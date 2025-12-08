Ситуація в районі Сіверська складна, половина міста перебуває під контролем ворога, - DeepState
Російські окупаційні війська продовжують затягувати свою піхоту в місто Сіверськ на Донеччині. Половина населеного пункту захоплена ворожими військами.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в районі Сіверська складна
"Противник продовжує затягувати свою піхоту в місто і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога", - йдеться у повідомленні.
Аналітики зазначають, що останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій ворожої піхоти, проте одночасно з цим по окупантах активно відпрацьовують пілоти Сил оборони.
"Також ворог взявся за флаговтики, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди, однак цього вони ще повністю не досягли", - пише DeepState.
Половина міста окупувана
Як пише DeepState, за попередніми даними, половина населеного пункту перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування загарбників є річка Бахмутка.
"Одночасно з цим, піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом в зонах відповідальності суміжних бригад і проблемою залишається подача недостовірних доповідей і подача інформації в цілому, що ускладнює процес з'ясування обставин та є загрозою, що в один день Сіверськ стане повністю червоним і про це більшість дізнається раптово", - підсумовують аналітики.
- Раніше DeepState повідомляв, що російські війська окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку та просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
4 роки твоє ***** бере Донецьку область але ніяк взяти не може.
Вже проводив ***** мобілізацію після поразки під Харковом.
Не допомогло.
А зараз вже не буде проводити, бо знає, що дурників вже стає меньше, які готові безкоштовно подихати за нього.