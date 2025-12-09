На певному етапі у Покровську не було українських військ. Зараз відбили 13 км² території, - Сирський

На певному етапі оборони в Покровську не було українських військових, однак із 15 листопада Силам оборони вдалося взяти під контроль близько 13 квадратних кілометрів територій у межах міста.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками медіа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Лінія фронту в Україні нині становить 1218 км, тоді як місяць тому вона сягала 1253 км, сказав він.

Оборона Покровська

"На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км²", - повідомив Сирський.

За його словами, кілька днів тому він віддав команду на відведення українських військ із позицій за 5-7 км від Покровська.

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"Ідеться про позиції, які ми вже не могли ротувати й повз які просочувався противник. Подальше їх утримання було недоцільне. А ми маємо берегти життя наших військовослужбовців", - пояснив головком.

Накопичення ворога та Мирноград

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, каже він.

Сирський додав, що російська армія на цьому напрямку продовжує збільшувати чисельність угруповання, яке вже налічує 156 тисяч осіб. Також на цей напрямок припадає 40–50% усіх КАБів.

"Зараз це головний театр воєнних дій", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ також запевнив, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча противник і прагне цього. Логістика там ускладнена, але здійснюється.

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