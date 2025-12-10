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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог? 

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська",- йдеться у повідомленні.

мапа

мапа

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Що передувало?

  • Раніше DeepState повідомляв, що російські загарбники окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку у Донецькій області.
  • Також повідомлялося, що російські окупаційні війська продовжують затягувати свою піхоту в місто Сіверськ на Донеччині. Половина населеного пункту захоплена ворожими військами.

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Автор: 

Донецька область (11369) Покровськ (1351) Мирноград (277) Бахмутський район (858) Покровський район (1791) Сіверськ (218)
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