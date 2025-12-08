УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5893 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Сіверському напрямку
3 539 20

Ситуація в районі Сіверська складна, половина міста перебуває під контролем ворога, - DeepState

Сіверськ

Російські окупаційні війська продовжують затягувати свою піхоту в місто Сіверськ на Донеччині. Половина населеного пункту захоплена ворожими військами.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація в районі Сіверська складна

"Противник продовжує затягувати свою піхоту в місто і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій ворожої піхоти, проте одночасно з цим по окупантах активно відпрацьовують пілоти Сил оборони.

"Також ворог взявся за флаговтики, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди, однак цього вони ще повністю не досягли", - пише DeepState.

Читайте також: Російська армія на Сіверському напрямку продовжує інтенсивні штурми, - Запорожець

Половина міста окупувана

Як пише DeepState, за попередніми даними, половина населеного пункту перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування загарбників є річка Бахмутка.

"Одночасно з цим, піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом в зонах відповідальності суміжних бригад і проблемою залишається подача недостовірних доповідей і подача інформації в цілому, що ускладнює процес з'ясування обставин та є загрозою, що в один день Сіверськ стане повністю червоним і про це більшість дізнається раптово", - підсумовують аналітики.

  • Раніше DeepState повідомляв, що російські війська окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку та просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

Читайте також: Російські війська просунулися біля Ямполя, Сіверська та Виїмки, - DeepState

Автор: 

Донецька область (11364) бойові дії (5995) Бахмутський район (858) Сіверськ (218) DeepState (550)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Буквально пару дней назад слышал откакого то там то ли мера этого Сиверска то ли главы вца что противника в межах города нет,а сегодня они уже полгорода контролируют .Походу сдача остатков донбассе таки согласована уже клоуном,а все его раглагольствования о недопустимости выхода всу с донбасса игра на камеру и все будет происходить ненавязчиво как будто бы само собой но в ускоренном темпе
показати весь коментар
08.12.2025 23:09 Відповісти
+3
Казки твого пуйла вже давно не актуальні.
4 роки твоє ***** бере Донецьку область але ніяк взяти не може.
Вже проводив ***** мобілізацію після поразки під Харковом.
Не допомогло.
А зараз вже не буде проводити, бо знає, що дурників вже стає меньше, які готові безкоштовно подихати за нього.
показати весь коментар
08.12.2025 23:12 Відповісти
+3
Так і я про те. В країні мобілізація, а на росії контрактники та найманці. І навіть за таких умов, кожного дня просуваються, а ЗСУ не можуть їх стримати. А що буде, коли на росії проведуть мобілізацію в 2 000 000, а якщо в 5 000 000? Потпенціал у них є, живої сили більш ніж достатньо. Тоді лінія фронту буде під Вінницею? Львовом? Чи Ужгородом?
показати весь коментар
08.12.2025 23:25 Відповісти

Завантаження...

 
 