Ситуация в районе Северска сложная, половина города находится под контролем врага, - DeepState
Российские оккупационные войска продолжают затягивать свою пехоту в город Северск на Донетчине. Половина населенного пункта захвачена вражескими войсками.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в районе Севера сложная
"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город, и пока ситуация складывается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что в последнее время фиксируется большое количество вражеской пехоты, однако одновременно с этим по оккупантам активно отрабатывают пилоты Сил обороны.
"Также враг взялся за флажки, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли", - пишет DeepState.
Половина города оккупирована
Как пишет DeepState, по предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания захватчиков является река Бахмутка.
"Одновременно с этим, пехота врага единично фиксировалась за Северском в зонах ответственности смежных бригад и проблемой остается подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным и об этом большинство узнает внезапно", - подытоживают аналитики.
- Ранее DeepState сообщал, что российские оккупационные войска оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении и продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.
4 роки твоє ***** бере Донецьку область але ніяк взяти не може.
Вже проводив ***** мобілізацію після поразки під Харковом.
Не допомогло.
А зараз вже не буде проводити, бо знає, що дурників вже стає меньше, які готові безкоштовно подихати за нього.
Коли проводять мобілізацію, то дозволу питати не будуть, так у будь якій країні світу, а на росії тимпаче.