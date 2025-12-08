Ситуація в районі Сіверська складна, половина міста перебуває під контролем ворога, - DeepState

Російські окупаційні війська продовжують затягувати свою піхоту в місто Сіверськ на Донеччині. Половина населеного пункту захоплена ворожими військами.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація в районі Сіверська складна

"Противник продовжує затягувати свою піхоту в місто і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій ворожої піхоти, проте одночасно з цим по окупантах активно відпрацьовують пілоти Сил оборони.

"Також ворог взявся за флаговтики, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди, однак цього вони ще повністю не досягли", - пише DeepState.

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Половина міста окупувана

Як пише DeepState, за попередніми даними, половина населеного пункту перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування загарбників є річка Бахмутка.

"Одночасно з цим, піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом в зонах відповідальності суміжних бригад і проблемою залишається подача недостовірних доповідей і подача інформації в цілому, що ускладнює процес з'ясування обставин та є загрозою, що в один день Сіверськ стане повністю червоним і про це більшість дізнається раптово", - підсумовують аналітики.

Раніше DeepState повідомляв, що російські війська окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку та просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

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