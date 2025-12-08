Ситуация в районе Северска сложная, половина города находится под контролем врага, - DeepState

Российские оккупационные войска продолжают затягивать свою пехоту в город Северск на Донетчине. Половина населенного пункта захвачена вражескими войсками.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState

Ситуация в районе Севера сложная

"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город, и пока ситуация складывается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в последнее время фиксируется большое количество вражеской пехоты, однако одновременно с этим по оккупантам активно отрабатывают пилоты Сил обороны.

"Также враг взялся за флажки, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли", - пишет DeepState.

Половина города оккупирована

Как пишет DeepState, по предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания захватчиков является река Бахмутка.

"Одновременно с этим, пехота врага единично фиксировалась за Северском в зонах ответственности смежных бригад и проблемой остается подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным и об этом большинство узнает внезапно", - подытоживают аналитики.

Ранее DeepState сообщал, что российские оккупационные войска оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении и продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.

