Ситуація в Сіверську напружена, складно у Мирнограді. Триває оборона Покровська, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 84 російські штурми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки.

На цьому напрямку вчора, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, шість мотоциклів, два наземних роботизованих комплекси, сім безпілотних літальних апаратів, три одиниці спеціальної техніки, два укриття особового складу та 13 укриттів для особового складу противника.

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Бої у Покровську та Мирнограді

За даними УВ "Схід", оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в районі Сіверська

На Слов'янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська. Водночас, заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності.

"Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах", - йдеться у повідомленні.

Так само втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки. Для нанесення вогневого ураження задіяні, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК сил оборони України.

Ліквідація окупантів

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 372 окупанти за минулу добу.

Також знищено 827 БпЛА різних типів та 49 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 31 розрахунок російських БпАК.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1118 вогневих завдань.

Що передувало?

Напередодні зазначалося, що ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом задля збереження життів воїнів.

Раніше УП з посиланням на джерела повідомила, що українські захисники декілька тижнів тому відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом у Донецькій області, зокрема в районі сіл Сухий Яр та Лисівка, тож "мішок" напівоточення зменшився.

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