних корейців забаранили.
На Донбачі та в Запорізьській області до суджанської авантюри корейців не спостерігалося.
показати весь коментар
05.12.2025 19:49 Відповісти
с Польши виднее?
показати весь коментар
05.12.2025 19:57 Відповісти
"стратегія" про-сирського - бардак в Війську

головнокомандувачем Драпатого !

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:01 Відповісти
Наша стратегія - це тактіка!
з цитат верховного воюваки.
показати весь коментар
05.12.2025 19:02 Відповісти
Зупинити їх потрібно - потім можна про шось балакати - виснажити ми їх не виснажим - тому шо на місце вбитого кацапа путлєр посилає свіжого
показати весь коментар
05.12.2025 19:02 Відповісти
ну і як їх зупинити як ти маєш 3000 км на зеленому шаріку + $100 гарсону на чяй?
це як до Барселони!
а хлопцям все як завжди - збір на резину і мавікі...
показати весь коментар
05.12.2025 19:10 Відповісти
з бардаком ЗЄлєнського-просирського НЕ зупинимо !

потрібні Залужний та Драпатий !

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:26 Відповісти
ніколи буба не поверне Залужного.
йому не потрібні фахівці, йому потрібні ті хто йому дупу лизати буде....
Залужний точно не з тієї зграї...
показати весь коментар
05.12.2025 19:31 Відповісти
то НЕ треба у тієї буби питати якихось дозволів

джерело влади - Український народ

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:39 Відповісти
нагадалка - це тей самий нарід який бубу захтів напоржати,
чи є якийсь інший, мо я чого не знаю?
показати весь коментар
05.12.2025 19:42 Відповісти
і той, і ще той, який міняє владу на Майдані

.
показати весь коментар
05.12.2025 20:16 Відповісти
Украинский мудрый нарид от тцк в баб под юбкой прячется и массово дезертирует с передовой.Но согласен возвращение Залужного да еще и на должность главкома подняло бы боевой дух в войсках.Может быть и сзчешники немного возвратились бы и кацапов остановили ,а то территории отбили некоторые
показати весь коментар
05.12.2025 20:05 Відповісти
А в чём была стратегия в 2022 г.? Побольше отдать }{уйлу, чтобы теперь "сдерживать его" в оперативной глубине?
показати весь коментар
05.12.2025 19:03 Відповісти
стратегія Залужного 2022 р. - активна маневрена оборона

до кінця 2022 р. ЗСУ звільнили чи не половину захоплених кацапами територій

Україні потрібен Гетьман!

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:29 Відповісти
Сейчас это уже не сработает потому что кацапов тогда было 200 тысяч на нашей территории ,а сейчас они утроили свой контингент плюс мобики с оккупированных территорий
показати весь коментар
05.12.2025 19:49 Відповісти
Залужний і Драпатий не пліснявий про-сирський.
про-сирський здав вже з десяток "фортець" за однією ж тією схемою - через оточення кацапами флангів.

тільки хронічно тупий командир здатен десять разів повторити одну й ту саму помилку!

Залужний і Драпатий воюють не числом, а військовим мистецтвом!

.
показати весь коментар
05.12.2025 20:25 Відповісти
русня кожен день просувається-стратєг х"єв..
показати весь коментар
05.12.2025 19:03 Відповісти
То допоможи.
показати весь коментар
05.12.2025 19:13 Відповісти
про-сирському вже нічого не допоможе

.
показати весь коментар
05.12.2025 20:26 Відповісти
І тому створили гиурмові війська.Норм.
показати весь коментар
05.12.2025 19:03 Відповісти
Стратегія худого і голодного полягає в тому щоб голодувати разом з ситим і товстим щоб той схуд.
показати весь коментар
05.12.2025 19:05 Відповісти
А де укріплення? Де постачання? Де ротація? Де заборона скупчень та шикувань? Чому the-пройоби постійно повторюються?
⁉️⁉️
показати весь коментар
05.12.2025 19:05 Відповісти
Що з того,що виснажуються,в них є з чого брати-треба своїх берегти,як зіницю ока,як в армії Ізраїлю,а порівняння ніколи не пройде.
показати весь коментар
05.12.2025 19:06 Відповісти
У нас тоже есть но нету строгой и даже жестокой дисциплины в войсках как у кацапов ,а вместо нее 200 тысяч дезертиров. Поетому и имеем то что тмеем на фронте
показати весь коментар
05.12.2025 19:23 Відповісти
Та,ще якби не C2H5OH
показати весь коментар
05.12.2025 20:00 Відповісти
Ізраіль ніколи не вів війни на виснаження з більш сильним противником

Стратегія Цахалу - якнайшвидша перемога

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:33 Відповісти
А якби керував араб,дали би керувати йому Цахалом-то може би й вели виснажливу?
Питання більше до осіб з ізраїльським прапорцем,які часто тут підключаються.
показати весь коментар
05.12.2025 20:10 Відповісти
авжеж !

баран-командуючий і ЗСУ, і Цахал перетворить в собі подібних баранів.
тому'

Україні потрібен Гетьман!

.
показати весь коментар
05.12.2025 20:45 Відповісти
Виснажує спочатку українську армію, думає про російську
показати весь коментар
05.12.2025 19:08 Відповісти
Українська стратегія має бути в наступі і звільненні територій та максимальному знищенні кацапів!
показати весь коментар
05.12.2025 19:08 Відповісти
Для наступу потрібне інше співвідношення сил, тому кацапів знищують в обороні, андестенд?
показати весь коментар
05.12.2025 19:14 Відповісти
Соотношение сил если верить что у нас миллион мобилизованных ,а у кацапов 600 тысяч на нашей территории в нашу пользу.Проблема только в дисциплине в армии. Я где то читал не помню точно только где,что у кацапов за все время войны только около 30-40 тысяч дезертиров из которых большую часть тех что остались в раше они уже выловили и обратно на фронт всеми правдами и непоавдами отправили. У нас же официально только 200 тысяч дезертиров , которых почти не наказывают. Вот и имеем что имеем на фронте. Нету в нашей армии жесткой авторитарной дисциплины,которая должна быть в войсках и есть в кацапской армии потому и проигрываем
показати весь коментар
05.12.2025 19:33 Відповісти
А я все голову ламав, навіщо так тупо посилають людей в атаку, або ставлять двох новобранців тримати 500 метрів лінії, або відводять в чисте поле без підготовлених позицій.
показати весь коментар
05.12.2025 19:11 Відповісти
Поки що ви успішно виснажуєте українську армію.
показати весь коментар
05.12.2025 19:12 Відповісти
Маленька справка. Сирський керував обороною Дебальцево. Залишалась ЄДИНА нитка логістики з Бахмутом, що йшла через укріп район в Логвіново. Що робить Сирський. Він знімає всіх військовиків з Логвіново і через годину туди заходять росіяни. Укрвійська не сном ні духом про це. Ще добу по цій трасі туди-сюди їздив укртранспорт і був в упор розстріляний росіянами. Зрештою генерал Генадій Вороб'ов через голову Сирського дав наказ виходити з Дебальцево полями. Загинуло багато. Росіяни розстрілювали прямою наводкою. Але більшість врятувалось. Тепер зелений Сирський робить два котла на покровському напрямку?

Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
05.12.2025 19:12 Відповісти
було саме так !

ще після оточення в Дебальцево треба було гнати про-сирського

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:19 Відповісти
А може російського шпигуна зєлю гнати і вибори?
показати весь коментар
05.12.2025 19:21 Відповісти
не може, а напевно !

.
показати весь коментар
05.12.2025 19:40 Відповісти
А потім прийдуть добивати поляки - затверджено рекордний бюджет на оборону!
Sejm uchwalił budżet na 2026 rok z dochodami 647,2 mld zł, wydatkami 918,9 mld zł i deficytem 271,7 mld zł; rekordowe środki przeznaczono na obronę (ponad 200 mld zł) i ochronę zdrowia (247,8 mld zł).
показати весь коментар
05.12.2025 19:14 Відповісти
поляки не ідіоти щоб знову мати ОУН та УПА - їм і свого вистачає.

вони думають як самотужки, без США та НАТО, відбитись від кацапів.

а ми дороги будували....
показати весь коментар
05.12.2025 19:17 Відповісти
Поляки потім з кацапами поділять територію України, як й завжди. По Збручу. Щось відгризуть мадяри, щось румуни. Все по старим лекалам.
Про ОУН-УПА не сміши.
показати весь коментар
05.12.2025 19:29 Відповісти
Не поделят потому и армию увеличивают и расходы на нее.Послушай последнее выступление Навроцкого ,что он говорит о доверии к москалям сквозь призму истории и что они постоянно лгут. Вряд ли кацапы им простят их помощь Украине и не отомстят когда Украину завоюют
показати весь коментар
05.12.2025 19:38 Відповісти
На перших етапах поділять. Далі, коли кремль накопичить нові сили - полізуть далі. Це зрозуміло, та й було вже в історії.
показати весь коментар
05.12.2025 19:57 Відповісти
Навроцкий по профилю историк даже какой то институт напамяти в Польше возглавлял.Поэтому знает ,что кацапам верить нельзя и что они лгут ,и вряд ли захочет повторить прошлые ошибки даже если и кацапы его станут соблазнять украинскими территориями
показати весь коментар
05.12.2025 20:09 Відповісти
Саме так. Навроцкі оголошений у розшук на росії.
показати весь коментар
05.12.2025 20:32 Відповісти
Йди у відставку, творожніков.
показати весь коментар
05.12.2025 19:19 Відповісти
Пуйло не дозволяє. Ще недостатньо нагадив
показати весь коментар
05.12.2025 19:30 Відповісти
Сирський може подаватися до Книги рекордів Гіннеса, як генерал, під командуванням якого утворилася найбільша кількість "котлів" - великих і маленьких.
показати весь коментар
05.12.2025 19:41 Відповісти
Кличко-Доктор Молот,а він Доктор-
показати весь коментар
05.12.2025 20:34 Відповісти
Твоя стратегія нажаль реалізується мірянням пісьок : одна велика савєцька армія змагається з іншою савєцькою ,набагато меншою,армією м'ясом((Москалів не шкода,але наших ти в лобові атаки штурхаєш((Будеш сидіти після війни за тупість та злочинну діяльність((
показати весь коментар
05.12.2025 19:59 Відповісти
Десь біля Варшави вони максимально виснажаться.
показати весь коментар
05.12.2025 20:10 Відповісти
Будьонний біля Варшави максимально виснажився-було.
показати весь коментар
05.12.2025 20:35 Відповісти
Стратегія ішака та троянського коня - непомітно, втиху догодити ***** та підписати капітуляцію.
показати весь коментар
05.12.2025 20:12 Відповісти
Аби що-небуть говорити.... Це він так відволікає нашу увагу, оворить одне, а на ділі, рашисти кожного дня щось захоплюють,.... і хто кого тут виснажує?
показати весь коментар
05.12.2025 21:07 Відповісти
Прикидається дебілом, типу стратегію від тактики відрізнити не може, а тим часом по максимуму виснажує наші самі боєздатні частини.
показати весь коментар
05.12.2025 21:56 Відповісти
Стратегія москаля-м'ясника Сирського полягає в тому, щоб - допомогти москальським окупантам знищити чим більше Українських Воїнів.
Тактика москаля Сирського полягає в тому, щоб разом з москалем Будановим - жирно заробити під час війни за допомогою олігархів.
показати весь коментар
05.12.2025 22:50 Відповісти
 
 