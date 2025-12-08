РУС
Новости Боевые действия на Северском направлении
1 433 18

Ситуация в районе Северска сложная, половина города находится под контролем врага, - DeepState

Сіверськ

Российские оккупационные войска продолжают затягивать свою пехоту в город Северск на Донетчине. Половина населенного пункта захвачена вражескими войсками.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в районе Севера сложная

"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город, и пока ситуация складывается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в последнее время фиксируется большое количество вражеской пехоты, однако одновременно с этим по оккупантам активно отрабатывают пилоты Сил обороны.

"Также враг взялся за флажки, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли", - пишет DeepState.

Половина города оккупирована

Как пишет DeepState, по предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания захватчиков является река Бахмутка.

"Одновременно с этим, пехота врага единично фиксировалась за Северском в зонах ответственности смежных бригад и проблемой остается подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным и об этом большинство узнает внезапно", - подытоживают аналитики.

  • Ранее DeepState сообщал, что российские оккупационные войска оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении и продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.

Топ комментарии
+5
Буквально пару дней назад слышал откакого то там то ли мера этого Сиверска то ли главы вца что противника в межах города нет,а сегодня они уже полгорода контролируют .Походу сдача остатков донбассе таки согласована уже клоуном,а все его раглагольствования о недопустимости выхода всу с донбасса игра на камеру и все будет происходить ненавязчиво как будто бы само собой но в ускоренном темпе
08.12.2025 23:09 Ответить
+2
Казки твого пуйла вже давно не актуальні.
4 роки твоє ***** бере Донецьку область але ніяк взяти не може.
Вже проводив ***** мобілізацію після поразки під Харковом.
Не допомогло.
А зараз вже не буде проводити, бо знає, що дурників вже стає меньше, які готові безкоштовно подихати за нього.
08.12.2025 23:12 Ответить
+2
А отдать донбасс выходит нет ге равносильно
08.12.2025 23:29 Ответить
Це просто якийсь @@здець!
08.12.2025 23:02 Ответить
Це поки що, тільки початок! Ось коли на росії проведуть мобілізацію в 1 500 000 - 2 000 000, ось тоді, та повторно підуть на Київ, та Рівне(З білорусі), щоб перерізати шляхи поставки зброї, ось тоді буде те про що ти пишеш.
08.12.2025 23:06 Ответить
Казки твого пуйла вже давно не актуальні.
4 роки твоє ***** бере Донецьку область але ніяк взяти не може.
Вже проводив ***** мобілізацію після поразки під Харковом.
Не допомогло.
А зараз вже не буде проводити, бо знає, що дурників вже стає меньше, які готові безкоштовно подихати за нього.
08.12.2025 23:12 Ответить
Це не казки, а нажаль реальність. Не може взяти Донецьку область за 4 роки? Ну, значить візьме за 24, чи 50 років!
Коли проводять мобілізацію, то дозволу питати не будуть, так у будь якій країні світу, а на росії тимпаче.
08.12.2025 23:18 Ответить
Так мобілізація в нас , а кацапам контрактників і найманців вистачає ,
08.12.2025 23:22 Ответить
Так і я про те. В країні мобілізація, а на росії контрактники та найманці. І навіть за таких умов, кожного дня просуваються, а ЗСУ не можуть їх стримати. А що буде, коли на росії проведуть мобілізацію в 2 000 000, а якщо в 5 000 000? Потпенціал у них є, живої сили більш ніж достатньо. Тоді лінія фронту буде під Вінницею? Львовом? Чи Ужгородом?
08.12.2025 23:25 Ответить
А навіщо їм на Київ чи Рівне йти з Білорусі ,їм набагато вигідніше вдарити з Бреста на Ковель -Нововолинськ - Львів і відсікти Україну від Польщі , перерізавши всі комунікації ,я взагалі дивуюсь як вони цього не зробили ще в лютому 2022 ,от тоді б дійсно війна швидко б закінчилась , бо протистояти ім в Західній Україні було фактично нікому ,крім прикордонників і наспіх зібраних тероборонців,
08.12.2025 23:31 Ответить
Там ждунів не було
показать весь комментарий
Відповідь проста і 100 разів підтверджена, в тому числі і показаннями полонених. Наказ північній групі військ був дійти до Києва і чекати капітуляції. Все! Навіть міста по маршруту вони не захоплювали, якщо там був хоч якийсь опір.
08.12.2025 23:47 Ответить
Акаунт Александр Кравченко активізувавсь останніми днями із дописами "Здаємось, поки не пізно". Але вгадайте, кого забанить адмін. В коментах - повний треш з тих пір, як Бутусов пішов служити.
09.12.2025 00:01 Ответить
Ну можуть забанити звісно.Тут не ******* правду.
09.12.2025 00:09 Ответить
Буквально пару дней назад слышал откакого то там то ли мера этого Сиверска то ли главы вца что противника в межах города нет,а сегодня они уже полгорода контролируют .Походу сдача остатков донбассе таки согласована уже клоуном,а все его раглагольствования о недопустимости выхода всу с донбасса игра на камеру и все будет происходить ненавязчиво как будто бы само собой но в ускоренном темпе
08.12.2025 23:09 Ответить
Це зараз майже по всьому фронту. За винятком Куп'янська. Там ситуація скоріше контрольована, ніж складна. Але там Драпатий, і йому дали серйозні резерви. Віддати Куп'янськ зараз для Зе рівносильно самогубству.
08.12.2025 23:27 Ответить
А отдать донбасс выходит нет ге равносильно
08.12.2025 23:29 Ответить
До Слов'янська і Краматорська ще дуже далеко за мірками цієї війни.
08.12.2025 23:32 Ответить
Анальну свою цноту віддай. Все одно, як москальські зеки прийдуть - вона тобі буде ні до чого. А так може шось витопгуємо. Ти готовий перед здачею українських міст показати приклад?
09.12.2025 00:04 Ответить
Це і є "відведення військ".
08.12.2025 23:36 Ответить
Зелена шмаркля на пару з моzкалем Сирським здають українські території каzапам.
08.12.2025 23:43 Ответить
 
 