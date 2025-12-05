РУС
Украина и Россия применяют одинаковое количество дронов, но враг превосходит в артиллерии, - Сырский

Индустрия дронов

дрони,лелека

Украина и РФ применяют примерно одинаковое количество беспилотников на поле боя. Однако страна-агрессор вдвое превосходит в артиллерийских боеприпасах.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырскийв интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Применение беспилотников

"Россия ежедневно выпускает по позициям украинских войск на фронте от 4000 до 5000 дронов-камикадзе, а также от 1500 до 2000 беспилотников, сбрасывающих бомбы", - рассказал Сырский.

В то же время он отметил, что Украина отвечает тем же, а иногда и даже больше.

  • "Что касается беспилотников, то здесь примерно паритет. Сейчас мы запускаем немного больше FPV-дронов, чем россияне", - сказал главком ВСУ.

Читайте также: Сырский: Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию и предотвратить ее продвижение

Враг превосходит в артиллерии

В то же время, как рассказал Сырский, российские войска все еще имеют в два раза больше артиллерийских боеприпасов, чем Украина.

"Но применение дронов затрудняет эффективное использование артиллерии. Сейчас 60% ударов наносят дроны", - добавил глава.

Читайте также: Сырский: Из-за увеличения "киллзоны" медицинские подразделения обустраивают рабочие места под землей, эвакуация раненых становится роботизированной

Автор: 

артиллерия (683) Александр Сырский (772) дроны (5661)
Як маслом на душу(ДИбіл(((
показать весь комментарий
05.12.2025 19:50 Ответить
а це ти говнокомандуючий сирок з батьками на паРашіц у сметаніна та камишева запитай

ну і верховного говнокомадуючого також..
показать весь комментарий
05.12.2025 19:51 Ответить
ворог (паРаша) тотально домінує руснявими кротами в українській владі..ось і все

твої ж батьки на паРаші живуть непогано. чи не так сирок ?
показать весь комментарий
05.12.2025 19:53 Ответить
Однакова кількість ще не означає однаковий ефект. Зокрема це помітно в застосуванні дронів-камікадзе.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:53 Ответить
але ж нам нічого боятись ?..у нас стопітсот фламінгів, паляниць, пеклів......і "весільних"мавіків
показать весь комментарий
05.12.2025 20:01 Ответить
Брехло!!
Бійцям і волонтерам доводиться ще й вкладатись, щоб полагодити оті з "державного замовлення"
показать весь комментарий
05.12.2025 20:03 Ответить
Немає в нас стільки дронів як в кацапів - а 1.5 т бомби ракети - розслідував вже для солдат стільки разів збирали на плацу - а потім били по них
показать весь комментарий
05.12.2025 20:08 Ответить
 
 