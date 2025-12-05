Украина и Россия применяют одинаковое количество дронов, но враг превосходит в артиллерии, - Сырский

Индустрия дронов

Украина и РФ применяют примерно одинаковое количество беспилотников на поле боя. Однако страна-агрессор вдвое превосходит в артиллерийских боеприпасах.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырскийв интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Применение беспилотников

"Россия ежедневно выпускает по позициям украинских войск на фронте от 4000 до 5000 дронов-камикадзе, а также от 1500 до 2000 беспилотников, сбрасывающих бомбы", - рассказал Сырский.

В то же время он отметил, что Украина отвечает тем же, а иногда и даже больше.

"Что касается беспилотников, то здесь примерно паритет. Сейчас мы запускаем немного больше FPV-дронов, чем россияне", - сказал главком ВСУ.

Враг превосходит в артиллерии

В то же время, как рассказал Сырский, российские войска все еще имеют в два раза больше артиллерийских боеприпасов, чем Украина.

"Но применение дронов затрудняет эффективное использование артиллерии. Сейчас 60% ударов наносят дроны", - добавил глава.

